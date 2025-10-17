Monterrey registra crecimiento económico gracias a congresos y convenciones del sector MICE

Turismo MICE en Monterrey: asistentes a congresos y convenciones en un centro de eventos moderno.

Congresos y convenciones en Monterrey generan un fuerte impacto económico, impulsando turismo, negocios y desarrollo local.

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, October 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- El turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) se ha consolidado en Nuevo León como un motor clave para la economía local, impulsando inversiones en infraestructura y elevando la calidad de servicios en la capital del estado.

Monterrey alberga un amplio volumen de congresos internacionales, ferias, convenciones y hoteles que lo consolidan como un punto de encuentro para negocios y hospitalidad, favorecida por su cercanía con Estados Unidos.

Crecimiento de visitantes y derrama económica

En 2024, Monterrey recibió más de 3.2 millones de visitantes, de los cuales el 40 % correspondió al turismo de negocios y reuniones, generando una derrama cercana a los 3,000 millones de pesos.

Para 2025, se estima que esta cifra alcance los 3,500 millones de pesos, según Maricarmen Martínez Villarreal, secretaria de Turismo de Nuevo León, reforzando la posición de la ciudad como destino estratégico para el sector.

Infraestructura para eventos de alto nivel

La fortaleza de Monterrey en turismo MICE se refleja en sus recintos especializados:

Cintermex: sede de más de 600 eventos anuales y 4 millones de visitantes, incluyendo Expo Manufactura, la feria industrial más importante del país.

Showcenter Complex: en San Pedro Garza García, con capacidad para 4,500 personas y cerca de 140 eventos anuales, combina congresos corporativos con espectáculos de gran formato.

Pabellón M: en el centro de Monterrey, ofrece 11 salones y un auditorio para 4,500 personas, destacando en congresos médicos, empresariales y sociales.

Arena Monterrey: con capacidad para 17,600 asistentes, organiza aproximadamente 150 eventos al año, incluyendo espectáculos masivos y encuentros internacionales.

Estos recintos contribuyeron a que Monterrey registrara más de 800 eventos de turismo de reuniones en 2024, con una proyección de crecimiento para 2025.

Además, congresos internacionales confirmados hasta 2032, incluyendo citas vinculadas al Mundial 2026, fortalecen la imagen de la ciudad como destino de negocios, impulsando innovación, inversión y desarrollo económico.

Impacto del turismo MICE en la economía local

El viajero de reuniones permanece más tiempo en la ciudad y tiene un mayor poder de gasto que el turista vacacional tradicional, invirtiendo en hospedaje, transporte, alimentación y actividades complementarias.

De acuerdo con IBTM Américas, este segmento genera niveles más altos de satisfacción, fidelización y recomendación de destinos.

Ocupación hotelera y servicios especializados

La actividad MICE impulsa la ocupación en los hoteles de Monterrey, con un promedio del 63 % en el primer semestre de 2025, similar a 2024.

Hoteles de la ciudad han adaptado sus instalaciones para ofrecer salones modulares, tecnología para videoconferencias y espacios para reuniones, contribuyendo al fortalecimiento del sector y a la experiencia integral del visitante.

Monterrey, un destino estratégico para negocios

Con su infraestructura, capacidad para recibir miles de asistentes y servicios orientados al viajero de negocios, Monterrey se consolida como uno de los destinos más dinámicos de México para el turismo corporativo.

La ciudad ofrece oportunidades de crecimiento económico, innovación y desarrollo, posicionándose como un hub clave para congresos, convenciones y ferias internacionales.

