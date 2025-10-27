Twin Sisters Creamery recalls Whatcom Blue, Farmhouse, Peppercorn, and Mustard Seed Cheese products because of possible health risk

Twin Sisters Creamery of Ferndale, Washington is voluntarily recalling Whatcom Blue, Farmhouse, Peppercorn and Mustard Seed cheese products, which were made from raw and unpasteurized milk and aged at least 60 days, because it may be contaminated with Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and Escherichia coli O103.

Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) is an organism that can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems.

E. coli O103 is an organism that can cause severe abdominal cramps, bloody diarrhea, and vomiting, with symptoms typically appearing 1-10 days after exposure. It can lead to Hemolytic Uremic Syndrome (HUS), a life-threatening condition that causes kidney failure, particularly dangerous in young children, elderly individuals, and immunocompromised persons. The condition can lead to serious kidney damage and potentially fatal complications.

Between 7/27/25 and 10/22/25, the affected 2.5lb. round cheese wheels of Whatcom Blue,

Farmhouse, Peppercorn and Mustard Seed cheese products were shipped to distributors in Oregon and Washington. Products may have been further distributed to retail stores for repacking or sold as pre-cut into ½ moon shaped pieces with different lot numbers or expiration dates.

The affected 2.5lb round cheese wheels of Whatcom Blue, Farmhouse, Peppercorn and Mustard Seed have the following batch codes:

Batch Code 250527B Whatcom Blue

Batch Code 250610B Whatcom Blue

Batch Code 250618B Whatcom Blue

Batch Code 250624B Whatcom Blue

Batch Code 250603F Farmhouse

Batch Code 250616B Farmhouse

Batch Code 250603P Peppercorn

Batch Code 250616M Mustard Seed

There have been three reports of STEC infections caused by E. coli O103 in OR and WA to date. The case in Oregon consumed the Twin Sisters Creamery Farmhouse cheese prior to becoming ill.

The recall was initiated after Twin Sisters Creamery was notified that the Farmhouse cheese sample analyzed by a third-party lab confirmed presence of E. coli O103 and E. Coli STEC was detected in Whatcom Blue samples analyzed by WSDA and FDA.

The recalled products should no longer be available for purchase but may be in consumers’ refrigerators or freezers. If consumers still have recalled products in your home, do not eat or use them, throw them away, and clean and sanitize surfaces they touched. Consumers concerned about an illness should contact a medical professional.

Consumers who purchased Twin Sisters cheese are urged to return it to the place of purchase for a full refund. Consumers with questions may contact Twin Sisters Creamery at 360-656-5240 Tuesday-Saturday, 11am-5:00pm PT.

This recall is being made with the knowledge of the U.S. Food and Drug Administration and Washington Department of Agriculture.

Twin Sisters Creamery Retira del Mercado Los Productos Queseros Whatcom Blue, Farmhouse,

Peppercorn y Mustard Seed por Posibles Riesgos Para la Salud

Twin Sisters Creamery, de Ferndale (Washington), está retirando voluntariamente del mercado los productos lácteos Whatcom Blue, Farmhouse, Peppercorn y Mustard Seed, elaborados con leche cruda y sin pasteurizar y madurados durante al menos 60 días, debido a que pueden estar contaminados con Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC) y Escherichia coli O103.

La Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC) es un organismo que puede causar infecciones graves y, en ocasiones, mortales en niños pequeños, personas frágiles o ancianas y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados.

La E. coli O103 es un organismo que puede causar fuertes dolores abdominales, diarrea sanguinolenta y vómitos, cuyos síntomas suelen aparecer entre 1 y 10 días después de la exposición. Puede provocar el síndrome hemolítico urémico (SHU), una afección potencialmente mortal que causa insuficiencia renal y que es especialmente peligrosa en niños pequeños, personas mayores y personas inmunodeprimidas. Esta afección puede provocar daños renales graves y complicaciones potencialmente mortales.

Entre el 27/7/25 y el 22/10/25, las ruedas de queso redondas de 2,5 libras afectadas de los productos Whatcom Blue,

Farmhouse, Peppercorn y Mustard Seed se enviaron a distribuidores de Oregón y Washington. Es posible que los productos se hayan distribuido posteriormente a tiendas minoristas para su reenvasado o se hayan vendido precortados en trozos con forma de media luna con diferentes números de lote o fechas de caducidad.

Las ruedas de queso redondas de 2,5 libras afectadas de Whatcom Blue, Farmhouse, Peppercorn y Mustard Seed tienen los siguientes códigos de lote:

• Código de lote 250527B Whatcom Blue

• Código de lote 250610B Whatcom Blue

• Código de lote 250618B Whatcom Blue

• Código de lote 250624B Whatcom Blue

• Código de lote 250603F Farmhouse

• Código de lote 250616B Farmhouse

• Código de lote 250603P Peppercorn

• Código de lote 250616M Mustard Seed

Hasta la fecha se han registrado tres casos de infecciones por STEC causadas por E. coli O103 en Oregón y Washington. El caso de Oregón consumió queso Twin Sisters Creamery Farmhouse antes de enfermar.

La retirada se inició después de que Twin Sisters Creamery fuera notificada de que la muestra de queso Farmhouse analizada por un laboratorio externo confirmaba la presencia de E. coli O103 y que se había detectado E. coli STEC en muestras de Whatcom Blue analizadas por la WSDA y la FDA.

Los productos retirados ya no deberían estar disponibles para su compra, pero es posible que aún se encuentren en los refrigeradores o congeladores de los consumidores. Si los consumidores aún tienen productos retirados en sus hogares, no los consuman ni los utilicen, deséchenlos y limpien y desinfecten las superficies que hayan estado en contacto con ellos. Los consumidores preocupados por una posible enfermedad deben ponerse en contacto con un profesional médico.

Se insta a los consumidores que hayan comprado queso Twin Sisters a que lo devuelvan al lugar de compra para obtener un reembolso completo. Los consumidores que tengan preguntas pueden ponerse en contacto con Twin Sisters Creamery en el 360-656-5240 de martes a sábado, de 11:00 a 17:00, hora del Pacífico.

Esta retirada se está llevando a cabo con el conocimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y el Departamento de Agricultura de Washington.