El líder global en seguridad Rony Jabour se reúne con la leyenda del fútbol Ronaldo Nazário en Brasil
Rony Jabour, líder global en seguridad laboral, y su esposa Carolline Jabour comparten un momento con la leyenda del fútbol Ronaldo Nazário durante un encuentro en São Paulo, Brasil.
El experto en formación de seguridad Rony Jabour se reúne con Ronaldo Nazário para compartir aprendizajes sobre resiliencia, liderazgo y cultura preventiva.
Rony Jabour —profesional formado en la Universidad de Texas (máster en Risk Management y Safety & Health) y con especialización en Leadership & Management en Harvard University— destacó cómo los valores del deporte de élite pueden aplicarse a la seguridad en el trabajo.
“La seguridad no es solo un conjunto de normas; es una mentalidad que permite rendir al máximo y volver a casa sano y salvo cada día”, declaró Jabour.
Durante la reunión, Ronaldo Nazário, doble ganador del Balón de Oro, subrayó la importancia de cuidar tanto el talento como el bienestar físico y emocional de las personas:
“La seguridad y el rendimiento comparten el mismo principio: cuidar de las personas para alcanzar el éxito.”
Ambos coincidieron en que la resiliencia, la disciplina y el trabajo en equipo son pilares comunes entre el deporte profesional y la seguridad laboral. El encuentro contó con la presencia de personalidades de la comunicación y del ámbito deportivo, así como de Carolline Jabour, esposa del líder en seguridad.
Con más de 50 000 trabajadores formados presencialmente en los Estados Unidos, United Safety Net se ha consolidado como una de las mayores escuelas de formación OSHA del país, especializada en programas bilingües y en el desarrollo de una cultura de seguridad inclusiva para comunidades inmigrantes.
Jabour anunció que regresará a Boston para liderar el evento internacional Build Safe Connection – Boston 2025, que reunirá a empresarios del sector de la construcción para promover la innovación, la sostenibilidad y la cultura preventiva en la región de Nueva Inglaterra.
“Cuando llevas la mentalidad del deportista al entorno laboral descubres que los principios son los mismos: disciplina, visión de equipo y recuperación ante la adversidad”, añadió Jabour.
El encuentro entre Rony Jabour y Ronaldo Nazário simboliza un puente entre América y Europa, donde la excelencia deportiva y la seguridad en el trabajo convergen para inspirar nuevas formas de liderazgo responsable en empresas, instituciones y comunidades.
