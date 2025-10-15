Cruceros en Cozumel: Impacto económico de uno de los puertos más activos del mundo

Cozumel, uno de los puertos de cruceros más activos de México, clave para la economía del Caribe.

Cozumel impulsa la economía del Caribe como uno de los destinos turísticos y de cruceros más activos de México.

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, October 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- Cada semana, miles de visitantes descienden de los cruceros para explorar Cozumel, consumir productos locales y buscar estancias cómodas.

Este flujo sostenido convierte a la isla en un motor turístico de gran impacto, con tres muelles capaces de recibir a los gigantes de la industria.

Ante este contexto, los hoteles en Cozumel, servicios turísticos y otros sectores, encuentran una fuente de ingresos estable que mantiene en movimiento la economía isleña.

- Turismo de cruceros impulsa la economía de Cozumel cada semana

El crucero más grande del mundo en llegar a Cozumel fue el “Icon of the Seas" de Royal Caribbean en 2024, con 362 metros de longitud, capacidad para más de 7,600 pasajeros y una tripulación cercana a 2,350 personas.

La llegada de navíos tan grandes representa una palanca de competitividad y desarrollo económico que fortalece a Cozumel frente a otros destinos del Caribe que carecen de muelles modernos y servicios portuarios eficientes.

Esto queda demostrado con el flujo constante de turistas que ha consolidado al destino como uno de los puertos más activos del mundo en recepción de cruceristas, alcanzando los 4.56 millones de visitantes en 2024.

Durante el primer semestre de 2025, Cozumel registró 685 arribos de cruceros, con una media de 28 por semana. Mismos que trajeron consigo a más de 2.4 millones de pasajeros.

En semanas específicas como la del 16 al 22 de junio, se proyectó una llegada de cerca de 67 mil personas, generando una derrama de 884 mil dólares diarios, según el gobierno local.

Este dinamismo reafirma su atractivo logístico y turístico y también impulsa la demanda de alojamiento en Cozumel, en especial en las zonas cercanas a la costa.

- Gasto promedio en Cozumel y cuánto dejan realmente los cruceristas

De acuerdo con un informe de la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) para el periodo 2023/2024, los pasajeros de crucero que desembarcaron en Cozumel registraron un gasto promedio de US $110 por persona.

Al tratarse de un gasto concentrado en un solo día, principalmente en tours, transporte local, souvenirs y alimentos y bebidas, está claro que la diferencia con el turismo de estancia es significativa.

Mientras el crucerista permanece solo unas horas, el visitante extranjero que pernocta en México destina mucho más dinero a su viaje. Según cifras de DATATUR en 2024, el gasto promedio de turista internacional alcanzó los 416.4 dólares por estancia, aunque su flujo no es tan constante.

Estos contrastes reflejan el peso económico del turismo internacional en sus distintas modalidades y la manera en que ambos perfiles de visitantes generan una derrama que beneficia a múltiples sectores, principalmente:

1. Suites y hospedaje en Cozumel:

Cada vez más cruceristas optan por extender su visita con reservas de una o dos noches, lo que impulsa la demanda de habitaciones de lujo.

2. Comercios minoristas:

Las compras en mercados artesanales, tiendas de joyería y souvenirs contribuyen a sostener economías locales y a preservar oficios tradicionales.

3. Movilidad turística:

La alta rotación de visitantes genera un movimiento constante en taxis, vans y transportes de renta como bicicletas o scooters.

4. Tours y experiencias:

Actividades como el buceo, las visitas a parques naturales y los recorridos por zonas arqueológicas figuran entre los mayores atractivos.

5. Prestadores bilingües:

El contacto directo con turistas internacionales aumenta la necesidad de guías certificados y personal capacitado en atención al cliente multilingüe.

En conjunto, estos sectores reflejan cómo el turismo de cruceros no se limita al puerto, sino que permea en toda la economía insular, generando empleos, inversión y oportunidades que fortalecen el tejido social de la isla.

¿En qué temporada vale más la visita a Cozumel?

Diciembre, Semana Santa y verano se consideran temporada alta, sin embargo, Cozumel presenta mayor equilibrio incluso en junio, considerado el mes más bajo. Esto lo demuestra el aumento del 18 % en cruceristas en algunas semanas, lo que mantuvo ingresos sostenidos para los negocios y hoteles locales.

Su comportamiento cíclico favorece la planeación comercial en la isla. Durante la temporada alta, Cozumel recibe hasta 35 cruceros por semana, mientras que en temporada baja el promedio ronda los 25 arribos, sin caídas críticas en el flujo.

La llegada constante de embarcaciones de gran capacidad, aunque con estancias breves, genera un impacto significativo en la economía y sostiene la demanda de hospedaje.

- Cozumel transforma el turismo en oportunidades económicas

El modelo de turismo de cruceros en Cozumel demuestra que una isla pequeña puede tener un gran impacto si se aprovecha su conectividad, infraestructura, dinámica comercial y cultural, así como su atractivo natural.

Cada embarcación turística que arriba a sus muelles, dinamiza la economía completa, fortaleciendo la ocupación en los hoteles en Cozumel y exponiendo al destino como uno de los puertos más populares del Caribe.

Seguir de cerca este fenómeno resulta clave para quienes toman decisiones en materia de inversión turística e infraestructura, pues refleja las oportunidades de crecimiento económico y diversificación de servicios en la isla que favorecen los cruceros en Cozumel.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.