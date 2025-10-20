Le marché du mariage en France prévoit 270 000 unions en 2025

Le secteur des mariages représente plus de 5 milliards d’euros de recettes. @All Season Photographers - Wedding Planner Muriel Saldalamacchia

Avec une augmentation de 10 % par rapport à 2024, le marché français du mariage pèse plus de 5 milliards d’euros. Le coût moyen d’un mariage s’élève à 17 100 €.

Les innovations du segment du luxe que j’observe irriguent progressivement l’ensemble du marché français, créant les tendances comportementales et évolutions structurelles.” — Muriel Saldalamacchia

SAINT-RéMY-DE-PROVENCE, BOUCHES-DU-RHôNE, FRANCE, October 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- Selon les données de l’INSEE 2025, le nombre de mariages en France poursuit sa progression. En 2024, 247 000 unions ont été célébrées, soit une hausse de 2 % par rapport à 2023, et la projection pour 2025 s’élève à 270 000 mariages. Cette augmentation s’inscrit dans une tendance constante depuis la fin de la pandémie de COVID-19, représentant une progression de 10 % par rapport à 2019, année qui comptait 224 740 mariages.

« Travaillant depuis plus de 17 ans dans le luxury destination wedding planning pour une clientèle internationale (budgets de 250 000 € à 1 million d’euros), et ayant formé pendant 14 ans des wedding planners français à travers mon académie, j’ai une vision transversale unique du marché matrimonial français. Les innovations du segment du luxe que j’observe irriguent progressivement l’ensemble du marché français, créant les tendances comportementales et évolutions structurelles que nous analysons aujourd’hui », explique Muriel Saldalamacchia, wedding planner.

Contexte européen

En Europe, la France présente un taux brut de 3,6 mariages pour 1 000 habitants en 2022, parmi les plus faibles du continent aux côtés de l’Italie et du Portugal. « Cette situation reflète une tendance générale de baisse du mariage en Europe, avec une diminution de près de 50 % depuis 1964 », précise Muriel Saldalamacchia, rappelant que le taux moyen était alors de 4,2 pour 1 000 habitants. Note: tout en ayant une hausse considérable du nombre de mariages de destinations en France chaque année; ces mariages ne passant pas par la case “mairie” ils ne sont pas comptabilisés dans les rapports officiels.

Facteurs de l’augmentation des mariages

Selon Muriel Saldalamacchia, plusieurs éléments expliquent la progression du nombre de mariages en France :

Effet de rattrapage post-COVID : le nombre de mariages avait atteint un niveau historiquement bas en 2020 (154 600 unions) à cause des restrictions sanitaires. Les années suivantes ont vu un report massif des cérémonies, générant une dynamique exceptionnelle.

Évolution sociodémographique : l’âge moyen au mariage continue de progresser (37,3 ans pour les femmes, 39,8 ans pour les hommes en 2024 - Source : Insee, statistiques d'état civil.), reflétant une volonté des couples d’atteindre une stabilité professionnelle et financière avant de se marier.

Prédominance du mariage sur le PACS : sur 15,4 millions de couples, 72 % sont mariés, contre seulement 8 % pacsés.

Économie et budgets

Malgré la hausse des coûts — le budget moyen atteignant désormais 17 100 € par mariage (+22 % depuis 2020) —, le secteur représente plus de 5 milliards d’euros de recettes. « Face à l’inflation, les couples innovent avec des solutions de financement variées: soit en mode “participatif avec l’implication des parents ou encore quelques rares fois des crédits spécialisés », observe Muriel Saldalamacchia, soit en “organisant leur mariage sur plus de 18 mois, le temps d’économiser”.

Tendances et valeurs des futurs mariés

Muriel Saldalamacchia soulève certaines tendances en matière de mariages en France :

Minimalisme et intimité : les couples privilégient des cérémonies centrées sur l’essentiel et leurs proches.

Écoresponsabilité : 50 % des couples envisagent un mariage + “vert”, avec notamment un recours croissant à l’économie circulaire pour les robes et la décoration, en faisant appel à des traiteurs qui travaillent en circuit court et avec des produits de saisons…

Personnalisation et expérience : l’influence des mariages de luxe et des réseaux sociaux pousse les couples à investir dans des expériences uniques, des prestations supplémentaires et des événements sur plusieurs jours (cocktail de bienvenue, brunch post-cérémonie).

Différenciation générationnelle

Jeunes couples (25-30 ans) : recherche d’authenticité et d’expériences partageables, contraintes budgétaires favorisant créativité et innovation.

Couples 50+ : explosion des secondes noces, privilégiant luxe, confort, gastronomie et intimité. Les budgets peuvent atteindre 25 000 à 45 000 €, avec une forte part dédiée à la gastronomie et au service.

Augmentation des prix moyens

L’inflation des coûts (traiteurs, créateurs) et la professionnalisation du secteur expliquent la hausse des budgets. Les prestations additionnelles, la personnalisation et l’influence des réseaux sociaux contribuent à une augmentation significative, transformant le mariage en expérience globale et mémorable.

« La créativité et la personnalisation, désormais au cœur des attentes des couples, façonnent directement l’évolution du marché du mariage en France », conclut Muriel Saldalamacchia.

