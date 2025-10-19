Daradia Umumkan Workshop Kadaver C-Arm/USG Setiap 3 Bulan: Melatih 150+ Dokter Per Tahun, Kuota 35–40 Peserta per Sesi

Dua hari latihan intensif C-Arm + USG dengan bimbingan ahli; kuota 35–40 peserta per batch—solusi praktis bagi dokter MY & ID untuk upgrade keterampilan klinis.

KOLKATA, WEST BENGAL, INDIA, October 19, 2025 / EINPresswire.com / -- Daradia : The Pain Clinic mengumumkan rangkaian Workshop Kadaver Intervensi Nyeri berbasis C-Arm dan Ultrasonografi (USG) yang diselenggarakan setiap 3 bulan, dengan format hands-on dua hari dan kuota terbatas 35–40 dokter per angkatan. Program intensif ini konsisten melatih lebih dari 150 dokter setiap tahun melalui pengalaman praktik langsung pada kadaver, dipandu pengajar berpengalaman dan kurikulum yang berorientasi pada keselamatan dan hasil klinis.Disusun untuk dokter nyeri, anestesiolog, ortopedi, fisiatri, dan spesialis muskuloskeletal, workshop Daradia memadukan pendekatan evidence-based dengan keterampilan teknis di lab kadaver berstandar tinggi. Peserta akan mendalami penempatan jarum aman, pemilihan target, optimasi imaging C-Arm + USG, serta manajemen komplikasi—semua dengan pendekatan step-by-step yang dapat segera diterapkan dalam praktik klinik.“Filosofi kami sederhana: keterampilan intervensi yang aman dan efektif lahir dari praktik langsung yang ketat, refleksi ilmiah, dan pembimbingan yang dekat,” ujar Dr. Gautam Das, Founder, Daradia: The Pain Clinic. “Dengan format kecil—hanya 35–40 peserta—setiap dokter mendapat waktu hands-on yang memadai dan umpan balik individual.”Sorotan program:Jadwal triwulanan: pelatihan berlangsung setiap 3 bulan, memudahkan perencanaan perjalanan dan cuti klinik.Kapasitas terbatas: 35–40 dokter per sesi untuk memastikan proporsi instruktur-peserta ideal dan jam praktik yang maksimal.C-Arm + USG terpadu: penguatan hand-eye coordination dan pengambilan keputusan real-time pada prosedur kolumna (lumbal, torakal, servikal) dan perifer muskuloskeletal.Keselamatan dan standar: fokus pada no-compromise safety, jalur jarum aman, dose optimization, dan antisipasi komplikasi.Siap klinik: materi dirancang agar peserta dapat langsung mengimplementasikan teknik pada pasien, dengan checklist tindakan dan tips praktis.Untuk dokter dari Malaysia dan Indonesia, Daradia menyediakan halaman informasi dan pendaftaran berbahasa:Untuk dokter Malaysia: Bengkel Kadaver C-Arm/USG untuk Dokter MalaysiaUntuk dokter Indonesia: Bengkel Kadaver C-Arm/USG untuk Dokter IndonesiaSelain sesi hands-on, peserta mendapatkan pre-learning terstruktur, checklist protokol, serta akses pascapelatihan untuk memperkuat retensi dan transfer keterampilan. Kurikulum menekankan konsistensi hasil klinis—mulai dari pemilihan kasus, rasional teknik, hingga evaluasi patient-reported outcomes.“Kami berkomitmen membuat dokter pulang dengan muscle memory yang benar, bukan sekadar teori,” tambah tim pengajar Daradia. “Itulah mengapa kami menjaga kuota kecil, siklus pelatihan teratur, dan bimbingan instruktur yang hands-on di setiap meja.”Mengapa memilih Daradia:Reputasi global: Daradia telah melatih ribuan dokter dari puluhan negara dan diakui atas pendekatan praktik yang kuat.Format efisien: dua hari padat, fokus pada prosedur berimpak tinggi, sehingga hemat waktu dan biaya perjalanan.Jejaring profesional: peserta bergabung dengan komunitas klinisi intervensi nyeri lintas negara untuk kolaborasi jangka panjang.Pendaftaran & InformasiKunjungi halaman resmi berbahasa Indonesia/Melayu untuk detail jadwal terbaru, kurikulum, biaya, dan early-bird:Malaysia: Bengkel Kadaver C-Arm/USG untuk Dokter MalaysiaIndonesia: Bengkel Kadaver C-Arm/USG untuk Dokter IndonesiaTempat sangat terbatas (35–40 kursi per sesi). Disarankan mendaftar lebih awal untuk mengamankan slot pelatihan triwulanan berikutnya.Tentang Daradia: The Pain ClinicBerbasis di Kolkata, India, Daradia adalah pusat pelatihan intervensi nyeri yang memadukan hands-on lab kadaver, live demo, dan pre/post-course learning. Dengan fokus pada keselamatan, akurasi teknis, dan hasil klinis, Daradia berupaya mempercepat adopsi praktik nyeri berbasis bukti di kawasan Asia dan global. Info lebih lanjut: https://daradia.com Kontak MediaTim Edukasi DaradiaWebsite: https://daradia.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.