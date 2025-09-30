AIKONIC AI 成功整合 APPLE WATCH 與 AI NOTE 骨傳導技術，打通跨設備協同體驗
***一位專案總監的「無縫」一天：當所有裝置共用一個大腦
讓我們跟隨專案總監 David，體驗他忙碌而高效的一天：
上午 10:00｜辦公室｜電腦端
David 正在筆記簿電腦上主持一場至關重要的策略會議。此刻，AIKONIC AI NOTE 作為他的音訊裝置，將整場會議的激烈討論與關鍵決策，準確無誤地記錄下來。
上午 11:30｜走廊｜手機端
會議剛結束，一位重要合作夥伴的來電打到他的手機上。David 邊快步走回辦公室，邊把手機自然地放到耳邊。吸附在手機背面的 AIKONIC AI NOTE，憑藉先進的骨傳導技術，不僅清晰錄下 David 的聲音，更準確捕捉到聽筒中對方的聲音。即使是 WhatsApp、Line、微信等網絡通話，同樣能清晰保存。
下午 3:00｜外出途中｜手錶端
在趕往下一個地點的車上，窗外街景觸發了 David 的靈感，一個有關專案瓶頸的解決方案突然浮現在腦海。此刻，掏出手機既不方便也不安全。他毫不猶豫，只需輕按一下腕上 Apple Watch 的錄音鍵，便能用自然語音完整記錄這個想法。
***這就是 AIKONIC AI 帶來的「跨裝置錄音」革命
從電腦到手機，再到手錶，David 的所有重要語音資訊，都被彙整、轉錄，並存入同一個 AIKONIC AI 智能知識庫，供他隨時檢索與調用。
***全球首創的協同體驗：揭秘「無縫」背後的技術核心
這種滴水不漏的無縫體驗，源於 AIKONIC AI 全球首創的「Apple Watch + AI NOTE 骨傳導技術」協同能力。它將 AI NOTE 強大的骨傳導技術，與 Apple Watch 的極致便攜性完美結合。當您不便操作手機時，只需輕按腕上 Apple Watch 的錄音鍵，所有音訊文件便可自動同步至 AIKONIC AI 平台。
最終，這實現了手機、手錶與 AI NOTE 的三位一體，為您打造跨越所有裝置的統一資訊捕捉網絡。電腦上的深度討論、手機上的即時溝通、手錶捕捉的靈光一閃，共同構成完整且連貫的「記憶網絡」。AIKONIC AI 成為您個人資訊世界的「同步核心」，確保任何裝置上的每一次重要對話，都能沉澱為可追溯、可利用的智慧資產。
***硬件與訂閱方案
**AIKONIC AI NOTE 硬件售價：129 美元／台
**訂閱服務：
AIKONIC 提供多層級訂閱計劃，以滿足不同使用者需求：入門體驗版（Starter Plan），NOTE 專屬版（Note Plus），專業進階版（Pro Plan），無限暢享版（Unlimited Plan），從基本使用者到需要大量轉錄服務的專業人士，均可選擇合適的方案。用戶可直接於 AIKONIC 官方網站 及應用程式（App）內訂閱或升級。
購買連結：官方網站 https://www.aikonic.me
關於 AIKONIC
AIKONIC 是一家總部位於新加坡的創新科技公司。從新加坡這片創新熱土出發，憑藉深厚的本土智慧與全球視野，AIKONIC 正向世界展示下一代人工智能硬件與生態系統的無限可能。我們致力於透過人工智能與硬件的創新融合，賦能全球專業人士，共同構建更智能、更高效的未來工作模式。
