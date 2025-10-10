جامعة خليفة تطلق تخصصًا إلكترونيًا عبر منصة "كورسيرا" بالشراكة مع مؤسسة عبدالله الغرير لبناء مهارات المستقبل

جامعة خليفة

جامعة خليفة، بالشراكة مع مؤسسة عبدالله الغرير، أطلقت تخصصًا بالصحة والسلامة والبيئة على "كورسيرا" لتزويد المتعلمين بمهارات المستقبل وتعزيز التعليم الرقمي

يأتي التعليم، الذي يُعِد الشباب والمتخصصين لمنظومة العمل المستقبلية، في صميم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.” — الدكتورة سونيا بن جعفر

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 10, 2025 / EINPresswire.com / -- عبدالله الغرير لبناء مهارات المستقبلأعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالشراكة مع مؤسسة عبدالله الغرير، اليوم، عن إطلاق تخصص الصحة والسلامة والبيئة عبر منصة "كورسيرا"، ما يسهل الوصول إلى المهارات الهامة واللازمة لبناء اقتصاد المعرفة في المنطقة.يشمل هذا التخصص الجديد، الذي طُوِّرَ بالتعاون مع قسم هندسة علوم الإدارة في جامعة خليفة، ثلاثة مقررات تمهيدية تغطي هندسة الصحة والسلامة والبيئة وإدارة المخاطر والسلامة الصناعية والاستدامة البيئية. ويهدف البرنامج إلى تزويد المتعلمين في المنطقة وخارجها بالمهارات اللازمة لمستقبل العمل، كما يتيح فرصة الالتحاق ببرنامج ماجستير الهندسة الجديد في هندسة الصحة والسلامة والبيئة في جامعة خليفة والذي سيكون متاحًا بالكامل عبر الإنترنت اعتبارًا من الفصل الأكاديمي الأول 2025.وتقوم هذه المبادرة على دور جامعة خليفة في "ائتلاف جامعات الإمارات للتعلم عبر الإنترنت"، وهو جهد مشترك ما بين مؤسسة عبدالله الغرير ووزارة التربية والتعليم في الدولة وتسع مؤسسات شريكة بهدف تحسين مستويات جودة التعليم الإلكتروني.وفي هذه المناسبة، قال البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي في جامعة خليفة: "تساهم جامعة خليفة، من خلال إطلاق هذا التخصص على منصة كورسيرا، في تعزيز ريادتها لدفع عجلة اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات عبر التركيز على مجالات هامة تشمل الصحة والسلامة والاستدامة، كما يقوم أعضاء الهيئة الأكاديمية في الجامعة بتوسيع نطاق خبراتهم لتتجاوز حدود القاعات الدراسية وتوفيرها على مستوى عالمي، ما يضمن وصول المتعلمين في المنطقة وعلى الصعيد الدولي من الوصول إلى مهارات مرتبطة مباشرة بالصناعات المستقبلية. وفي هذا الصدد، تسعى هذه المبادرة إلى دعم الأولويات الوطنية في مجال تطوير رأس المال البشري وتعزيز دور جامعة خليفة كمحرك رئيس للابتكار في التعليم الرقمي".من جهته، قال الدكتور علي المنصوري، نائب الرئيس الأكاديمي للتعليم في جامعة خليفة: "تمثل هذه المقررات المتخصصة التزامنا بتوسيع نطاق انتشار برامجنا وإتاحة الوصول إليها لعدد كبير من الطلبة حول العالم، حيث تساهم في تشجيع المتعلمين على منصة كورسيرا على النظر بشكل جاد في الالتحاق ببرنامج ماجستير الهندسة في هندسة الصحة والسلامة والبيئة الذي أصبح متاحاً الآن عبر الإنترنت. وفي هذا الإطار، ستتيح هذه المنصة الإلكترونية للمتعلمين المهتمين اكتساب مهارات جديدة وتطوير مهاراتهم الحالية للمحافظة على كفاءتهم في مجالاتهم الصناعية".وقالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير: "يأتي التعليم، الذي يُعِد الشباب والمتخصصين لمنظومة العمل المستقبلية، في صميم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. ونساهم، من خلال شراكتنا مع جامعة خليفة، بتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم عالمي المستوى وبناء الأنظمة التي تربط التعليم باحتياجات سوق العمل. ونساهم أيضًا من خلال توفير هذه المقررات عبر الإنترنت وتسهيل الوصول إليها، من تمكين المتعلمين في مختلف أنحاء المنطقة من اكتساب المهارات التي تعزز السلامة والاستدامة وترفع مستوى جاهزيتهم ".يتولى الدكتور سعيد عامر مسؤولية الإشراف على هذا التخصص المتاح للمتخصصين والمتعلمين من مختلف أنحاء العالم على منصة كورسيرا. ويأتي إطلاق هذا التخصص الجديد عقب الإطلاق الناجح لتخصص "العربية للمبتدئين" في يناير 2024، ما يعزز مكانة جامعة خليفة باعتبارها الشريك الأول في المحتوى لمنصة "كورسيرا" على مستوى دولة الإمارات في توفير تعليم يَسهُل الوصول إليه عالميًا في المجالات الهامة لتطوير إمكانيات القوى العاملة.لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة:نبذة عن مؤسسة عبدالله الغرير"تُعَد مؤسسة عبدالله الغرير التي تأسست في عام 2015 أكبر مؤسسة خيرية ذات تمويل خاص وتركز على التعليم في المنطقة العربية. وتدعم المؤسسة الشباب الإماراتي والعربي من خلال برامج عميقة التأثير وعلاقات شراكة استراتيجية لتطوير المهارات التي من شأنها تعزيز الجاهزية للمستقبل. وتجاوز عدد الشباب الذين تدعمهم "مؤسسة عبدالله الغرير" و"صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين" الخاضع لإدارتها، حتى الآن، 354,000 من الشباب.لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: pr@alghurairfoundation.org

