RingPay fizetőgyűrűk: mostantól CIB kártyával is
A CIB Bank elsőként kínál RingPay fizetőgyűrűt Fidesmo-val
A CIB Bank kártyatulajdonosok mostantól egyszerűen párosíthatják kártyájukat a RingPay fizetőgyűrűvel a biztonságos Fidesmo rendszer segítségével. Aktiválást követően a felhasználók gyorsan és egyszerűen fizethetnek érintésmentesen bárhol, telefon vagy pénztárca nélkül.
Fő előnyök
Közvetlen párosítás a CIB Bank Visa és Mastercard kártyáival
Teljesen tokenizált, biztonságos fizetési technológia
Vízálló, akkumulátor nélküli, mindennapi használatra tervezett hordható eszközök
Azonnali érintésmentes fizetés bármelyik terminálnál
Zökkenőmentes felhasználói élmény magyar ügyfelek számára
„Ez a CIB Bankkal való integráció mérföldkő a magyar felhasználóink számára” – mondta Kis Virág a RingPay Magyarország üzletfejlesztési vezetője. „A CIB Bank kiemelkedő az innováció terén a digitális fizetések világában, és a Fidesmo közvetlen támogatásával a felhasználók könnyedén aktiválhatják fizetőgyűrűjüket. Ez közelebb visz minket ahhoz, hogy a hordható fizetési eszközök okos és biztonságos választássá váljanak mindenki számára.”
A RingPay fizetőgyűrűk fejlett tokenizációs technológiát alkalmaznak, így a valódi kártyaadatok soha nem tárolódnak az eszközön. Ha a gyűrű elveszik, azonnal felfüggeszthető vagy deaktiválható a Fidesmo alkalmazáson keresztül, így a kényelem mellett a biztonság is garantált.
Magyarországi ügyfeleink mostantól megvásárolhatják a RingPay fizetőgyűrűt és közvetlenül összekapcsolhatják CIB Bank kártyájukkal a Fidesmo segítségével.
További információért látogasson el a https://ringpay.hu/ weboldalra.
A RingPay-ről
A RingPay a biztonságos, érintésmentes hordható fizetési megoldások vezető szolgáltatója. Fizetőgyűrűink célja, hogy a mindennapi fizetéseket gyorsabbá, egyszerűbbé és kényelmesebbé tegyék. Vízállóak, akkumulátor nélküli eszközök, amelyek a modern életstílushoz illeszkednek. Tokenizált biztonságuk és a főbb fizetési hálózatokkal való kompatibilitás révén a RingPay újradefiniálja a fizetés élményét, egy érintéssel.
A RingPay® a Money Carer érintésmentes hordható technológiai divíziója. A Money Carer az Egyesült Királyság legnagyobb pénzügyi és banki szolgáltatója, ami a sérülékeny ügyfelek mindennapi pénzügyeit kezeli. Több mint 16 éve működő, díjnyertes szervezet, amelynek Monika platformja ügyvédi irodák, helyi hatóságok, gondozóintézmények és az NHS számára biztosít banki és fizetési szolgáltatásokat. Az elmúlt 12 hónapban a Monika platform több mint 500 millió GBP tranzakciót kezelt.
A Fidesmo-ról
A Fidesmo biztonságos, tokenizált fizetési megoldásokat kínál hordható és csatlakoztatott eszközökhöz. Együttműködik bankokkal és fizetési hálózatokkal az Egyesült Királyságban és Európában, lehetővé téve, hogy a felhasználók kártyájukat támogatott hordható eszközeikkel összekapcsolják, biztonságos és zökkenőmentes érintésmentes tranzakciókat biztosítva.
Fizessen a RingPay-jel. Biztonságosabb, kényelmesebb és rugalmasabb
