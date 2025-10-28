La División de Recursos Hídricos del NCDEQ celebrará una audiencia pública sobre el borrador de la declaración de impacto ambiental para la solicitud de una transferencia intercuenca de Fuquay Varina

La Comisión de Gestión Ambiental de Carolina del Norte y la División de Recursos Hídricos del Departamento de Calidad Ambiental del NCDEQ celebrarán audiencias públicas los días 4, 9 y 11 de diciembre para escuchar los comentarios del público sobre el borrador de la declaración de impacto ambiental (EIS, por sus siglas en inglés) para la solicitud de certificado de transferencia intercuenca de la ciudad de Fuquay Varina.

Información de la audiencia pública

Cuándo: 4 de diciembre de 2025 a las 6:00 p. m.

Dónde: Fayetteville Technology Community College, Cumberland Hall Auditorium,

2220 Hull Road, Fayetteville, N.C., 28303

Registro: El registro de entrada general y de los participantes comenzará a las 5:30 p. m.

Información de la audiencia pública

Cuándo: 9 de diciembre de 2025 a las 6:00 p. m.

Dónde: Ground Floor Hearing Room, Archdale Building, 512 N. Salisbury Street, Raleigh, N.C., 27604

Registro: El registro de entrada general y de los participantes comenzará a las 5:30 p. m.

Información del estacionamiento: El estacionamiento público estará disponible después de las 5:00 p. m. en el estacionamiento cubierto 64, que se encuentra al otro lado de la calle North Salisbury, frente al edificio Archdale. Consulte el Mapa interactivo de estacionamiento estatal para obtener más opciones de estacionamiento: Mapa interactivo.

Información de la audiencia pública

Cuándo: 11 de diciembre de 2025 a las 6:00 p. m.

Dónde: Chatham County Agriculture & Conference Center, 1192 U.S. Hwy 64 West Business, Pittsboro, N.C. 27312

Registro: El registro de entrada general y de los participantes comenzará a las 5:30 p. m.

La ciudad de Fuquay Varina, que se encuentra en la cuenca del Río Neuse, está solicitando la aprobación de un Certificado de transferencia intercuenca para obtener agua de otra cuenca hidrográfica, la cuenca del Río Cape Fear, con el fin de satisfacer la demanda de agua proyectada para el futuro.

Actualmente, la ciudad depende del agua comprada al por mayor de los sistemas de agua vecinos: la ciudad de Raleigh, el condado de Harnett y el condado de Johnston.

Sin embargo, se proyecta que el suministro de agua actual de la ciudad no cubrirá la demanda futura, con un déficit proyectado para el 2030.

La alternativa preferida de la ciudad para resolver la deficiencia proyectada es obtener el suministro de agua de la planta de tratamiento de agua de Tri-Rivers (es decir, la ciudad de Sanford) en la cuenca del Río Cape Fear. Esta alternativa requiere un certificado de transferencia intercuenca (IBT, por sus siglas en inglés). La ciudad está solicitando la aprobación para transferir 6.17 millones de galones por día de la cuenca del Río Cape Fear a la cuenca del Río Neuse, según las proyecciones de demanda de 2055.

El borrador del estudio de impacto ambiental (EIS), que debería incluir un análisis exhaustivo de los impactos ambientales que ocurrirían en las cuencas de origen y recepción si se concede la petición de un certificado, estará disponible en línea en el sitio web de DEQ y a través del Centro de Revisión Ambiental del Departamento de Administración de Carolina del Norte.

El acceso al modelo hidrológico utilizado para evaluar las alternativas en el EIS también está disponible bajo petición a través del sitio web del DEQ relacionado con la solicitud de IBT de la ciudad de Fuquay Varina (enlace a continuación). Las sesiones de capacitación sobre cómo acceder al modelo virtual estarán disponibles el 2 y el 16 de diciembre, pero es necesario registrarse. Envíe un correo electrónico a maya.holcomb@deq.nc.gov para inscribirse.

El público está invitado a asistir a las audiencias públicas para proporcionar comentarios escritos y verbales relevantes sobre el borrador del documento del estudio de impacto ambiental (EIS) relacionado con el certificado de IBT solicitado. El tiempo de uso del micrófono puede estar limitado en función de la asistencia.

Además de aceptar comentarios en las audiencias, también se pueden enviar comentarios por escrito por correo a Maya Holcomb, Division of Water Resources, 512 N. Salisbury St., Raleigh, N.C., 27604, o por correo electrónico a maya.holcomb@deq.nc.gov. Los comentarios deben fecharse o enviarse por correo electrónico antes del 1 de febrero de 2026.

La solicitud, los materiales relacionados y el borrador de la declaración de impacto ambiental están disponibles en línea: Solicitud de transferencia intercuenca de Fuquay Varina.

Si necesita más información en español o en otro idioma, llame al 919-707-8604 o envíe un correo electrónico a laura.oleniacz@deq.nc.gov. Comuníquese antes del 14 de noviembre si necesita servicios de interpretación en las audiencias públicas.