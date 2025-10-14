全球１５,０００人參與！「戰鬥陀螺」世界冠軍終於誕生！ 「BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP ２０２５」賽事報告
兒童組（６～１２歲）冠軍 墨西哥城賽區晉級的選手 Leobardo 公開組（６歲以上至成人）冠軍 伊斯坦堡賽區晉級的選手 Fahreddin
TOMY Company, Ltd. (TSE:7867)HONG KONG, October 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- TOMY Company, Ltd.（代表取締役社長：富山彰夫／總公司所在地：東京都葛飾區）於２０２５年１
０月１１日（六）與１２日（日）兩日間，在東京塔「RED° TOKYO TOWER」舉辦現代陀螺
《BEYBLADE X（戰鬥陀螺 X）》系列首次世界大賽——「BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP ２０
２５」。本次賽事的預選賽於全球２１個地區舉行，共吸引年齡介於６歲至６７歲的１５,０００名選手報
名參加。最終，從激烈角逐中脫穎而出的３３位陀螺手齊聚「戰鬥陀螺」的發源地——日本，展開爭奪世
界冠軍的巔峰對決。
本次大會不僅是一場競技盛會，同時也被定位為全球陀螺玩家之間的國際交流平台。活動於「東京塔」
舉辦，並面向全球進行即時直播，兩日賽事的總觀看次數約達１９萬次。來自墨西哥城賽區的 Leobardo
選手奪得兒童組（６～１２歲）冠軍；而來自伊斯坦堡賽區的 Fahreddin 選手，則榮獲本次世界大賽首次
設立的公開組（６歲以上至成人）冠軍。
在頒獎典禮上，TOMY Company, Ltd. 社長富山彰夫表示：「來自世界各地的選手所展現出的勇氣，
為世界帶來了夢想。每當你們懷著熱情與喜悅，以屬於自己的風格發射陀螺的那一刻，你們都是閃耀光芒
的陀螺戰士。希望你們能與透過『戰鬥陀螺』結緣的夥伴們，一同朝著未來持續閃耀前行。」他以這番
話，為本次世界大賽劃下圓滿句點。
大會首日，也就是１０月１１日（六），兒童組（６～１２歲）共有１９名選手參賽，公開組（６歲以
上至成人）則有１４名選手登場。比賽初期，選手們雖略顯緊張，但隨著對戰進行逐漸熟絡。在場上，晉
級選手主動鼓勵惜敗的對手，現場出現了跨越語言與世代的真摯交流與友情瞬間。
■兒童組 決賽由 Leobardo 與 Balya 展開最終對決！
在決賽中，來自墨西哥城賽區的 Leobardo 與雅加達賽區的 Balya 展開一場激烈攻防。兩位選手你來我
往，互相爭奪積分，最終由 Leobardo 以「Knockout Finish」取得勝利，成功奪得冠軍。
在季軍戰中，巴黎賽區選手 Berguiny 對上首爾賽區選手 Kim Jung U，Berguiny 以乾淨俐落的表現贏
下比賽，榮獲第三名。
■公開組 首度參賽的伊斯坦堡賽區選手 Fahreddin 對決香港賽區選手 Kyle，展開巔峰之戰！
在決賽中，首次參賽的伊斯坦堡賽區選手 Fahreddin 與香港賽區選手 Kyle 正面交鋒。Fahreddin 在首
回合以「Burst Finish」率先取勝，隨後又在第二回合以「Survivor Finish」再下一城，最終以「Xtreme
Finish」鎖定勝局，憑藉壓倒性的實力奪得冠軍。
在季軍戰中，東京賽區選手 Omanju King 對上首爾賽區選手 Yoo Ha Jun。雙方你來我往、互不相讓，
