Leshan y Burgos Están Unidos a través de Su Patrimonio Mundial

BURGOS, SPAIN, October 24, 2025 / EINPresswire.com / -- El 21 de octubre, hora local, se celebró con éxito en el Salón de la Diputación Provincial de Burgos la Gira Promocional Global de Cultura y Turismo de Leshan, China 2025 en España. Una delegación de la ciudad de Leshan de la provincia de Sichuan, China, se reunió con representantes del gobierno provincial y municipal de Burgos, así como de los ámbitos cultural y turístico. Tomando el patrimonio mundial como puente, todos los participantes intercambiaron opiniones sobre amistad y cooperación.Situada en el suroeste de China, en la provincia de Sichuan, con espléndida herencia cultural y paisaje natural, Leshan es una ciudad antigua con más de 3000 años de historia. Leshan posee el Monte Emei y el Gran Buda de Leshan, considerado como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, y el Malecón Dongfeng, el patrimonio de ingeniería de riego mundial. Todo esto la convierte en una de las pocas ciudades de China reconocida con tres patrimonios históricos.Durante la promoción, Leshan presentó de manera integral la imagen urbana “Mi corazón anhela Leshan” a través de un video promocional, presentaciones culturales y turísticas y exhibiciones de patrimonio cultural inmaterial. La ciudad invitó al pueblo español a visitar Sichuan para sentir la cultura de Leshan, disfrutar de sus impresionantes paisajes naturales y los sabores picantes y experimentar la calidez y hospitalidad de su gente.Burgos es también una ciudad que posee tres patrimonios mundiales, que incluyen la Catedral de Burgos, el Camino de Santiago de Peregrinación y el Sitio Arqueológico de Atapuerca. Tomando el patrimonio cultural como vínculo, estas dos ciudades se han encontrado en el otoño para escribir juntas un nuevo capítulo de intercambio cultural, inyectando nuevo impulso a la cooperación turística y al mutuo aprendizaje entre China y España.

