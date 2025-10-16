Le légendaire 'Infinity' sur Game Boy Color voit enfin le jour, 23 ans après son annulation

Overview of the cover art, logo and in-game screenshots logo of Infinity Incube8 Games company logo

Annulé en 2002, ressuscité en 2025 — les précommandes sont désormais ouvertes

MONTRéAL, QUEBEC, CANADA, October 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- [ROM du jeu disponible sur demande]

L’éditeur et développeur de jeux rétros Incube8 Games annonce la sortie prochaine d’Infinity, le RPG tactique autrefois annulé sur Game Boy Color, désormais prêt à être lancé sur cartouche physique, avec des précommandes ouvertes dès maintenant.

Le jeu sera disponible en Éditions Standard, Collector et Numérique. Pour accompagner cette annonce, une nouvelle bande-annonce révèle enfin cette aventure tant attendue dans sa version définitive.

Développé à l’origine entre 1999 et 2001 par Affinix Software, Infinity repoussait les limites techniques de la Game Boy Color. Mais alors que la vie de la console touchait à sa fin, des difficultés d’édition ont forcé l’annulation du projet en 2002, le laissant parmi la liste des jeux « à fort potentiel mais inachevés» de l’histoire du jeu vidéo.

L’intérêt pour ce jeu inachevé n’a jamais disparu. En 2016, des membres de l’équipe originale d’Affinix se sont réunis pour publier une démo jouable d’Infinity et rendre le code source public, invitant la communauté à explorer ou à achever le projet. Cet élan de passion a ravivé la flamme des amateurs de jeux rétro et mené à une campagne Kickstarter réussie en 2021.

Menée par Incube8 Games, la campagne a réuni 3 458 contributeurs et amassé près de 370 000 $ CA afin de sortir Infinity de l’oubli.

Durant les quatre dernières années, Incube8 Games a collaboré avec des membres de l’équipe originale d’Affinix et un groupe de développeurs dévoués pour mener le jeu à terme.

Leur travail est allé bien au-delà de la simple finalisation du code :

- Restauration et polissage du contenu original

- Amélioration graphique et raffinement du gameplay

- Nouvelles fonctionnalités et optimisations de confort

- Équilibrage approfondi et sessions de test pour une expérience RPG fluide et captivante

« Donner vie à Infinity après plus de deux décennies a été à la fois un défi technique et une aventure humaine.

Cette sortie représente des années de passion, de travail acharné et de dévouement pour rester fidèles à la vision originale des créateurs. »

— Gary Doireau, Directeur marketing chez Incube8 Games

Synopsis :

Une force maléfique et sans nom s’éveille sous la terre, corrompant la terre et ses habitants.

Deux nations rivales s’approchent inexorablement de la guerre, tandis qu’une ombre mystérieuse arme les deux camps d’armes impies d’une puissance dévastatrice.

Un chevalier déchu est appelé à surmonter la douleur séculaire qui divise les peuples, son propre chagrin et les forces maléfiques qui attisent la haine.

Caractéristiques :

- 5 personnages jouables (Conor, Ryan, Elya, Roland, Victor)

- Environ 15 heures de jeu

- Un système de combat tactique profond, conçu pour la Game Boy Color

- 15 boss à affronter

- 3 modes de difficulté + 1 supplémentaire pour la GBA

- Compatibilité GBA Enhanced (1 boutique et un niveau de difficulté supplémentaires)

- Couleur du menu entièrement personnalisable

- Une histoire de guerre, de trahison et de rédemption entre nations rivales

- Un vaste monde avec plus de 30 zones à explorer

- Plus de 100 objets uniques et d’innombrables stratégies possibles

- Une bande-son 8 bits atmosphérique plongeant le joueur dans l'univers d'Infinity

- Plus de 20 compétences magiques à maîtriser

- 11 gemmes magiques réparties en 3 classes pour renforcer vos sorts

- Un script élaboré de plus de 3 000 lignes, plus long que Final Fantasy II et comparable à Dragon Warrior III !

- Des techniques graphiques avancées exploitant tout le potentiel de la Game Boy Color

Date de sortie prévue : 22 décembre 2025

Le kit média officiel est disponible ici : Accéder au kit média

Lien Kickstarter : https://www.kickstarter.com/projects/incube8games/infinity-a-game-boy-color-tactical-rpg-back-after-20-years/

Page produit : https://incube8games.com/collections/infinity-gbc

Contact presse : press@incube8games.com

Langues de contact : Nous parlons 🇬🇧 anglais et 🇫🇷 français

