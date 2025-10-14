NiziU的首次日本國內音樂廳巡演終點站・日本武道館演唱會， 將於香港的電影院進行現場直播！

NiziU Live with U 2025 “NEW EMOTION : Face To Face” 現場直播 確定舉辦！

MINATO-KU, TOKYO, JAPAN, October 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- 2025年11月23日（日）於日本武道館（東京・日本）舉辦的「演唱會 2025 “全新動感 : 面對面”」，已確定同步直播至日本及香港的電影院進行現場直播。

JYP娛樂旗下9人女團NiziU，於今年9月起展開首場日本國內音樂廳巡演！本次巡演橫跨日本全國21個城市、23個場館、共32場演出，創下「NiziU史上最大規模」紀錄。演出消息公布後即在粉絲間引發熱烈討論，門票申請瞬間湧入，所有場次迅速售罄。

正如巡演主題所示，本次演出不僅能窺見成員們嶄新的一面，更以「成員與觀眾超近距離互動」為魅力所在。這場作為巡演最終場的日本武道館公演盛況，將透過現場直播同步傳送至日本及香港的電影院！

此外，本次巡演中主辦方將特別開放部分曲目，電影院內也可以使用手機錄影或拍照。

與NiziU和WithU一同創造美好的秋季回憶吧！



★ 本次巡演中，在主辦方特別同意開放拍攝的特定曲目時，電影院內也可以使用手機錄影或拍照。

關於開放拍攝的曲目，將於演唱會當天的演出過程中另行通知。

為避免干擾演出效果，嚴禁使用閃光燈進行拍攝。

拍攝時，為避免造成周遭觀眾的困擾，請勿將拍攝設備高舉過頭。此外，若工作人員判定您的行為對其他觀眾造成干擾，將可能要求您離場。

若發現於非開放拍攝的曲目進行拍攝，我們將刪除相關資料並要求您立即退場。

可使用的拍攝設備僅限「行動電話」或「智慧型手機」。嚴禁使用專業器材進行拍攝（如：數位相機、單眼相機、平板電腦的相機功能等），同時也禁止使用任何攝影輔助器材（如：單腳架、三腳架、腳凳、迷你腳架、自拍棒等）。

■NiziU 官方網站：https://niziu.com

■NiziU Live with U 2025 “NEW EMOTION : Face To Face” 官方網站：https://niziu.com/livewithu2025

■Official Comment Video “NiziU Live with U 2025 “NEW EMOTION : Face To Face”

LIVE VIEWING”：https://youtu.be/D4DNTeZvmKY

【活動概要】

＜活動名稱＞

NiziU Live with U 2025 “NEW EMOTION : Face To Face” LIVE VIEWING

＜直播日期＞

2025年11月23日（日）14:00開演（GMT+8）

＜會場＞

MCL戲院：

・MOVIE TOWN https://www.mclcinema.com/MCLCinema.aspx?ci=014&visLang=1

・THE ONE 戲院 https://www.mclcinema.com/MCLCinema.aspx?visLang=1&ci=021

＜票價＞

港幣280

※購買各劇場票時需支付票價以外的手續費用。請於購票前仔細查閱，並確認各影院網站上的相關費用資訊後再進行購票。

＜售票時間＞

2025年10月24日（五）12:00起（GMT+8）

【注意事項】

※視出演者的身體狀況，主辦方有可能暫停演唱會。若因演出者變更而要求退票或取消，恕不辦理。

《關於放映》

※本次直播與一般現場演出相同，觀眾可能會鼓掌或互動，敬請理解並同意後再行購票。

※因現場直播的關係，畫質或音質有可能受到訊號干擾。敬請見諒。

※觀眾只能在主辦單位特別同意開放拍攝的特定曲目時，才可以使用手機錄影或拍照。

※嚴禁使用相機、手機等任何設備，對未經允許拍攝的曲目進行螢幕錄音、錄影或拍照。

若將相關內容擅自轉載或分享至網路等公開平台，可能須承擔法律責任。

若於演出場館內發生上述行為，工作人員將要求刪除違規內容並請您離場，且恕不辦理門票退款等任何補償。

※不論於顧客所在的地區或於主辦表演會場的地區，如果發生地震或收到災害警報，可能會暫停放映以確保安全。

《關於電影院》

※各戲院公布的放映時間可能會有所變動。若演出時間大幅超過預定結束時間，直播有可能在中途結束。敬請見諒。

※因活動記錄或媒體取材有可能會於影廳內進行攝影。其影像或照片有可能於各媒體上使用。敬請見諒。

《關於座位》

※敬請留意，因戲院座位安排，您與同行者的座位可能無法安排在一起。

※計劃前來觀影的觀眾，請務必於購票前，詳閱並同意官網上記載的「電影院觀賞須知」，感謝您的配合。

※公告內容如遇特殊情況，主辦單位得不經預告隨時調整，敬請見諒。

Organized by：JYP Entertainment

Distributed by：LIVE VIEWING JAPAN / LIVE VIEWING ENTERTAINMENT

