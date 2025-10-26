ميوزيك نيشن تُطلق عملياتها رسميًا لتمكين الفنانين من إدارة حقوقهم وضمان الحصول على مستحقاتهم في دولة الإمارات
نقطة تحول مهمة في مسيرة تطوير القطاع الموسيقي في دولة الإمارات”ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, October 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة ميوزيك نيشن، الرائدة في مجال إدارة الحقوق الموسيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن الانطلاق الرسمي لعملياتها، بهدف تعزيز منظومة تراخيص الموسيقى في الدولة، وضمان حماية حقوق الملكية الفكرية وسداد مستحقات أصحابها في الوقت المناسب. وكشفت الشركة عن تشكيل فريق إداري محترف من عامر مصطفي سمهون رئيسًا تنفيذيًا، وجيمس بتري مديرًا تنفيذيًا للعمليات، وألي دي مديرًا تنفيذيًا لقطاع الإبداع.
— رشا خليفة المبارك، المؤسسة ورئيسة مجلس إدارة ميوزيك نيشن
تُعد ميوزيك نيشن من المؤسسات الرائدة في مجاليّ حقوق الملكية والحقوق المجاورة وهي المنصة الأولي في المنطقة القادرة على الجمع بين تراخيص الأداء العلني للمرافق العامة والإذاعات والفعاليات، وبين تقارير شفافة وتوزيعات دقيقة في الوقت المحدد لصالح المبدعين. وتقدم الشركة الدعم التعليمي للشركات وأصحاب الحقوق عبر خدمات متعددة اللغات، لتسهيل إجراءات الترخيص وضمان حصول المبدعين على كامل مستحقاتهم.
ستتولى ميوزيك نيشن إدارة حقوق الأداء العلني وحقوق النسخ والبث في مختلف أنحاء دولة الإمارات. كما يأتي هذا بالتعاون مع Broadcast Music, Inc. (BMI)، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في حقوق الأداء العلني. كما ستعمل الشركة على إطلاق نظام موحد ومتكامل للترخيص وتوزيع العوائد، بالتعاون مع مؤسسة SoundExchange الرائدة عالميًا في إدارة الحقوق المجاورة.
وتستند الشركة في عملها إلى تقنية متقدمة لمطابقة الأغاني بدقة عالية، من خلال التكامل مع قواعد البيانات العالمية لكل من BMI وSoundExchange، مما يتيح تحسين تتبع استخدام الأعمال الموسيقية في مختلف المنصات والمرافق. ويسهم هذا النظام الذكي في تقليل حالات العوائد غير المطابقة وتسريع عمليات الدفع للمبدعين وأصحاب الحقوق.
في هذه المناسبة، أعربت رشا خليفة المبارك، المؤسسة ورئيسة مجلس إدارة ميوزيك نيشن، عن فخرها بإطلاق الشركة رسميًا، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة تطوير القطاع الموسيقي في دولة الإمارات، وتهدف إلى تمكين المبدعين وحماية حقوقهم ضمن منظومة متكاملة تجمع بين الشفافية والابتكار والاستدامة.
وأضافت المبارك "يمثل هذا اليوم بداية حقبة جديدة للقطاع الفني والإبداعي في دولة الإمارات. فبفضل التكنولوجيا المتقدمة التي تقدمها ميوزيك نيشن، وفريق القيادة الذي يجمع بين فهم عميق لثقافة الدولة وخبرة عالمية في صناعة الموسيقى، نطلق منصة ترخيص حديثة وسهلة الاستخدام تتيح للشركات والأفراد الحصول على التراخيص بسلاسة، وتضمن في الوقت ذاته سرعة دفع المستحقات للمبدعين وأصحاب الحقوق".
كما صرح عامر مصطفي سمهون الرئيس التنفيذي لشركة ميوزيك نيشن قائلاً: "تتمثل مهمة ميوزيك نيشن في تبسيط إجراءات الترخيص للشركات، وضمان حصول الفنانين والمبدعين على مستحقاتهم بسرعة وبشكل عادل". وأضاف: "من خلال برامجنا التعليمية المستمرة الموجهة لمجتمع الأعمال والمجتمع الإبداعي، ونهجنا القائم على وضع الفنانين والمبدعين في صميم كل ما نقوم به، إلى جانب شراكاتنا العالمية وقواعد بياناتنا المتطورة، نحن على أتم الاستعداد للانطلاق بقوة منذ اليوم الأول".
وأوضح مايكل أونيل، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة Broadcast Music, Inc. (BMI): "تعتز BMI بشراكتها مع ميوزيك نيشن في بناء منظومة شفافة ومستدامة لإدارة الحقوق الموسيقية في دولة الإمارات. فنحن نتقاسم الهدف نفسه، والمتمثل في ضمان حصول الكتاب والملحنين والموزعين على حقوقهم المستحقة أينما عُرضت أعمالهم الموسيقية". وأضاف: "يمثل إطلاق ميوزيك نيشن خطوة مهمة نحو توسيع نطاق هذه الرسالة عالميًا، وتمكين المبدعين وتعزيز حضورهم في المنطقة".
وقال مايكل هوب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة SoundExchange: "تتشارك SoundExchange مع ميوزيك نيشن الهدف ذاته المتمثل في بناء نظام عادل وفعال لإدارة حقوق الفنانين وأصحاب التسجيلات في دولة الإمارات". وأضاف: "نحن فخورون بشراكتنا مع ميوزيك نيشن وBMI لضمان حصول الفنانين وأصحاب الحقوق في كل مكان على التعويض العادل عن القيمة التي تخلقها موسيقاهم في السوق العالمية".
