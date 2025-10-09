Restaurantes de carne en CDMX destacan la calidad USDA Prime: The Palm comparte su experiencia

The Palm, uno de los restaurantes de carnes CDMX más reconocidos, ofrece cortes USDA Prime y espacios privados para eventos y grupos en Polanco.

Los restaurantes de carnes CDMX como The Palm destacan por ofrecer cortes con certificación USDA Prime, símbolo de calidad y sabor excepcionales.

MEXICO CITY , MEXICO, October 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- La calidad en los restaurantes de carnes CDMX no solo se mide por la experiencia, sino también por la excelencia del producto. The Palm, uno de los restaurantes para grupos más reconocidos en Polanco, ofrece cortes certificados con el sello USDA Prime, una distinción otorgada únicamente al 2% de la carne producida en Estados Unidos.

Esta certificación, avalada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), garantiza que el corte posee un alto nivel de marmoleo, textura y suavidad. En The Palm, esta selección rigurosa se traduce en una experiencia gastronómica que combina técnica, historia y sabor en cada plato.

Ubicado en el corazón de Polanco, el restaurante ofrece además salones privados y espacios para eventos pequeños, ideales para reuniones corporativas o celebraciones familiares. Cada ambiente está diseñado para mantener la elegancia clásica del concepto The Palm, con atención personalizada y menús adaptables según la ocasión.

La propuesta del restaurante también responde a un público que valora la tradición. Desde su fundación en Nueva York en 1926, The Palm ha mantenido un compromiso con la carne de la más alta calidad, llevando su legado a distintas ciudades del mundo, incluida la CDMX, donde se ha convertido en un referente entre los restaurantes para grupos en Polanco.

El sello USDA Prime no solo asegura un estándar gastronómico, sino también una experiencia que celebra el buen gusto. The Palm invita a los comensales a disfrutar cortes premium en un entorno que equilibra sofisticación y calidez, reafirmando su lugar entre los restaurantes con salones privados más destacados de la capital.

