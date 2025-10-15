Brasil: más de la mitad del juego online es ilegal
Las buenas noticias: Durante los primeros seis meses de operaciones legales y con licencia, Brasil logró un inicio exitoso, y sin precedentes en comparación con otras jurisdicciones del mundo:
• El 49% de los ingresos brutos del juego online (GGR) provinieron de marcas legales, con licencia y reguladas en Brasil durante el primer semestre de 2025. A modo de comparación, el mercado estadounidense solo alcanzó un 26% de control legal después de siete años de regulación.
• El valor de los ingresos (GGR) generados por las marcas legales y con licencia en Brasil fue de R$17,4 mil millones (US$3 mil millones) en los primeros seis meses de 2025.
• El monto recaudado en impuestos por parte del Estado brasileño alcanzó los R$4,5 mil millones (US$775 millones) en ese mismo período.
Las noticias preocupantes: Pese a este progreso, el mercado brasileño sigue dominado por el crimenorganizado.
• El 51% de los ingresos brutos del juego online (GGR) fue captado por marcas ilegales, sin licencia ni regulación, operadas por redes criminales que apuntan directamente al público brasileño.
• Estas operaciones ilícitas generaron R$18,1 mil millones (US$3,1 mil millones) en el primer semestre de 2025.
• Como resultado, el país perdió R$4,6 mil millones (US$802 millones) en impuestos que fueron sustraídos por el mercado ilegal. En términos financieros, por cada real que genera una empresa legal, el crimen roba 1,04 reales. Solo en la primera mitad de 2025, se recaudaron R$4,5 mil millones en impuestos provenientes de operadores legales, mientras que R$4,6 mil millones se perdieron en operaciones criminales. Es una prueba clara de cómo la economía ilegal desvía recursos que deberían beneficiar a las comunidades, al comercio y a los consumidores brasileños. Los datos y análisis de Yield Sec, presentados en este nuevo informe, advierten que si no se implementan cambios concretos en las políticas, los procesos y las prácticas frente al sector ilegal, el control criminal del mercado online brasileño seguirá creciendo en los próximos meses y años. Las proyecciones de Yield Sec, ajustadas a las particularidades del mercado brasileño —que no tiene la estacionalidad de deportes o casinos que se observa en EE.UU. o Europa—, indican que para finales de 2026 los operadores ilegales podrían concentrar más del 70% del total de los ingresos (GGR) del país.
Dos factores principales impulsan esta tendencia:
• Interferencia regulatoria: La constante especulación sobre nuevas reglas y restricciones —como límites de edad, prohibiciones publicitarias, aumentos de impuestos, topes de depósitos, controles de accesibilidad económica y exclusión de beneficiarios de programas sociales— ha generado inestabilidad e
incertidumbre en el sector legal, afectando su inversión en el mercado y su visibilidad ante los consumidores. Durante el primer semestre de 2025, el 56% del contenido de apuestas online al que estuvo expuesto el público brasileño promovía marcas ilegales.
• Explotación de la regulación: El crimen organizado no ha sido suficientemente interrumpido dentro del ecosistema del juego online en Brasil. Cada nueva norma que deben cumplir los operadores legales se convierte en una oportunidad para los ilegales, que se comunican directamente con los usuarios y se posicionan como la opción “más fácil”.
Mientras tanto, los operadores legales enfrentan desventajas estructurales en tres frentes:
• Precio: Los ilegales no pagan impuestos ni licencias, lo que les permite ofrecer mejores cuotas y promociones imposibles de igualar.
• Producto: Ofrecen apuestas y juegos de casino sin límites, sin respetar restricciones de edad o de depósitos, y explotando a los jugadores más vulnerables, incluidos menores de edad y personas con problemas de adicción.
• Promoción: Inundan el entorno digital brasileño con más de 22.000 piezas nuevas de contenido de apuestas por día, enfocándose especialmente en el público menor de 35 años mediante transmisiones deportivas ilegales, aplicaciones de mensajería y clips en redes sociales.
Yield Sec recopila y analiza datos mediante el monitoreo anónimo las interacciones de los usuarios en el ambiente del juego en línea. Rastrea la actividad en sitios web, aplicaciones, anuncios y redes sociales para mapear el mercado completo, identificando y cuantificando operadores legales e ilegales.
Esta vigilancia total y permanente permite que la plataforma brinde inteligencia útil a gobiernos, industrias legales, tesorerías, fuerzas de seguridad y demás actores regulatorios, ayudándolos a combatir el crimen y proteger los ingresos, la recaudación y la seguridad del consumidor en cada jurisdicción.
Declaración de Ismail Vali, Fundador y CEO de Yield Sec “El éxito del mercado de apuestas online en Brasil durante el primer semestre de 2025 demuestra lo que una regulación efectiva puede lograr —pero también muestra lo rápido que ese progreso puede revertirse si el crimen no se reduce y elimina de manera contundente. La tendencia más preocupante de los datos de 2025 es el incremento del 10% en el control criminal del GGR solo entre los períodos enero-marzo y abril-junio. Esto demuestra que el crimen no ha sido vencido: el crimen ha vuelto a Brasil. La mayor amenaza para todo lo que Brasil aspira a construir a partir de su mercado regulado es una sola: el crimen. Los actores legales deben actuar ahora para garantizar que el juego online en Brasil sea justo, seguro y aporte los beneficios que puede —y debe— ofrecer al comercio, las comunidades y los consumidores brasileños.
Durante la elaboración de este informe, el equipo de Yield Sec encontró una frase de un influencer brasileño que resume bien esta realidad: ‘En Brasil, rico o pobre, todos apuestan.’ Esperamos que este informe sirva para arrojar luz sobre la verdadera situación del mercado de apuestas online en Brasil y evitar que esa afición nacional se convierta en la mayor oportunidad para que el crimen robe a todos los que apuestan en el país.”
Para obtener el informe especial Yield Sec Brazil 2025: info@yieldsec.com
–FIN–
