Online Camera Shop

Slimme bewakingscamera’s met AI-technologie nu beschikbaar voor particulier en bedrijf

ANTWERPEN, BELGIUM, October 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- Online Camera Shop introduceert nieuwste UNV beveiligingscamera’s voor optimale bewaking



De vraag naar betrouwbare beveiligingsoplossingen blijft stijgen, en daar speelt Online Camera Shop direct op in. Het bedrijf heeft vandaag aangekondigd dat het de nieuwste generatie UNV beveiligingscamera’s aan haar assortiment heeft toegevoegd. Deze geavanceerde bewakingscamera’s bieden innovatieve technologieën voor zowel particuliere als zakelijke toepassingen.

De nieuwe UNV modellen staan bekend om hun hoge beeldkwaliteit, slimme detectiemogelijkheden en gebruiksvriendelijke installatie. Met functies zoals gezichtsherkenning, infrarood nachtzicht en AI-gestuurde bewegingsdetectie zijn deze beveiligingscamera’s een ideale keuze voor wie zijn eigendommen dag en nacht in de gaten wil houden.

“Onze klanten zoeken steeds vaker naar professionele bewakingscamera’s die eenvoudig online te bestellen zijn, maar wél kwaliteit garanderen,” zegt een woordvoerder van Online Camera Shop. “De UNV camera’s combineren gebruiksgemak met geavanceerde functies, en dat tegen een scherpe prijs.”

Met deze uitbreiding onderstreept Online Camera Shop zijn positie als specialist op het gebied van beveiligingscamera’s in Nederland en België. De nieuwe UNV camera’s zijn per direct beschikbaar via de webshop, inclusief gratis advies en ondersteuning bij installatie.

Een belangrijk voordeel van UNV (Uniview) is dat het merk volledig NDAA-conform is. Dat betekent dat de apparatuur voldoet aan de Amerikaanse National Defense Authorization Act, die het gebruik van bepaalde Chinese technologie verbiedt binnen overheidsinstellingen en gevoelige sectoren. In tegenstelling tot merken als Dahua en Hikvision, die niet voldoen aan deze richtlijn, biedt UNV dus een toekomstbestendig en veilig alternatief — ook voor organisaties die aan strengere veiligheidsrichtlijnen moeten voldoen.

LightHunter vs ColorHunter: LightHunter is meer generieke technologie voor betere prestaties bij weinig licht, vaak met IR nachtzicht. ColorHunter voegt daar specifiek de focus op kleurzicht ‑ vooral ’s nachts of in schemer ‑ aan toe, door gebruik van wit licht of combinaties (dual light) of door extra lichtverwerking om kleur te behouden. LightHunter kan overschakelen op zwart‑wit IR als het echt donker is; ColorHunter wil kleur behouden zolang mogelijk, soms met wit LED ondersteuning.

OwlView vs ColorHunter / LightHunter: OwlView is een nieuwere of hogere klasse binnen UNV’s technologieportfolio. De grote verbetering zit in de Wise‑ISP engine, grotere sensor & diafragma (F1.0) zodat je minder licht nodig hebt om full‑color te krijgen. Het combineert aspecten van ColorHunter (kleurzicht) maar probeert de nadelen te verminderen: minder noodzaak voor zichtbaar witlicht, minder kleurverlies, minder kunstmatig licht als storende factor, minder lichtvervuiling.

UNV (Uniview) heeft in de afgelopen jaren echt een naam opgebouwd voor uitstekende nachtzichttechnologie en wordt vaak geprezen om de prestaties bij weinig licht, zelfs in vergelijking met andere grote spelers zoals Dahua en Hikvision.

Prestaties bij Nacht

UNV camera's zoals de OwlView serie zijn ontworpen voor 24/7 kleurzicht, zelfs bij extreem weinig licht. Dit is mogelijk doordat ze weinig tot geen extra verlichting nodig hebben om kleurbeelden te behouden.

Bij Hikvision en Dahua kan het vaak voorkomen dat je bij een donkere omgeving gedwongen wordt om te vertrouwen op IR-verlichting, wat de beeldkwaliteit vaak vermindert tot zwart-wit beelden. Hoewel de Darkfighter van Hikvision en de Starlight van Dahua bekend staan om hun uitstekende prestaties bij weinig licht, bieden ze vaak niet dezelfde kleur bij nacht zonder extra licht, terwijl UNV dat wel kan bieden.

Duur of goedkoop?

Een belangrijk punt is ook dat UNV vaak een zeer concurrerende prijs biedt voor de technologie die ze leveren, wat ze aantrekkelijk maakt voor zowel kleine bedrijven als grote beveiligingssystemen. Dahua en Hikvision hebben vaak ook betaalbare oplossingen, maar UNV biedt uitstekende prijs-kwaliteitverhouding wanneer het gaat om geavanceerde nachtzichttechnologie.

Over Online Camera Shop

Online Camera Shop is dé specialist in beveiligingscamera’s, bewakingscamera’s en complete camerasystemen. Klanten profiteren van een breed aanbod, deskundig advies en snelle levering. Als je op zoek bent naar een betrouwbare en privacygerichte leverancier van beveiligingscamera’s in Nederland, is OnlineCameraShop.nl zeker het overwegen waard. Ze bieden een breed assortiment, uitstekende klantenservice en transparante communicatie.

Voor meer informatie of om de nieuwste UNV modellen te bekijken, bezoek:

https://www.onlinecamerashop.nl

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.