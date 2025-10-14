Akhir dari Kekacauan SMS Masking: Platform Verifikasi OTP Andalan Indonesia Telah Hadir

Kirim OTP ke pengguna di Indonesia dan lebih dari 190 negara tanpa SMS Masking.

VerifyNow hilangkan kerumitan SMS Masking. Tanpa dokumen, tanpa izin operator. Daftar, integrasikan API, dan kirim OTP instan ke 190+ negara.

Tidak ada alasan bagi bisnis menunggu persetujuan OTP lebih lama dari waktu membangun aplikasi. Karena itu, kami mengubahnya menjadi sprint 15 menit.” — Sumesh Menon

JAKARTA, JAKARTA, INDONESIA, October 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- AI kini dapat menulis kode, membuat karya seni, dan menganalisis data lebih cepat dari sebelumnya. Namun, bagi ribuan bisnis di Indonesia, langkah sederhana seperti mengirim one-time password (OTP) masih memerlukan berminggu-minggu proses administratif, persetujuan operator, dan kepatuhan terhadap regulasi ketat SMS Masking. Sebuah ironi di era digital — dan inilah yang ingin diubah oleh VerifyNow dari Message Central.

“Tidak ada alasan bagi bisnis menunggu persetujuan OTP lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi,” ujar Sumesh Menon, Founder & CEO Message Central. “Proses pengajuan verifikasi dulunya adalah tentang menunggu dan menunggu. Sekarang kami memendekkannya hanya menjadi 15 menit saja!”

Masalah ini sangat familiar bagi banyak bisnis lokal. Di Indonesia, semua merek yang ingin mengirim pesan application-to-person (A2P) dengan nama mereka sebagai pengirim wajib mendaftar untuk persetujuan SMS Masking melalui operator seluler dan Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital). Prosesnya melibatkan berbagai tahapan seperti verifikasi merek, pengajuan template pesan, peninjauan oleh operator, hingga whitelisting jaringan. Hasilnya adalah sistem yang ketinggalan zaman, yang tidak akan mampu mengejar kebutuhan akan kecepatan dunia digital saat ini.

Indonesia menggambarkan ketegangan ini dengan jelas. Ekonomi digitalnya diproyeksikan mencapai 110 miliar dolar AS pada tahun 2028, menjadikannya pasar online terbesar di Asia Tenggara. Namun bagi bisnis yang ingin memperluas jangkauan pengguna atau mengamankan pembayaran lintas batas, lambannya proses pengajuan verifikasi bisa memperlambat ekspansi dan membuat pelanggan frustrasi. VerifyNow hadir sebagai lapisan infrastruktur yang dirancang untuk menyamai ambisi digital negara ini.

Platform ini memiliki konektivitas langsung ke operator, memastikan pesan dikirim melalui jalur premium — meminimalkan kegagalan dan menghilangkan perantara yang sering menurunkan keandalan. Kecepatan pengiriman rata-rata di bawah tiga detik. Jika pesan gagal dikirim, VerifyNow secara otomatis mengalihkan pengiriman melalui fallback WhatsApp, memastikan pesan tetap sampai bahkan di jaringan padat atau yang terkena filter.

Pada intinya, VerifyNow adalah platform yang berorientasi pada pengembang. API-nya yang sederhana dapat diintegrasikan dalam waktu kurang dari 15 menit, mengubah proses berbulan-bulan menjadi setup teknis yang mudah. Untuk platform SaaS, fintech, dan e-commerce, ini berarti waktu rilis produk lebih cepat, proses onboarding lebih singkat, dan lebih sedikit pelanggan yang gagal diverifikasi.

Kemudahan adopsi juga menjadi keunggulan lainnya. Bisnis kini dapat mendaftar langsung di platform VerifyNow atau membelinya melalui AWS Marketplace, memungkinkan tim untuk menerapkan verifikasi OTP langsung di dalam lingkungan AWS mereka. Akses ganda ini menjadikan platform cocok untuk startup kecil maupun perusahaan besar yang menjalankan infrastruktur cloud-native.

Analis memperkirakan pasar layanan OTP global akan melampaui 20 miliar dolar AS pada tahun 2027, dengan kawasan Asia-Pasifik sebagai pendorong utama. Pertumbuhan ini banyak didorong oleh meningkatnya kebutuhan pencegahan penipuan, standar privasi data baru, dan tuntutan konsumen akan pengalaman autentikasi yang lebih lancar. Bagi platform di pasar berkembang seperti Indonesia, kecepatan dan kepatuhan bukan lagi pilihan—melainkan sudah menjadi survival factor.

Seiring terus berkembangnya ekonomi digital Indonesia, “pipa tak terlihat” yang menghubungkan pengguna dengan bisnis akan menjadi semakin penting. VerifyNow bertaruh bahwa jika proses verifikasi bisa semudah mengirim pesan, maka gelombang pertumbuhan digital berikutnya akan berjalan lebih cepat dan tanpa hambatan besar.

Bisnis yang ingin menyederhanakan proses verifikasi dapat mendaftar akun VerifyNow hari ini di console.messagecentral.com atau langsung menerapkan VerifyNow melalui AWS Marketplace.



Tentang VerifyNow

VerifyNow dari Message Central menghapus hambatan administratif yang memperlambat proses verifikasi. Tanpa dokumen, tanpa persetujuan SMS Masking, tanpa menunggu. Cukup daftar, integrasikan API, dan mulai kirim OTP secara instan ke pengguna di lebih dari 190 negara. VerifyNow dirancang untuk pengembang dan bisnis yang ingin go live cepat dan melakukan verifikasi pengguna tanpa batasan.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.