RingPay megérkezett Fizess biztonságosan és kényelmesen egy érintéssel
Az innovatív RingPay® fizetési gyűrű hivatalosan is elindult Magyarországon.
A RingPay a legmagasabb szintű biztonságot és a mindennapi egyszerűséget egyesíti. Minden gyűrű fejlett, érintés nélküli fizetési technológiával működik, és mindenhol használható, ahol a Visa vagy Mastercard érintéses fizetés elfogadott.
A RingPay soha nem igényel töltést, párosítást vagy internetkapcsolatot – mindig használatra kész. Legyen szó futásról, úszásról vagy egy gyors kávéról, a fizetés egyetlen mozdulattal és maximális biztonsággal történik.
A biztonság kiemelten fontos. Minden tranzakciót banki szintű titkosítás és tokenizált NFC-technológia véd, így a kártyaadatok soha nem kerülnek nyilvánosságra. Még elvesztés vagy lopás esetén sem férhet hozzá senki a számlához vagy a személyes adatokhoz. A RingPay biztonságosabb, mint egy bankkártya, és sokkal kényelmesebb.
A RingPay® gyűrűk több stílusban és kivitelben elérhetők. A RingPay egyetlen alapelv mentén készült – hogy a fizetés biztonságos, egyszerű és stresszmentes legyen” – mondja Kis Virág, a RingPay Magyarország üzletfejlesztési vezetője. „Büszkék vagyunk arra, hogy a magyar fogyasztók számára egy olyan intelligens fizetési megoldást kínálunk, amely nemcsak stílusos, hanem biztonságosabb és kényelmesebb is, mint bármely más érintéses opció.”
A magyarországi RingPay csapat együttműködik pénzügyi partnerekkel és kereskedőkkel annak érdekében, hogy a fizetési gyűrűk széles körben elérhetővé váljanak az országban.
A RingPay mögött a Money Carer áll – egy megbízható és pénzügyileg stabil brit szervezet, amelyet 2009-ben alapítottak. A Money Carer-t az Egyesült Királyság kormányzati szervei bízták meg azzal, hogy kezelje és védje a társadalom legsebezhetőbb tagjainak pénzét. Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a biztonságos, átlátható és megbízható pénzügyi szolgáltatások területén.
Az elmúlt 12 hónapban a Money Carer több mint félmilliárd font (500 millió GBP) összegű tranzakciót kezelt biztonságosan, bizonyítva méretét, megbízhatóságát és kivételes működési stabilitását.
A vállalat küldetése mindig az volt, hogy a bizalmat és az innovációt ötvözve olyan biztonságos technológiákat fejlesszen, amelyek megkönnyítik az emberek pénzügyi önállóságát.
A RingPay-ről
A RingPay a világ legkényelmesebb és legbiztonságosabb fizetési gyűrűje, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók egyetlen kézmozdulattal, könnyedén fizessenek. A gyűrű vízálló, tartós és stílusos kialakítású, nem igényel akkumulátort vagy internetkapcsolatot – mindig használatra kész, éjjel-nappal, teljes nyugalmat biztosítva.
További információért látogasson el a www.ringpay.com weboldalra, vagy kövesse a közösségi médiában: @RingPay.
Média kapcsolat
Kis Virág
Üzletfejlesztési vezető – Magyarország
📧 virag.kis@ringpay.com
🌐 www.ringpay.hu
