Polanco restaurante mexicano Chapulín conmemora el Día de Muertos con un menú inspirado en el mar y la tradición

MEXICO CITY , MEXICO, October 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- Polanco restaurante mexicano Chapulín rinde homenaje al Día de Muertos con una propuesta culinaria que combina tradición, innovación y productos del mar. Inspirado en la herencia cultural mexicana, el restaurante celebra esta fecha con un menú que honra la memoria y la vida a través de los sabores más emblemáticos del país.

Entre los restaurantes en Polanco, Chapulín destaca por su cocina de autor, que une tierra y mar en una experiencia sensorial única. Para esta temporada, su chef ejecutivo, José Luis Sánchez Ronquillo, presenta platillos emblemáticos de nuestra cultura mexicana.

Ubicado dentro del Hotel Presidente InterContinental, Chapulín ofrece un ambiente cálido y sofisticado, ideal para quienes buscan dónde comer en Polanco con autenticidad mexicana.

La carta de bebidas ofrece maridajes que realzan cada sabor, con vinos seleccionados, mezcales artesanales y coctelería inspirada en ingredientes autóctonos. La combinación perfecta para acompañar nuestros mariscos en Polanco más frescos y los platillos tradicionales reinterpretados por el equipo de cocina de Chapulín.

Con esta propuesta, el restaurante mexicano Chapulín en Polanco reafirma su compromiso con la cultura y la gastronomía nacional, creando momentos memorables para quienes celebran el Día de Muertos desde el corazón de Polanco. Más que una cena, es una experiencia que une la memoria, el sabor y la emoción de compartir la mesa.

