تعلن داراديا عن ورش عمل على الجثث حول إجراءات الألم باستخدام C-Arm وUSG: بمشاركة 35-40 طبيبًا لكل دفعة و150 طبيبًا سنويً
يقول الدكتور جوتام داس، مؤسس داراديا: “الفلسفة بسيطة: إتقان التدخلات العلاجية الآمنة والفعّالة ينطلق من تدريب عملي صارم قائم على الدليل وإشراف مباشر من خبراء، مع تركيز متواصل على مسارات الإبرة الآمنة وإدارة المضاعفات.”
أبرز مكوّنات البرنامج
دورية ربع سنوية: مواعيد ثابتة تُسهّل التخطيط للسفر والإجازات السريرية.
مجموعات صغيرة (35–40 مشاركًا): لضمان وقت عملي كافٍ لكل طبيب وتغذية راجعة فردية.
تكامل C-Arm + USG: تعزيز مهارات “العين-اليد” واتخاذ القرار في الوقت الحقيقي لإجراءات العمود الفقري (القطني، الصدري، العنقي) وإجراءات الطرفية العضلية-الهيكلية.
السلامة أولًا: التركيز على خفض الجرعة الإشعاعية، ومسارات الإبرة الآمنة، والاستجابة المبكرة لأي تسريب أو مضاعفات.
جاهزية سريرية: قوائم فحص عملية (Checklists)، وبطاقات خطوات إجرائية، ومراجعات قبل/بعد الدورة لتعظيم نقل المهارة إلى العيادة.
تقدّم داراديا للمتحدثين بالعربية صفحة معلومات وتسجيل خاصّة تتضمن تفاصيل المحتوى والجدول والرسوم وآلية الحجز المبكر:
ورش العمل الكادافيرية للتدخلات العلاجية للألم – داراديا (باللغة العربية)
يضيف فريق التدريس في داراديا: “نُبقي الدُّفعات صغيرة عمدًا، لأن بناء ذاكرة عضلية صحيحة يحتاج وقتًا على الطاولة الكادافيرية، بإشراف مباشر من المدربين وخطوات تعليمية دقيقة قابلة للقياس.”
لمن صُمِّمت هذه الورشة؟
أطباء الألم، التخدير، العظام، الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، وطب الأسرة المهتمون بتدخلات الألم.
الأطباء الراغبون في ترقية مهارات C-Arm وUSG عبر تدريب عملي موجه خطوة-بخطوة.
المراكز والفرق السريرية التي تسعى لتوحيد بروتوكولات السلامة والجودة في التدخلات العلاجية.
لماذا داراديا؟
سمعة دولية: آلاف الأطباء من عشرات الدول تدرّبوا في برامج داراديا المعتمدة على الممارسة العملية المباشرة.
كفاءة زمنية وتكلفة مناسبة: برنامج يومين مكثّف يركّز على الإجراءات ذات العائد السريري الأعلى.
مجتمع مهني ممتد: شبكة خريجين نشطة لدعم التعلّم التعاوني ومشاركة أفضل الممارسات.
التسجيل والمعلومات
احجز مقعدك في الدفعات القادمة (المقاعد محدودة 35–40 فقط لكل دفعة):
الصفحة العربية للبرنامج: التفاصيل والتسجيل
الموقع الرسمي لداراديا: https://daradia.com
ملاحظة للمحررين ومنصّات التوزيع: هذا البيان يستند إلى المعلومات المنشورة على صفحة البرنامج باللغة العربية. يمكن إدراج روابط مرجعية وسياقية إلى صفحة الورشة (باللغة العربية) لتعزيز تجربة القارئ وبناء روابط خلفية ذات صلة.
نبذة عن داراديا: عيادة الألم
مركز أكاديمي وتدريبي مقرّه كولكاتا – الهند، يختص بالتدخلات العلاجية للألم ويجمع بين التدريب العملي في المختبرات الكادافيرية، والعروض الحية، والتعلّم قبل/بعد الدورة. تلتزم داراديا بثقافة السلامة، والدقة التقنية، والنتائج السريرية القابلة للقياس، وتسعى إلى تسريع تبنّي الممارسات القائمة على الدليل في المنطقة العربية وحول العالم.
