共１５,０００人参加！霸旋陀螺的世界冠军终于诞生！ 「BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP ２０２５」战报
儿童组（６-12岁）冠军 墨西哥城赛区晋级的选手Leobardo 公开组（６岁以上至成人）冠军 伊斯坦布尔赛区晋级的选手Fahreddin
于２０２５年１０月１１日（周六）至１２日（周日）两天，在东京塔的「RED° TOKYO TOWER」举办了现代陀螺《BEYBLADE X（霸旋陀螺X）》系列首次世界大赛 ——"BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP ２０２５"。本次赛事的预选赛在全球２１个地区举行，共有年龄从６岁到６７岁的１５,０００名选手报名参赛。最终，经过激烈角逐脱颖而出的３３位陀螺玩家齐聚战斗陀螺的发源地——日本，展开世界冠军之战。
本次大会不仅是一场竞技赛事，同时也被定位为全球陀螺玩家之间的国际交流平台。活动在“东京塔”举办，面向全球实时直播赛程，赛事两日的观看量约达１９万次。墨西哥城赛区的选手Leobardo获得了儿童组（６-１２岁）冠军；伊斯坦布尔赛区的选手Fahreddin获得了本次世界大赛首次设立的公开组（６岁以上至成人）的冠军。
在颁奖典礼上，TOMY Company, Ltd.社长富山彰夫表示：“来自世界各地的选手所展现的勇气，为世界带来了梦想。每当你们以充满热情与喜悦的心情，用属于自己的风格发射陀螺的那一刻，你们都是闪耀光芒的陀螺战士。希望你们与通过霸旋陀螺结缘的伙伴们一起，继续向未来闪耀前行。”他以这番话为本次大会画下了圆满句点。
大会首日，即１０月１１日（周六），儿童组（６～１２岁）共有１９名选手参赛，公开组（６岁以上至成人）共有１４名选手参赛。比赛初期，虽然选手们都显得有些紧张，但随着对战的进行，他们逐渐熟络起来。在比赛中，晋级的选手还会安慰遗憾未能晋级的对手，现场出现了跨越语言与世代的友情瞬间。
此外，在儿童组的比赛中广州赛区选手朱垌宇在与悉尼赛区选手Thomas的比赛中率先拿到四分，首战告捷。但在第二轮预赛中败给了东京赛区选手Minato，遗憾止步预选赛。在公开组的比赛中，另外一名广州赛区选手甘浩在淘汰赛第一轮中败给了首尔赛区选手Yoon Ha Jun，无缘第二轮预赛。
■儿童组 决赛对决在Leobardo选手和Balya选手之间展开！
在决赛中，墨西哥城赛区选手Leobardo与雅加达赛区选手Balya展开了一场激烈的对决。两位选手你来我往、互相争夺积分，最终Leobardo选手以“Knochout Finish”取得胜利，成功夺得冠军。
在季军争夺战中，巴黎赛区选手Berguiny对阵首尔赛区选手Kim Jung U。Berguiny选手干净利落地赢下比赛，荣获第三名。
■公开组 首次参赛的伊斯坦布尔赛区选手Fahreddin和香港赛区选手Kyle的顶峰对决！
在决赛中，首次参赛的伊斯坦布尔赛区选手Fahreddin与香港赛区选手Kyle展开对决。Fahreddin在首轮以“Burst Finish”获胜，紧接着在第二轮以“Survivor Finish”再次取胜，最终以“Xtreme Finish”锁定胜利，凭借压倒性的实力夺得冠军。
在季军争夺战中，东京赛区选手Omanju King对阵首尔赛区选手Yoo Ha Jun。双方你来我往、互不相让，但最终Omanju King以“Xtreme Finish”取得胜利，成功获得第三名。
＜获胜感言＞
【儿童组】 ６-１２岁
●冠军选手Leobardo（墨西哥城赛区）
“我太开心了！能拿到冠军我感到非常自豪。这次的胜利完全是靠墨西哥城陀螺社区带给的，真的非常感谢大家”
●亚军选手Balya（雅加达赛区）
“虽然很开心，但没能拿到冠军真的很遗憾。下次我一定会赢的”
●季军选手Berguing（巴黎赛区）
“让我印象最深刻的是在四分之一决赛中用极限终结“Xtreme Finish”获胜。能让这么多人看到我的
比赛，我真的很开心。”
【公开组】 ６岁以上至成人
●冠军选手 Fahreddin（伊斯坦布尔赛区）
“简直就像做梦一样的一天。非常感谢所有支持我的人。能向全世界证明伊斯坦布尔赛区的实力，我真的很开心。”
●亚军选手 Kyle（香港赛区）
“能和大家一起对战我感到很开心。能和来自世界各地的选手交流，更重要的是一起玩陀螺，这段时间让我非常幸福。”
●季军选手 Omanju King（东京赛区）
“虽然比赛结果让人很遗憾，但在休息室里还能进行自由对战，虽然语言不通，但通过陀螺我们心意相通，真切让我感受到了比赛无国界。这次比赛真的很开心，也非常感谢大家的支持”
【BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP ２０２５】
●时间：2０２５年１０月１１日（周六）预赛 ／ １２日（周日）决赛
●地点：RED° TOKYO TOWER [东京都港区芝公园４-２-８：东京塔内]
●晋级赛 全球２１个地区
（马尼拉、悉尼、巴黎、洛杉矶、新加坡、墨西哥城、圣保罗、奥克兰、曼谷、东京、广州、台北、雅加达、首尔、伊斯坦布尔、多伦多、吉隆坡、伦敦、科隆、 香港、芝加哥）
※预赛举办顺序。包含儿童组、公开组在内的总参赛地区数
●参赛资格：指定地区预选赛冠军选手，儿童组（６～１２岁）、公开组（６岁以上至成人）。
＊各地区的参赛年龄规定有所不同
●官网HP：beyblade.takaratomy.co.jp/worldchampionship/
★当天比赛精彩画面回放★
『BEYBLADE X』 日语官方YouTube：www.youtube.com/@BEYBLADEOfficialYouTube/
英文版 YouTube「BEYBLADE English - Official Channel」: www.youtube.com/beybladeofficial
■『霸旋陀螺』
“霸旋陀螺”诞生于１９９９年，是将日本传统玩具贝戈玛现代化改造的对战玩具。其设计精巧，可更换零件进行
改造，并以专用发射装置“发射器”让任何人都能轻松旋转，是一款“可改造的专用对战陀螺”。迄今为止，先后
推出了第一代《爆转射击 BEYBLADE》（１９９９年～）、第二代《Metal Fight BEYBLADE》（２００８年～）、第
三代《BEYBLADE BURST》（２０１５年～）、第四代《BEYBLADE X》（２０２３年～）四个系列，在全球８０多
个国家和地区累计出货超过５．6 亿枚（截至２０２５年 9 月），每一系列均在包括日本在内的全球各地区引发热
潮。最新的《BEYBLADE X》在陀螺轴上的“齿轮”与竞技场的“轨道”相互啮合，搭载可产生超加速的新机制
“X（Extreme）Dash”，是历代最快的《BEYBLADE》系列，增强了竞技性，并进化为不仅吸引玩家也吸引观众
的 GEAR SPORTS（齿轮运动），在全球各地掀起激烈的对战。
霸旋陀螺 X（BEYBLADE X）官网：beyblade.takaratomy.co.jp/
版权声明: ©Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO © ＴＯＭＹ
