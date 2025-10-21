Saudi-Arabien schließt seine Teilnahme an der Frankfurter Buchmesse 2025 ab

Zahlreiche Besucher erkunden den saudischen Pavillon auf der Frankfurter Buchmesse und zeigen reges Interesse an den kulturellen Präsentationen. Saudi-arabische Vertreter im Gespräch mit internationalen Gästen, um Zusammenarbeit und kulturelles Verständnis zu fördern.

Saudi-Arabien beendet seine erfolgreiche Teilnahme an der Frankfurter Buchmesse 2025 und stärkt den kulturellen Dialog und internationalen Austausch.

FRANKFURT, GERMANY, October 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Die Kommission für Literatur, Verlagswesen und Übersetzung hat die Teilnahme Saudi-Arabiens an der Frankfurter Buchmesse 2025 abgeschlossen, die vom 15. bis 19. Oktober im Messezentrum Frankfurt stattfand. Der saudische Pavillon zog großes Interesse der Besucher auf sich und erhielt internationale Anerkennung für die kulturellen und kreativen Inhalte, die er präsentierte.Die Teilnahme verkörperte eine lebendige kulturelle Präsenz und spiegelte die Dynamik der literarischen und intellektuellen Szene des Königreichs wider. Die Kommission organisierte ein vielfältiges Kulturprogramm, das während der gesamten Messetage stattfand.Das Programm umfasste eine Reihe von Seminaren und Podiumsdiskussionen mit saudischen Schriftstellern und Intellektuellen, die die Entwicklung der nationalen Kulturszene beleuchteten und deren Vielfalt und literarischen Reichtum hervorhoben.Der saudische Pavillon verzeichnete eine große Besucherresonanz aus verschiedenen Ländern. Viele zeigten sich beeindruckt von der kulturellen und zivilisatorischen Vielfalt sowie von den hochwertigen Inhalten, die ein modernes Bild der saudi-arabischen Kultur auf internationaler Ebene vermittelten.Diese Teilnahme unterstreicht das Bestreben der Kommission, die internationale kulturelle Präsenz Saudi-Arabiens zu stärken, den Austausch von Wissen und Zusammenarbeit mit anderen Nationen zu fördern und die Position des Königreichs in den Bereichen Literatur, Verlagswesen und Übersetzung zu festigen – im Einklang mit der Vision 2030, die Kultur als Motor der Entwicklung und Brücke des Dialogs und interkulturellen Verständnisses begreift.Die Frankfurter Buchmesse gilt als eine der ältesten und renommiertesten Veranstaltungen der Verlagsbranche weltweit. Sie wurde erstmals im 17. Jahrhundert ausgerichtet und zieht jedes Jahr Tausende von Besuchern und Ausstellern aus aller Welt an.

