Alpha Equity Consultancy LLC Offers VAT Expert Consultancy and Advisory Services in Dubai and UAE
Alpha Equity Consultancy LLC launches VAT expert consultancy and advisory services to streamline compliance for businesses across Dubai and the UAE.
Value-added tax was introduced in the UAE on January 1, 2018 at a standard rate of 5%. Supplies may be standard-rated, zero-rated, exempt, or out of scope. Businesses that make only zero-rated supplies may apply for an exception from VAT registration, while exempt and out-of-scope supplies are not subject to VAT. The UAE remains a leading regional hub for company formation and foreign investment, and correct registration status has become a foundational compliance requirement for both new and expanding entities.
The firm’s practice addresses threshold-driven registration triggers: the mandatory registration threshold of AED 375,000 in taxable supplies and the voluntary registration threshold of AED 187,500. It also clarifies sector-specific treatments for common supply types, helping companies align invoicing, record-keeping, and reporting with Federal Tax Authority requirements. As VAT Consultants in UAE, Alpha Equity focuses on practical guidance that minimizes processing delays and reduces post-registration remediation.
Key components of the service include:
Eligibility assessment covering revenue thresholds, supply categories, and zero-rated-only exception requests.
Documentation preparation and TRN application submission through EmaraTax, with verification of supporting evidence.
Contract and supply mapping across standard-rated, zero-rated, exempt, and out-of-scope transactions.
Sector advisory for ecommerce, professional services, logistics, healthcare, and education.
Post-registration support including VAT return filing, record-keeping setup, and a compliance calendar.
Finance team training, VAT health checks, and audit readiness reviews.
For companies seeking VAT Registration Services in Dubai, Alpha Equity Consultancy LLC provides end-to-end support from initial feasibility to issuance of the Tax Registration Number (TRN), subject to FTA processing timelines and the completeness of the application file. Typical documentation may include a valid trade license, articles or memorandum of association, authorized signatory documents, passport and Emirates ID copies, proof of establishment address (e.g., lease/Ejari), bank verification (IBAN), financial statements or management accounts, and descriptions of current and intended supplies.
The practice also publishes plain-language explanations of key obligations, including tax invoice requirements, input tax recovery rules, and record retention periods. Its guidance outlines the Vat Registration Process In Uae in a step-by-step format, enabling internal finance teams to maintain consistent compliance after registration. For businesses making only zero-rated supplies, Alpha Equity assists with exception applications and evidence substantiation.
Alpha Equity Consultancy LLC notes that registration timelines are dependent on the Federal Tax Authority’s review standards and may vary by sector, ownership structure, and the adequacy of supporting information. The practice emphasizes accurate categorization of supplies and consistent documentation to reduce follow-up queries.
About Alpha Equity Consultancy LLC
Alpha Equity Consultancy LLC is a UAE-based advisory firm providing VAT registration, compliance, and finance process support to organizations operating across the Emirates. The firm’s work spans eligibility assessments, TRN applications, return filing, and ongoing compliance enablement for cross-emirate and cross-border operations.
