Kuvings stärkt globale Präsenz durch kundenzentrierte Innovation

Kuvings Hands-Free Slow Juicer AUTO10S Kuvings Polen wurde zehn Jahre in Folge mit dem Goldenen Verbraucherpreis ausgezeichnet. Jong-Boo Kim, Gründer & CEO von Kuvings

Wie Kuvings seit einem Jahrzehnt Kunden begeistert – Betont Awards, Kundenerlebnis und die Marke als Qualitätsführer.

FRANKFURT, GERMANY, October 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Der internationale Premium-Hersteller für Slow Juicer, Kuvings Jong-Boo Kim , Gründer & CEO), festigt seine Marktposition durch eine klare Strategie: den konsequenten Fokus auf das Kundenerlebnis.In Polen wurde die Marke bereits zum zehnten Mal in Folge mit dem „Golden Consumer Choice Award“ ausgezeichnet – ein Beleg für die außergewöhnliche Produktqualität und die hohe Kundenzufriedenheit. Auch in Südkorea, dem Heimatmarkt des Unternehmens, trägt Kuvings seit 2010 ununterbrochen das staatliche Zertifikat für „Consumer-Centered Management (CCM)”, das Unternehmen für ihre verbraucherorientierte Unternehmensführung ehrt.Mit innovativen Modellen wie dem Hands-Free Slow Juicer AUTO10S und dem AUTO10 Plus überzeugt Kuvings weltweit anspruchsvolle Kundinnen und Kunden, die Wert auf Qualität, Design und gesunde Ernährung legen.[Erlebnis statt reiner Verkauf]Kuvings verfolgt einen Ansatz, der über den bloßen Verkauf hinausgeht: Kundinnen und Kunden sollen die Produkte erleben, testen und verstehen können.In wichtigen Märkten wie den USA, dem Nahen Osten und Südostasien ist die Marke in Premium-Kaufhäusern und ausgewählten Fachgeschäften vertreten – ein Konzept, das Vertrauen schafft und die Premiumpositionierung unterstreicht.Trotz des anhaltenden Trends zum Onlinehandel investiert Kuvings gezielt in den Ausbau des stationären Vertriebs. Während viele Wettbewerber ausschließlich auf digitale Kanäle setzen, stärkt Kuvings bewusst die physischen Kontaktpunkte – und schafft damit ein einzigartiges Einkaufserlebnis.Gerade im Premiumsegment spielt Vertrauen eine zentrale Rolle. Deshalb bietet Kuvings in zahlreichen Ländern Erlebnisstores, qualifizierte Beratung und maßgeschneiderte After-Sales-Services, die Zuverlässigkeit und Kundennähe garantieren.[Digitale Kundennähe]Parallel zum stationären Handel baut Kuvings seine digitale Service-Infrastruktur stetig aus.Die offiziellen Online-Shops in verschiedenen Ländern verfügen über 24/7-Chatbots, die häufige Fragen, Bedienungshinweise sowie Versand- und Umtauschrichtlinien sofort beantworten.Diese Systeme analysieren zudem aktiv die Bedürfnisse der Kundschaft und bieten proaktive, personalisierte Unterstützung. Besonders bemerkenswert ist die Einführung eines KI-basierten Chatbots im deutschen Onlineshop, der Kundengespräche auswertet, um maßgeschneiderte Informationen und Services bereitzustellen.[Innovation trifft Vertrauen]Die Kombination aus technologischer Innovation und menschlicher Nähe steht im Zentrum der Markenphilosophie von Kuvings.Ein Unternehmenssprecher erklärt:„Für uns bedeutet Fortschritt nicht nur technische Weiterentwicklung, sondern vor allem die stetige Verbesserung des gesamten Kundenerlebnisses. Wir werden unsere Strategie fortsetzen, um Vertrauen und Zugänglichkeit weltweit weiter zu stärken.“

