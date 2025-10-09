El fiscal general Bonta pide a los inquilinos de California perjudicados por los propietarios que compartan sus experiencias

El Departamento de Justicia de California se prepara para tomar medidas contra quienes explotan a los inquilinos de California

LOS ANGELES — El fiscal general de California, Rob Bonta, ha celebrado hoy una rueda de prensa en Los Angeles para pedir a los inquilinos de California que hayan sufrido daños por parte de sus propietarios que den a conocer sus experiencias. El pasado mes de junio, el fiscal general Bonta demandó a Mike Nijjar, uno de los mayores propietarios de California, y al grupo de empresas inmobiliarias y de gestión de propiedades de su familia, por infringir las leyes de California que protegen a los inquilinos. El Departamento de Justicia de California (California DOJ) desea conocer las historias de los californianos que han sido perjudicados por las empresas del Sr. Nijjar, o por cualquier otro propietario. Aunque California DOJ no representa a particulares, su historia puede ayudarnos a investigar o a emprender otras acciones legales para proteger a los californianos. Las personas que deseen compartir sus historias pueden hacerlo enviando un informe a oag.ca.gov/reportar. Existe la opción de presentar su informe en español.

"Los inquilinos de California tienen derecho a vivir en una casa o apartamento seguro, independientemente del idioma que hablen, su estatus migratorio o su nivel de ingresos. Como fiscal general, mi trabajo consiste en exigir responsabilidades a los propietarios que violan las leyes de protección de los inquilinos, que garantizan su seguridad y su vivienda", afirmó el fiscal general Bonta. "Este verano, mi oficina presentó una demanda en la que se alegaba que el propietario Mike Nijjar y sus empresas explotaban a familias vulnerables sometiendo a los inquilinos a condiciones de vivienda inseguras, como plagas de cucarachas y roedores, goteras en los techos y desbordamientos de alcantarillado, todo ello mientras engañaban a los inquilinos sobre sus derechos a demandar al propietario y exigir reparaciones. Si usted o su familia han sufrido condiciones como estas, quiero saberlo. Póngase en contacto con mi oficina presentando una denuncia en oag.ca.gov/report. Aunque mi oficina no puede representar a inquilinos individuales, sus historias nos ayudan en nuestro proceso judicial contra los propietarios que explotan a los inquilinos de California".

El Sr. Nijjar y sus empresas poseen y gestionan más de 22,000 viviendas de alquiler en todo el estado, principalmente en vecindarios de bajos ingresos y de habla hispana. Las empresas gestoras, anteriormente denominadas PAMA Management e IE Rental Homes, ahora se denominan:

Legacy Management (en el condado de Los Angeles y el Inland Empire)

(en el condado de Los Angeles y el Inland Empire) Regency Management (en el área metropolitana de Los Angeles y el valle de San Gabriel)

(en el área metropolitana de Los Angeles y el valle de San Gabriel) Bridge Management (en el valle de Antelope y el condado de San Bernardino)

(en el valle de Antelope y el condado de San Bernardino) Hightower Management (en la ciudad de San Bernardino y sus alrededores)

(en la ciudad de San Bernardino y sus alrededores) Pro Management (en los condados de San Bernardino y Riverside)

(en los condados de San Bernardino y Riverside) Equity Management (en Bakersfield, Stockton, Sacramento, Fresno y sus alrededores)

(en Bakersfield, Stockton, Sacramento, Fresno y sus alrededores) Mobile Management (en todo el estado)

La demanda del fiscal general Bonta contra el Sr. Nijjar y sus empresas alega que estas empresas someten a los inquilinos a condiciones insalubres e inseguras, lo que supone una violación de la ley de protección de los inquilinos. La demanda alega que las empresas de Nijjar:

No proporcionan a los inquilinos traducciones al español de sus contratos de alquiler y otros documentos importantes, tal y como exige la ley estatal, incluso cuando llevan a cabo el proceso de alquiler en español.

Discriminan las solicitudes con vales de la Sección 8 negándose a alquilarles.

Incluyen cláusulas engañosas en sus contratos de alquiler.

Aumentaron ilegalmente el alquiler a muchos inquilinos.

El objetivo principal de la demanda contra el Sr. Nijjar y sus empresas es garantizar que proporcionen condiciones de vida seguras a todos sus inquilinos y cumplan con la ley. California DOJ reconoce la importancia de preservar todas las opciones de vivienda existentes para los californianos con bajos ingresos y no pretende desalojar a los inquilinos de sus hogares ni obligar a la venta de los edificios a promotores inmobiliarios. La demanda busca las medidas correctivas adecuadas según la ley, incluida la indemnización a los inquilinos afectados y medidas cautelares que obliguen a los demandados a cumplir la ley y mejorar las condiciones de sus propiedades.

Para presentar una queja y compartir su historia con California DOJ, visite oag.ca.gov/reportar.

Para obtener más información sobre sus derechos como inquilino, visite aquí.

Los californianos que se enfrentan a un desalojo o creen que su arrendador ha violado sus derechos como inquilinos deben buscar ayuda legal de inmediato. Si no puede pagar un abogado, podría calificar para asistencia legal gratuita o de bajo costo. Para encontrar una oficina de asistencia legal cerca de su domicilio, visite lawhelpca.org y haga clic en la pestaña "Buscar Ayuda Legal". Si no califica para asistencia legal y necesita ayuda para encontrar un abogado, visite la página web del Colegio de Abogados del Estado de California para encontrar un servicio local de referencia de abogados certificados, o visite la página web de los Tribunales de California para inquilinos que enfrentan desalojos.

Para usar gráficos en sus informes, consulte aquí para un mapa de algunas propiedades de Nijjar. Consulte aquí y aquí para una llamada a la acción en español e inglés, respectivamente.