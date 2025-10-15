Coastal Heritage Bank Hires Naziold 'Naz' Islamaj, Vice President, Commercial Loan Officer
Naziold "Naz" Islamaj joins Coastal Heritage Bank as a Vice President, Commercial Loan Officer. He brings extensive experience in community banking.
Mr. Islamaj has an extensive career in community banking specializing in commercial lending, business development and relationship management.
Mr. Islamaj is a graduate of Cambridge College.
About Coastal Heritage Bank:
Coastal Heritage Bank is a mutually owned, multi-service financial institution with full-service banking offices in Weymouth, East Weymouth, South Weymouth, Marshfield, Scituate, Hanover, Quincy, Norwell, Green Harbor, Kingston and Hingham. Visit www.coastalheritagebank.com for information. Member FDIC. Member DIF. Equal Housing Lender.
