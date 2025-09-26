Onlinecamerashop.nl stopt met verkoop Dahua en Hikvision: focus op privacyvriendelijke alternatieven

Dahua en Hikvision

De webshop richt zich voortaan op betrouwbare en privacyvriendelijke cameramerken als alternatief.

AMSTERDAM, NETHERLANDS, September 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- Onlinecamerashop.nl stopt met Dahua en Hikvision vanwege veiligheidszorgen

Onlinecamerashop.nl, een van de bekendere Nederlandse webshops voor beveiligingscamera’s en aanverwante producten, heeft besloten de samenwerking met de merken Dahua en Hikvision volledig te beëindigen. Het bedrijf zegt dat het besluit is genomen vanwege aanhoudende zorgen rondom de veiligheid, privacy en betrouwbaarheid van de camera’s van beide merken.

De keuze betekent een aanzienlijke wijziging in het assortiment van de webshop. Dahua en Hikvision behoren wereldwijd namelijk tot de grootste producenten van beveiligingscamera’s en hebben een groot marktaandeel in zowel particuliere als zakelijke installaties. Toch vindt Onlinecamerashop.nl het niet langer verantwoord deze producten aan te bieden.

Veiligheid boven prijs en gemak

Volgens een woordvoerder van Onlinecamerashop.nl speelde vooral de vraag naar digitale veiligheid een doorslaggevende rol. “Onze klanten vertrouwen ons dat wij niet alleen kwalitatief goede camera’s verkopen, maar ook producten die geen risico vormen voor hun privacy of netwerk. We zien dat bij Dahua en Hikvision steeds meer vraagtekens worden gezet bij de manier waarop data wordt verwerkt en beveiligd. Dat is voor ons een duidelijke reden om te zeggen: tot hier en niet verder.”

De afgelopen jaren zijn er meerdere internationale rapporten verschenen waarin werd gewezen op softwarekwetsbaarheden in de camera’s en recorders van beide merken. Hierdoor zou het voor hackers mogelijk zijn toegang te krijgen tot livebeelden of zelfs tot complete netwerken waarin de camera’s zijn geïntegreerd. Zulke kwetsbaarheden zijn voor een particuliere gebruiker al problematisch, maar kunnen in een zakelijke of overheidscontext leiden tot ernstige datalekken of spionagerisico’s.

Politieke druk en internationale context

Naast de technische zorgen is er ook een bredere geopolitieke dimensie. Zowel Dahua als Hikvision zijn Chinese bedrijven en worden regelmatig genoemd in discussies over mogelijke beïnvloeding door de Chinese overheid. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn producten van deze merken inmiddels grotendeels verboden bij overheidsinstanties, juist vanwege zorgen over nationale veiligheid. Ook binnen de Europese Unie wordt steeds kritischer gekeken naar de rol van dergelijke leveranciers.

Voor Onlinecamerashop.nl is het belangrijk om zich te conformeren aan de steeds strengere verwachtingen die gelden rondom cybersecurity en gegevensbescherming, met name vanuit de AVG/GDPR-wetgeving. “We zien dat de trend duidelijk is: de lat komt steeds hoger te liggen. Het kan niet zo zijn dat wij producten aanbieden waarvan we weten dat ze internationaal onder vuur liggen. Uiteindelijk zijn wij verantwoordelijk voor wat we onze klanten leveren,” aldus de woordvoerder.

Alternatieven en toekomst

De beslissing betekent dat Onlinecamerashop.nl het huidige aanbod gaat vervangen door merken die aantoonbaar veiliger en transparanter zijn. Hierbij wordt gekeken naar fabrikanten die hun software laten auditen, voldoen aan Europese beveiligingsstandaarden en beter inspelen op de eisen van zakelijke en particuliere gebruikers.

“Gelukkig zijn er voldoende alternatieven die niet alleen kwalitatief hoogwaardige camerabeelden leveren, maar ook veel sterker inzetten op cybersecurity. Denk aan merken die gebruikmaken van end-to-end encryptie, beveiligde cloudopslag en regelmatige software-updates,” zegt het bedrijf.

Voor klanten die al producten van Dahua of Hikvision in gebruik hebben, blijft Onlinecamerashop.nl ondersteuning bieden. Daarbij kunnen klanten advies krijgen over het versterken van de beveiliging van hun huidige systeem of hulp bij een overstap naar een ander merk.

Reacties uit de markt

De stap van Onlinecamerashop.nl sluit aan bij een bredere beweging binnen de beveiligingsindustrie. Steeds vaker stellen installateurs, overheden en bedrijven hogere eisen aan de beveiliging van hun netwerken. Het besef groeit dat een camera tegenwoordig niet alleen een opnameapparaat is, maar een volwaardige computer die toegang heeft tot gevoelige data en netwerken.

“Tien jaar geleden keek men vooral naar beeldkwaliteit en prijs. Tegenwoordig is de discussie heel anders,” legt een branchekenner uit. “Een camera kan de zwakste schakel zijn in een compleet beveiligingssysteem. Als de software niet op orde is of de data via onveilige servers loopt, heb je een serieus probleem. De beslissing van Onlinecamerashop.nl is dus goed te begrijpen.”

Vertrouwen en transparantie

Met dit besluit wil de webshop het vertrouwen van klanten versterken. In een markt waar technische kennis soms ontbreekt bij eindgebruikers, ziet Onlinecamerashop.nl het als zijn verantwoordelijkheid om een duidelijke lijn te trekken. “Wij willen dat onze klanten met een gerust hart een camera kunnen installeren, zonder zich zorgen te maken dat hun beelden ergens onbedoeld terechtkomen,” aldus de woordvoerder.

