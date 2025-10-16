Η Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας Ηνωμένο Βασίλειο τίμησε την 65η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κύπρου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο η δεξίωση της κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 65 χρόνων από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας και την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την κυπριακή κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υφυπουργός Ναυτιλίας κα Μαρίνα Χατζημανώλη, ενώ τη βρετανική κυβέρνηση, ο Υπουργός για το Σύνταγμα και τις Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κ. Nick Thomas-Symonds.

Στην εκδήλωση παρέστησαν Βρετανοί βουλευτές, στελέχη της κυβέρνησης, αξιωματούχοι της Κοινοπολιτείας και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), διπλωμάτες, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και μέλη της κυπριακής ομογένειας, της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας.

Ο Ύπατος Αρμοστής Δρ Κυριακός Π. Κούρος και η σύζυγός του κα Βασιλική Κινάνη Κούρου, μαζί με μέλη της κυπριακής διπλωματικής αποστολής, υποδέχθηκαν τους προσκεκλημένους, ενώ στην έναρξη της εκδήλωσης ανακρούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους, ο Ύπατος Αρμοστής αναφέρθηκε στις διεθνείς προκλήσεις και συγκρούσεις που επηρεάζουν την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και στη συνεχιζόμενη κατοχή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για επανένωση. Παράλληλα, τόνισε την πρόοδο και ανθεκτικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη σημασία των σχέσεων Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου σε πολιτικό, οικονομικό και αμυντικό επίπεδο. Αναφερόμενος δε στη συμβολή της ναυτιλίας στην κυπριακή οικονομία, υπογράμμισε ότι η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην υποψηφιότητα της Κύπρου για επανεκλογή στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλικού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Η κα Χατζημανώλη, στην ομιλία της, εξήρε τις στενές και διαχρονικές σχέσεις Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην κυπριακή παροικία για τη συμβολή της στη διατήρηση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Aναφέρθηκε επίσης στην πορεία, τις προκλήσεις και τα επιτεύγματα του κυπριακού κράτους, εστιάζοντας στη συνεχή πρόοδο και ανθεκτικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας παρά τις προκλήσεις. Δεν παρέλειψε να επισημάνει τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για επανένωση της Κύπρου και τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας για την κυπριακή οικονομία και στην υποψηφιότητα της Κύπρου για επανεκλογή στο Συμβούλιο του ΙΜΟ, τονίζοντας τον ρόλο της χώρας ως αξιόπιστου και ενεργού εταίρου στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Ο κ. Thomas-Symonds, στην προσφώνησή του, συνεχάρη την Κυπριακή Δημοκρατία και τον λαό της για τα 65 χρόνια ανεξαρτησίας, επισημαίνοντας τη βαθιά και πολυεπίπεδη σχέση που συνδέει τις δύο χώρες. Εξέφρασε την πρόθεση της βρετανικής κυβέρνησης να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία με την Κύπρο σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, ενώ επανέλαβε τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στη λύση του Κυπριακού στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Ανακοίνωσε, τέλος, ότι εντός των επόμενων εβδομάδων θα επισκεφθεί την Κύπρο, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από πολιτιστικό μουσικό πρόγραμμα, αναδεικνύοντας τον πλούτο, τη φιλοξενία και τη ζωντάνια του κυπριακού πολιτισμού.