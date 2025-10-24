Jong Boo Kim: 48 Jahre Innovation – Der visionäre Erfinder und Gründer von Kuvings

Kuvings Gründer und CEO, Jong-Boo Kim Kuvings, mehrfach ausgezeichnet auf internationalen Messen Kuvings Gründer und CEO, Jong-Boo Kim (rechts im Bild) Kuvings nimmt jedes Jahr an der IFA und der Ambiente in Deutschland teil.

Gesundheit beginnt mit Vertrauen – und Vertrauen beginnt mit Zuhören.: Jong Boo Kim, Gründer & CEO von Kuvings

FRANKFURT, GERMANY, October 24, 2025 / EINPresswire.com / -- Seit über vier Jahrzehnten steht die koreanische Marke Kuvings für Innovation, Qualität und das Streben nach einem gesunden Lebensstil. Im exklusiven Gespräch teilt Jong Boo Kim , Gründer und CEO des Unternehmens, seine Vision: Vertrauen zu schaffen – durch Zuhören, Verständnis und Produkte, die das Leben der Menschen wirklich bereichern.„Schon früh habe ich erkannt, dass es nicht nur um Produkte geht, sondern um Menschen“, sagt Kim. Was einst als kleiner Traum begann, ist heute eine globale Marke, die in über 90 Ländern vertreten ist und Millionen Kundinnen und Kunden auf ihrem Weg zu mehr Wohlbefinden begleitet.Liebe Kundinnen und Kunden, mein Name ist Jong Boo Kim und ich habe Kuvings mit einem einfachen, aber tiefgründigen Ziel gegründet: das Leben der Menschen durch gesunde Gewohnheiten zu bereichern.Was als kleiner Traum begann – inspiriert von der Erkenntnis, dass es nicht ausreicht, nur Produkte zu verkaufen, sondern dass es um echte Lösungen für echte Menschen geht – ist heute eine globale Marke geworden, die Millionen Menschen auf ihrem Weg zu mehr Wohlbefinden begleitet.Seit über 47 Jahren arbeiten wir bei Kuvings mit Hingabe daran, Produkte zu entwickeln, die nicht nur funktional sind, sondern echte Lebensqualität bieten. Unsere Slow Juicer – wie der neue AUTO10S – sind das Ergebnis dieser Philosophie: Sie bewahren die natürlichen Nährstoffe, den Geschmack und die Frische jeder einzelnen Zutat. Und das mit einem Ziel – Ihre Gesundheit und Ihr tägliches Wohlgefühl."Schon früh habe ich verstanden: Es geht nicht nur um Produkte – es geht um Menschen."Als junger Mann begann ich 1972 damit, nebenbei Elektronikgeräte zu verkaufen. In diesen Jahren wurde mir klar, dass echter Erfolg nicht aus dem Verkauf selbst entsteht, sondern daraus, die Wünsche, Sorgen und Erwartungen der Menschen wirklich zu verstehen.Aus dieser Erkenntnis wuchs mein Wunsch, mehr zu tun – Produkte zu entwickeln, die nicht nur gut funktionieren, sondern einen echten Unterschied im Leben der Menschen machen.Dieser Traum wurde 1978 zur Realität: Ich gründete Kuvings – mit dem festen Ziel, Technik und Gesundheit miteinander zu verbinden. Bis heute ist diese Vision mein täglicher Antrieb.„Technologie im Einklang mit der Natur – für Ihr tägliches Wohlbefinden.“Heute steht Kuvings für Produkte, die moderne Technik mit dem Respekt vor der Natur verbinden. Unsere Entsafter sind mit Sorgfalt entwickelt worden, um die wertvollen Nährstoffe aus Obst und Gemüse bestmöglich zu bewahren – für einen Saft, der nicht nur frisch schmeckt, sondern auch gut tut.Unser Ziel? Ihnen tagtäglich kleine Momente des Wohlgefühls zu schenken – Momente, in denen Sie sich bewusst für Ihre Gesundheit entscheiden. Denn wir glauben: Gerade die kleinen Dinge machen im Alltag den größten Unterschied.„Innovation bedeutet für uns: heute zuhören, für morgen gestalten.“Ich glaube fest daran, dass Technologie dann am wertvollsten ist, wenn sie das Leben der Menschen spürbar besser macht – einfacher, gesünder und bewusster.Deshalb beschäftigen wir uns bei Kuvings intensiv mit zukunftsweisenden Innovationen, etwa im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Unsere Vision: Küchengeräte und Gesundheitslösungen zu entwickeln, die nicht nur funktional sind, sondern sich an den Bedürfnissen der nächsten Generation orientieren.Wir forschen nicht nur für heute – wir entwickeln für Ihre Zukunft.„Nachhaltigkeit beginnt bei jeder einzelnen Entscheidung – und bei jedem Produkt.“Bei Kuvings sehen wir es als unsere Verantwortung, nicht nur für heute zu denken, sondern auch für morgen zu handeln. Unser Ziel ist es, zukünftigen Generationen eine gesündere, lebenswertere Welt zu hinterlassen.Deshalb achten wir bei jedem Entwicklungsschritt auf Umweltverträglichkeit, Langlebigkeit und bewusste Materialwahl. Nachhaltigkeit ist bei uns kein Trend – sie ist Teil unserer DNA.Und das spüren Sie in jedem Produkt, das wir fertigen: in der Qualität, der Sorgfalt und der Verlässlichkeit – Tag für Tag.„Echte Qualität schafft Vertrauen – und Vertrauen ist die Grundlage jeder Beziehung.“Für uns bei Kuvings ist jedes Produkt mehr als nur ein Küchengerät – es ist der Beginn einer Verbindung zu Ihnen.Deshalb setzen wir kompromisslos auf höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards. Unser Anspruch ist klar: Sie sollen sich in jedem Moment, in dem Sie unser Produkt verwenden, rundum sicher und gut begleitet fühlen.Denn wahres Vertrauen entsteht dort, wo Verlässlichkeit spürbar ist – Tag für Tag, Anwendung für Anwendung.„Kuvings steht für mehr als Technik – wir stehen für Verbindung, Vertrauen und Fürsorge.“Zum Schluss möchte ich Ihnen von Herzen danken.Für Ihre Treue, für Ihr Vertrauen und dafür, dass Sie Kuvings zu einem Teil Ihres Alltags gemacht haben.Seit über vier Jahrzehnten begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden – und genau das werden wir auch weiterhin tun. Als verlässlicher Partner an Ihrer Seite.

