AIKONIC AI：全球首款結合智能硬件與主動式AI的產品，不只是記錄，更能預判！
試想像：您是一位需要管理多個複雜項目的企業高層。上星期與研發團隊討論了技術路線，昨日和市場部確認了推廣策略，今天又與銷售團隊溝通客戶意見。傳統的記錄方式，只會生成三份獨立的會議紀錄。當您需要快速回顧某個技術決策如何影響市場策略時，往往需要耗費大量時間去逐一翻查、聯繫。
AIKONIC AI的「主動式 AI」則徹底解決了這個痛點。它擁有一項前所未有的「跨時空記憶」能力，不再讓每個會議都「重新開始」。它能跨越所有會議和時間軸，記住您每一次對話的上下文、細節與決策。這意味著，當您在未來再次提及某個話題，例如「上次我們討論的那個產品特性對市場有什麼影響？」AIKONIC AI會像您的「未來大腦」一樣，瞬間調取完整的歷史脈絡，讓您的每一次決策都建立在穩固的資訊基礎之上。
這不僅是簡單的搜尋，更是深度的「上下文感知與重構」。它將所有關鍵資訊結構化地保存在一個動態的內部知識庫中。對於新加入的團隊成員或錯過會議的同事，他們無需再費時翻閱大量文件，只需透過「ASK AIKONIC」功能提問，就能在幾分鐘內迅速掌握項目全局，實現無縫接軌。
更令人驚嘆的是，這顆「大腦」還會主動思考：它能智能識別「我會跟進X任務」這類承諾，並自動生成待辦事項，大大減輕會後整理工作的負擔。
AIKONIC AI真正將 AI 從一個被動的記錄工具，升級為一個能主動參與、主動思考、並具備長期記憶的智能夥伴。它將您碎片化的資訊連接成一個有機的整體，真正實現了「在你發問前，已懂你所想」的未來工作模式。
硬件與訂閱計劃
AIKONIC AI NOTE 硬件售價：129 美元 (USD)／部
訂閱服務：
為滿足由基本用戶到需要大量轉錄服務的專業人士等不同需求，AIKONIC 提供多層級訂閱計劃以供選擇：入門體驗版 (Starter Plan)，NOTE 專屬版 (Note Plus)，專業進階版 (Pro Plan)，無限暢享版 (Unlimited Plan)，用戶可直接於 AIKONIC 官方網站及應用程式 (App) 內訂閱或升級。
關於 AIKONIC
AIKONIC 是一家總部位於新加坡的創新科技公司。從新加坡這片創新熱土出發，憑藉深厚的本土智慧與全球視野，AIKONIC 正向世界展示下一代人工智能硬件與生態系統的無限可能。我們致力於透過人工智能與硬件的創新融合，賦能全球專業人士，共同構建更智能、更高效的未來工作模式。
