Algareplena y Los Chinchillos del Caribe Lanzan Pa’ Los Dolores

Pa' los Dolores - Algareplena y Los Chinchillos del Caribe

La agrupación que revolucionó la plena se une a los pioneros de la cumbia boricua para demostrar que la música es la cura Pa’ Los Dolores.

Siempre he creído que la plena es para bailarla y celebrarla todo el año y en todo el mundo y es lo que esperamos ver con Pa’ los Dolores.” — Jonuel García Olivo

MIAMI, FL, UNITED STATES, October 24, 2025 / EINPresswire.com / -- La agrupación de plena urbana puertorriqueña Algareplena se une a Los Chinchillos del Caribe para presentar su nuevo sencillo “ Pa’ Los Dolores ”.Esta colaboración une dos propuestas innovadoras que están transformando la escena musical de Puerto Rico y Latinoamérica. Tanto Algareplena como Los Chinchillos del Caribe han dejado su huella en la música latina. Desde el 2006 Algareplena le ha dado un toque urbano a la plena, mientras que Los Chinchillos del Caribe han innovado con la “Cumbia Boricua” una mezcla musical de cumbia, rock, electrónica y sonidos urbanos.Su nuevo sencillo celebra las raíces afrocaribeñas, incorpora elementos modernos de la escena tropical y fusiona ritmos internacionales. Con esta producción, Algareplena reafirma su compromiso de continuar evolucionando el género llevando la plena a nuevas generaciones y a audiencias internacionales.Con su trayectoria, Algareplena se ha consolidado como una de las agrupaciones más influyentes de la plena contemporánea en Puerto Rico. Su presencia constante en eventos culturales, festivales y escenarios internacionales ha contribuido a renovar el interés por el género entre los jóvenes.“Siempre he creído que la plena es para bailarla y celebrarla todo el año y en todo el mundo y es lo que esperamos ver con Pa’ Los Dolores. Queremos que más personas puedan disfrutar de la cultura puertorriqueña y del gravy de nuestro ritmo”, expresó Jonuel García Olivo, vocalista y director de Algareplena.El tema “Pa’ Los Dolores” celebra la cultura Latina con ritmos regionales, internacionales y la energía contagiosa que caracteriza tanto a Algareplena como a Los Chinchillos del Caribe.“Componer esta canción y poder colaborar con Algareplena, es sin duda un honor y un paso positivo para llevar nuestro sonido y nuestras raíces a lugares y oídos nuevos, poniendo en algo nuestra música autóctona, fusionada con nuestro sazón cumbioso con picardía y sabor”, expresó King Chinchillo, vocalista y líder de Los Chinchillos del CaribeEl sencillo está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music, YouTube y Amazon Music. El tema estará acompañado de un video musical que promete demostrarle al público por qué la plena es la cura de los dolores y fomentando la alegría de la fiesta caribeña.Con este lanzamiento, Algareplena continúa consolidando su posición como una de las agrupaciones más dinámicas y representativas de la nueva ola de la fusión de música tropical. La agrupación seguirá llevando la plena puertorriqueña a escenarios globales, transformando la perspectiva del rol de la plena y conquistando nuevas audiencias.Pa’ Los Dolores sirve de recordatorio de que en tiempos de cambio, la música sigue siendo el remedio más poderoso: el que une, sana y celebra lo que somos.Sobre AlgareplenaDesde Arecibo, Algareplena ha modernizado y hecho de la plena un lenguaje moderno, manteniendo la esencia cultural puertorriqueña y fusionándola con “flow urbano”. Con sus esfuerzos en las redes sociales, han logrado cultivar la nueva generación de pleneros urbanos en Puerto Rico y llevado su música a escenarios internacionales.Sobre Los Chinchillos del CaribeLos Chinchillos del Caribe, desde Puerto Rico, definen su estilo como Cumbia Boricua, combinando elementos de cumbia, rock, electrónica y urbano para crear una propuesta sonora fresca y única.

Algareplena ft. Los Chinchillos Del Caribe - Pa'Los Dolores

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.