El restaurante de comida italiana Alfredo Di Roma presenta sus cenas de Navidad y Fin de Año en CDMX

El chef Jorge Dumit presenta las cenas de Navidad y Fin de Año en Alfredo Di Roma, restaurante de comida italiana.

El restaurante de comida italiana Alfredo Di Roma celebra la temporada con cenas especiales creadas por el chef Jorge Dumit en Polanco.

MEXICO CITY , MEXICO, October 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- El restaurante de comida italiana Alfredo Di Roma, ubicado dentro del Hotel Presidente InterContinental de Polanco, se prepara para recibir la temporada más esperada del año con un menú exquisito preparado por el chef Jorge Dumit. Inspirado en las tradiciones navideñas de Italia, el restaurante ofrecerá cenas especiales para Navidad y Fin de Año, donde la elegancia y el sabor se unen para crear momentos inolvidables.

Con una propuesta que combina comida italiana clásica y toques contemporáneos, Alfredo Di Roma invita a celebrar en un ambiente cálido y sofisticado. La cena incluye una selección de antipastos, pastas artesanales y postres emblemáticos de la casa, acompañados por una carta de vinos italianos y espumosos seleccionados especialmente para la ocasión.

El chef Jorge Dumit, al frente de la cocina, reinterpretará los sabores tradicionales con un estilo refinado que distingue a este icónico restaurante. Entre los favoritos, no faltará el legendario fettuccini Alfredo, plato insignia del lugar que ha trascendido fronteras y continúa siendo sinónimo de hospitalidad italiana.

Además de su impecable gastronomía, el restaurante ofrece una atmósfera ideal para compartir en familia o con amigos. Su elegante decoración, el servicio atento y la ubicación privilegiada dentro del Hotel Presidente InterContinental hacen de Alfredo Di Roma una de las mejores opciones entre los restaurantes del hotel para despedir el año con estilo.

Los comensales podrán disfrutar de cenas íntimas o eventos privados con menús personalizados, ideales para celebrar en un entorno acogedor y festivo. Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para brindar una experiencia que equilibra tradición, innovación y el espíritu de la cocina italiana.

Con estas propuestas, Alfredo Di Roma reafirma su legado como uno de los referentes de la comida italiana en México, invitando a disfrutar de una celebración donde el buen gusto, la calidez y la excelencia culinaria se convierten en los protagonistas de la temporada.

