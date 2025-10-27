Μουσική βραδιά του “Cultural Club at the Residence” με το Mediterraneo Quartet

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με το Mediterraneo Quartet πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2025, στην Κατοικία του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του “Cultural Club at the Residence”, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της συζύγου του Ύπατου Αρμοστή, κας Βασιλικής Κινάνη Κούρου.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει ένα εμπνευσμένο πρόγραμμα με έργα των Vivaldi, Bach και Mozart, ερμηνευμένα από το μουσικό σύνολο εγχόρδων Mediterraneo Quartet. Το σύνολο ιδρύθηκε από τις διακεκριμένες Κύπριες μουσικούς Βικτώρια Μαυρομουστάκη και Ειρήνη Δημητριάδου, οι οποίες διαπρέπουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2000 και το 2015, αντίστοιχα. Η δεξιοτεχνία και η καλλιτεχνική ευαισθησία των ερμηνειών τους ανέδειξαν τον πλούτο και τη δυναμική της κυπριακής δημιουργίας στη διεθνή μουσική σκηνή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον, με τη συμμετοχή προσκεκλημένων από τον διπλωματικό, καλλιτεχνικό και ακαδημαϊκό χώρο. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ακόμη ένα βήμα στις συνεχείς προσπάθειες της Ύπατης Αρμοστείας στο Ηνωμένο Βασίλειο για ενίσχυση της πολιτιστικής διπλωματίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσα από δράσεις που προβάλλουν το έργο και το ταλέντο Κυπρίων δημιουργών στο εξωτερικό.

Το “Cultural Club at the Residence” έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας ζωντανός χώρος συνάντησης, διαλόγου και πολιτιστικής ανταλλαγής, ενισχύοντας τη διαπολιτισμική κατανόηση και τη δημιουργική παρουσία της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.