Coastal Heritage Bank Hires Naziold 'Naz' Islamaj, Vice President, Commercial Loan Officer

Naziold "Naz" Islamaj, Vice President, Commercial Loan Officer

Naziold "Naz" Islamaj joins Coastal Heritage Bank as a Vice President, Commercial Loan Officer. He brings extensive experience in community banking.

Coastal Heritage Bank is very pleased to have someone with Naz’s skillset and experience join the Bank. His business acumen and professionalism will be an excellent complement to the Team.”
— Mark A. D'Onofrio, SVP/Chief Commercial Loan Officer
WEYMOUTH, MA, UNITED STATES, October 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- Coastal Heritage Bank is pleased to announce that Naziold “Naz” Islamaj has joined Coastal Heritage Bank as a Vice President, Commercial Loan Officer.

Mr. Islamaj has an extensive career in community banking specializing in commercial lending, business development and relationship management.

Mr. Islamaj is a graduate of Cambridge College.

About Coastal Heritage Bank:
Coastal Heritage Bank is a mutually owned, multi-service financial institution with full-service banking offices in Weymouth, East Weymouth, South Weymouth, Marshfield, Scituate, Hanover, Quincy, Norwell, Green Harbor, Kingston and Hingham. Visit www.coastalheritagebank.com for information. Member FDIC. Member DIF. Equal Housing Lender.

Jack Pelrine
Coastal Heritage Bank
+1 781-796-6150
jpelrine@coastalheritagebank.com
