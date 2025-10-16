MaintMaster übernimmt Peoplegeist – KI gestützte Effizienzsteigerung für Instandhaltung und Produktion

MaintMaster startet "Manufacturing Intelligence" und stärkt KI-Kompetenzen, um das Wissen aus Instandhaltung & Produktion in Erkenntnisse zu verwandeln.

LINKöPING, SWEDEN, October 16, 2025 / EINPresswire.com / -- MaintMaster, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Instandhaltungsmanagement und OEE, gibt die Übernahme von „Peoplegeist“ bekannt – einem Spezialisten für KI-gestützte Textanalyse in der Instandhaltung der Fertigung.Mit dieser Akquisition startet MaintMaster Manufacturing Intelligence (MI) – eine KI-Lösung für CMMS und OEE, die Herstellern hilft, Stillstände zu minimieren, Anlagen besser zu betreuen und kontinuierliche Verbesserungen gezielt voranzutreiben.Von unstrukturierten Instandhaltungsnotizen zu umsetzbaren ErkenntnissenManufacturing Intelligence hilft Produktions- und Instandhaltungsteams, datenbasierte Entscheidungen zu treffen.Die Lösung erschließt verborgene Informationen aus Schichtbüchern, Arbeitsaufträgen und Servicenotizen.Durch den Einsatz einer speziell für die Sprache des Shopfloors trainierten KI:• Erkennt MI wiederkehrende Stillstandsursachen und anhaltende Probleme.• Wandelt unstrukturierte Texte in strukturierte, analysierbare Daten um.• Erstellt automatisch Pareto-Analysen, damit Teams ihre größten Verluste gezielt angehen können.• Bewahrt technisches Know-how und sichert wertvolles Erfahrungswissen über Schichten und Standorte hinweg.„Durch den Zusammenschluss mit MaintMaster können wir unsere Technologie mehr Kunden zugänglich machen und kontinuierliche Verbesserung einfacher starten, schneller belegen und leichter skalieren“, sagt Leonard Lin, Gründer von Peoplegeist.Praktische KI für die Instandhaltung„Die Antworten stecken bereits in Ihren Daten. Mit Manufacturing Intelligence machen wir sie sichtbar“, erklärt Isac Wiksten, CEO von MaintMaster.„Das ist KI für die Praxis – entwickelt speziell für die Fertigung, trainiert auf realer Instandhaltungs- und Produktionssprache und bereit, sofort echten Mehrwert zu liefern.“Ein starker Schritt in Richtung vernetzter FertigungDie KI-Technologie von Peoplegeist wird Teil des MaintMaster Produktportfolios.Damit entsteht ein gemeinsames, KI-gestütztes System für Produktion und Instandhaltung.MI unterstützt kontinuierliche Verbesserung durch:• Reduzierung von Stillständen und Steigerung der Anlagenzuverlässigkeit.• Unterstützung von Technikern mit Kontextwissen und bewährten Lösungen.• Gemeinsame Datengrundlage für Produktions- und Instandhaltungsteams.• Skalierbarkeit über Werke, Länder und Sprachen hinweg.„Diese Übernahme stärkt unsere langfristige Produktstrategie. Mit der Integration von KI in MaintMaster helfen wir Herstellern, den Wert ihrer Daten heute und in Zukunft zu nutzen. Das entspricht unserer Vision, alle Produktions- und Instandhaltungsdaten auf einer Plattform zu vereinen“, so Magnus Nord, Chief Product Officer bei MaintMaster.Mehr erfahren unter: www.MaintMaster.com/de/manufacturing-intelligence Über MaintMasterMaintMaster bietet CMMS-, OEE-, KI- und IoT-Lösungen, mit denen ambitionierte Hersteller neue Maßstäbe industrieller Exzellenz erreichen.MaintMaster CMMS vereinfacht und optimiert das Instandhaltungsmanagement, während MaintMaster OEE Echtzeit-Einblicke liefert, um Ineffizienzen schnell zu erkennen und die Anlagenleistung gezielt zu verbessern.In Kombination mit MaintMasters modernen IoT-Sensoren gewinnen Hersteller tiefere Einblicke in Anlagenzustand und Performance – für vorausschauende Instandhaltung und maximale Verfügbarkeit.Über PeoplegeistPeoplegeist entwickelt führende KI-Textanalyse-Lösungen für die Fertigung.Die Technologie verwandelt Bedienerkommentare und Schichtprotokolle in verwertbare Erkenntnisse für kontinuierliche Verbesserung.

