ISA lanza nuevo sencillo que explora la migración, la vida en la diáspora y el poder de pertenecer

A Falta De, disponible en todas las plataformas

La cantante, compositora y productora dominicana ISA lanza "A Falta De", una canción para todos los que extrañan su tierra. Disponible en todas las plataformas.

cuando sales de casa, la llevas a todas partes contigo, como una insignia, en la forma en que hablas, en la música que cantas, en los sueños que persigues” — ISA

MIAMI, FL, UNITED STATES, August 16, 2025 / EINPresswire.com / -- ISA, la cantautora, productora y graduada de Berklee College of Music nacida en República Dominicana, lanzó su muy esperado sencillo " A Falta De ", una pieza que captura el dolor de extrañar el hogar mientras se construye una nueva vida en la diáspora. La canción es un tierno abrazo para cualquiera que alguna vez haya anhelado el calor del hogar mientras persigue sueños lejanos.La nueva canción de ISA es una reflexión íntima sobre la experiencia de los inmigrantes. Ella encapsula los momentos en que los recuerdos del hogar se convierten tanto en un consuelo como en una fuente de fuerza. "Escribí esta canción en un momento de nostalgia", comparte ISA, "cuando sales de casa, la llevas a todas partes contigo, como una insignia, en la forma en que hablas, en la música que cantas, en los sueños que persigues. Este sencillo es una curita para el corazón, un pequeño consuelo en el camino hacia sanar".Habiendo escrito "A Falta De", su más reciente sencillo " Chichí " y su canción debut " Pedazo D Cielo ", lanzar estas canciones para ella se ha sentido como tener una conversación íntima con el mundo. En esta canción canalizó su experiencia personal como estudiante migrante persiguiendo su sueño de convertirse en una voz líder en la escena musical latina. Las historias de quienes la rodean y que están en caminos similares también influyen en sus letras y composiciones musicales que ofrecen una profunda reflexión sobre la experiencia humana. El trabajo musical y las melodías de ISA trascienden las barreras del idioma y hablan directamente al corazón de cada oyente.El impulso de su carrera ha ido creciendo constantemente desde su concierto debut en el Teatro Chao de Santo Domingo a principios del año pasado, que tuvo entradas agotadas. Su música se inspira en los ritmos dominicanos, el pop latino y las tradiciones de los cantautores. El sonido de ISA está arraigado en la herencia y es refrescantemente único, resonando profundamente con el público en el país y en el extranjero.El sencillo, también producido por ISA, es parte de su último proyecto, que explora temas de migración, nostalgia y búsqueda de pertenencia. Los fanáticos pueden escuchar "A Falta De" en todas las plataformas musicales y pueden esperar ver más de ISA en el futuro a medida que continúa compartiendo su talento con el mundo. Pueden seguir su carrera en las redes sociales @isameredith en todos los canales.Acerca de ISAISA, también conocida como Isa Meredith, nació y creció en Santo Domingo, República Dominicana. Su trayecto musical comenzó desde el principio con una victoria en el primer lugar en Sábado Gigante cuando era niña. Después de graduarse del prestigioso Berklee College of Music con un título en Composición, ISA se ha convertido en una voz audaz y auténtica para una nueva generación de artistas latinos. Su trabajo combina la narración, la innovación y la emoción cruda, creando canciones que trascienden las fronteras y capturan lo que se siente al cruzarlas, dejando una vida atrás.

