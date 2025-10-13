Left-Right: Yasmin Left–Right: Yasmin Latif; Salem AlShamsi; H.E. Benjamin Dousa; H.E. Ghasaq Shaheen; Mohammad Alkassim – during the ribbon-cutting ceremony for the launch of Dubai International Chamber’s representative office in Stockholm, Sweden.

Dubai International Chamber öppnar sitt första nordiska kontor i Stockholm för att stärka handel och investeringar med Sverige, där handeln växte 5,3 % 2024

Öppnandet av vårt svenska kontor markerar ett betydande steg i vår globala expansion och vårt strategiska fokus på Norden. Sveriges dynamiska och innovativa näringsliv erbjuder enorma möjligheter” — H.E. Mohammad Ali Rashed Lootah

STOCKHOLM, SWEDEN, October 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Dubai International Chamber öppnar första representantkontoret i Norden, Beläget i Sverige för att stärka bilaterala handels- och investeringsrelationerH.E. Mohammad Ali Rashed Lootah: “Öppnandet av vårt svenska kontor markerar ett betydande steg i vår globala expansion och stärker vårt strategiska fokus på Norden. Sveriges dynamiska och innovativa näringsliv erbjuder enorma möjligheter till samarbete.”Den icke-oljerelaterade handeln mellan Dubai och Sverige växte med 5,3 % under 2024 och uppgick till 3,9 miljarder AED.Dubai, Förenade Arabemiraten – Dubai International Chamber, en av de tre handelskammare som verkar under Dubai Chambers, har invigt ett nytt representantkontor i Stockholm för att stärka banden mellan näringslivet i Dubai och Sverige.Kontoret invigdes officiellt igår i Stockholm under en ceremoni med deltagande av H.E. Benjamin Dousa, Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister; H.E. Ghasaq Shaheen, Förenade Arabemiratens ambassadör i Sverige; samt Mr. Salem AlShamsi, Executive Vice President för International Relations vid Dubai Chambers.Det nya kontoret, som är kammarens första i Norden, har etablerats inom ramen för initiativet Dubai Global . Syftet är att fördjupa de bilaterala relationerna och driva tillväxten av ömsesidiga handels- och investeringsmöjligheter mellan Dubai och Sverige.Hans Excellens Mohammad Ali Rashed Lootah, President och CEO för Dubai Chambers, kommenterade: “Öppnandet av vårt svenska kontor markerar ett betydande steg i vår globala närvaro och stärker vårt strategiska fokus på Norden. Sveriges dynamiska och innovativa näringsliv erbjuder enorma möjligheter till samarbete. Kontoret kommer att fungera som en port till Dubai för svenska företag och främja de investeringsmöjligheter som finns i emiratet.”Lanseringen sker i en tid då handeln mellan Dubai och Sverige expanderar. Under 2024 uppgick den icke-oljerelaterade handeln mellan de två marknaderna till 3,9 miljarder AED, en årlig tillväxt på 5,3 %. Det växande intresset bland svenska företag för att göra affärer i Dubai återspeglas tydligt i det ökande antalet registrerade medlemmar i Dubai Chamber of Commerce. Vid slutet av första halvåret 2025 uppgick antalet aktiva svenska medlemmar till 940, varav 127 företag anslöt sig under årets första sex månader.Dessa siffror understryker den starka utvecklingen i de bilaterala relationerna och den växande närvaron av svenska företag i Dubais dynamiska affärssamhälle. Dubai International Chambers växande nätverk av representantkontor spelar en avgörande roll i att attrahera företag, investeringar och global talang till Dubai. Kontoren, som finns på fem kontinenter, fungerar som strategiska plattformar för att marknadsföra Dubai som en föredragen affärsdestination, erbjuda lokalt stöd för företag som vill expandera till emiratet, och främja partnerskap som stärker Dubais position som en global knutpunkt för handel och investeringar.Om Dubai International ChamberDubai International Chamber, en av de tre handelskammare som verkar under Dubai Chambers, grundades för att främja Dubai som ett globalt affärsnav, attrahera multinationella företag ochexpandera emiratets handel med lovande marknader. Kammaren är dedikerad till att uppnå målen i Dubai Economic Agenda (D33), som syftar till att fördubbla emiratets ekonomi och etablera Dubai bland de tre främsta globala städerna till 2033.