最終由 Omanju King 以「Xtreme Finish」擊敗對手，成功拿下第三名。
＜得獎感言＞
【兒童組】 ６～１２歲
●冠軍選手 Leobardo（墨西哥城賽區）
「我太開心了！能拿下冠軍感到非常自豪。這次的勝利全都歸功於墨西哥城陀螺社群給予我的支持，
真的非常感謝大家。」
●亞軍選手 Balya（雅加達賽區）
「雖然很開心，但沒能奪冠還是有些遺憾。下次我一定會贏！」
●季軍選手 Berguing（巴黎賽區）
「讓我印象最深的是在八強戰中以『Xtreme Finish（極限終結）』獲勝。能讓這麼多人看到我的比
賽，我真的非常高興。」
【公開組】 ６歲以上至成人
●冠軍選手 Fahreddin（伊斯坦堡賽區）
「今天簡直就像在夢裡一樣。非常感謝所有支持我的人。能向全世界證明伊斯坦堡賽區的實力，我真的
感到非常高興。」
●亞軍選手 Kyle（香港賽區）
「能和大家一起對戰，我感到非常開心。能與來自世界各地的選手交流，更重要的是能一起玩陀螺，這
段時光讓我覺得非常幸福。」
●季軍選手 Omanju King（東京賽區）
「雖然比賽結果有些遺憾，但在休息室裡能進行自由對戰，雖然語言不同，但透過陀螺彼此心意相通，
讓我真切地感受到比賽是沒有國界的。這次比賽真的很開心，也非常感謝大家的支持。」
【BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP ２０２５】
●時間：2０２５年１０月１１日（六）預賽 ／ １２日（日）決賽
●地點：RED° TOKYO TOWER [東京都港區芝公園４-２-８：東京塔內]
●晉級賽 全球２１個地區
（馬尼拉、雪梨、巴黎、洛杉磯、新加坡、墨西哥城、聖保羅、奧克蘭、曼谷、東京、廣州、
臺北、雅加達、首爾、伊斯坦堡、多倫多、吉隆坡、倫敦、科隆、香港、芝加哥）
※依預算舉辦順序排列。包含兒童組與公開組在內的總參賽地區數
●參賽資格：指定地區預賽冠軍選手，兒童組（６～１２歲）、公開組（６歲以上至成人）。
＊各地區的參賽年齡規定略有不同
●官方網站：beyblade.takaratomy.co.jp/worldchampionship/
★賽事當日精彩畫面回放★
『BEYBLADE X』 日語官方YouTube：www.youtube.com/@BEYBLADEOfficialYouTube/
英語版 YouTube「BEYBLADE English - Official Channel」: www.youtube.com/beybladeofficial
■『霸旋陀螺』
「戰鬥陀螺」誕生於１９９９年，是將日本傳統玩具「貝戈瑪」現代化改造的對戰玩具。設計精巧，可透過更換零
件進行改裝，並以專用發射裝置「發射器」讓任何人都能輕鬆旋轉，是一款「可改造的專用對戰陀螺」。迄今為
止，先後推出了第一代《戰鬥陀螺 BEYBLADE》（１９９９年～）、第二代《Metal Fight BEYBLADE》（２００８
年～）、第三代《BEYBLADE BURST》（２０１５年～）、第四代《BEYBLADE X》（２０２３年～）等四個系列，
在全球８０逾個國家和地區累計出貨突破５億 6 千萬枚（截至２０２５年 9 月），每一系列皆在包括日本在內的全
球各地掀起熱潮。最新的《BEYBLADE X》在陀螺軸上的「齒輪」與競技場的「軌道」相互咬合，搭載可產生超加
速的新機制「X（Extreme）Dash」，是歷代最快的《BEYBLADE》系列，增強了競技性，也進化為能同時吸引玩
家與觀眾的 GEAR SPORTS（齒輪運動），在全球各地掀起激烈的對戰。
戰鬥陀螺 X（BEYBLADE X）。官方網站：beyblade.takaratomy.co.jp/
版權聲明: ©Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO © ＴＯＭＹ
