MISSD appelle à une action mondiale sur le risque suicidaire induit par les médicaments

Akathisia Awareness Saves Lives Romain Schmitt, 16 ans, a souffert d’acathisie avant son décès.

MISSD appelle les autorités sanitaires à agir face aux risques suicidaires induits par les médicaments

Les citoyens de tous les pays méritent une information exacte sur les risques. Une meilleure sensibilisation et une plus grande transparence peuvent sauver des vies.” — Wendy Dolin, fondatrice de MISSD

CHICAGO, OH, UNITED STATES, October 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- À la veille de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre, la Fondation pour la prévention et l’éducation sur le suicide induit par les médicaments, en mémoire de Stewart Dolin (MISSD), exhorte les responsables de la santé à affronter une réalité critique : certains médicaments couramment prescrits peuvent provoquer des pensées suicidaires.

« Les citoyens de tous les pays méritent une information exacte sur les risques », déclare Wendy Dolin, fondatrice de MISSD. « Pourtant, les avertissements concernant ces risques sont souvent absents ou incohérents d’un pays à l’autre. Une meilleure sensibilisation et une plus grande transparence peuvent sauver des vies. »

Une récente enquête télévisée française a souligné l’importance de cette transparence à travers l’histoire de Romain Schmitt, un adolescent de 16 ans sans antécédents dépressifs, décédé peu après avoir commencé un traitement antidépresseur. Tous les ISRS peuvent provoquer l’acathisie, un trouble induit par les médicaments qui se manifeste par une agitation intense, un besoin irrépressible de bouger et des pensées ou comportements suicidaires. Les parents de Romain, Vincent Schmitt et Yoko Motohama, militent pour une information honnête et un consentement éclairé afin qu’aucune autre famille ne subisse une perte aussi dévastatrice et inattendue.

La semaine dernière, la France est devenue le premier pays à ajouter un avertissement concernant le risque de suicide au médicament contre la chute des cheveux, la finastéride, reconnaissant ainsi son lien avec des effets psychiatriques graves.

De récentes publications scientifiques soulignent l’urgence d’une action mondiale plus forte. Un article récemment publié dans le Journal of Clinical Psychiatry, intitulé "Failing Public Health Again? Analytical Review of Depression and Suicidality From Finasteride", met en évidence des décennies de retard réglementaire malgré des preuves constantes reliant ce médicament à la dépression, à l’automutilation et au suicide — même après l’arrêt du traitement. L’étude appelle à une mise à jour immédiate des notices et à une meilleure formation des professionnels de santé pour prévenir d’autres décès évitables.

MISSD salue l’initiative française et exhorte les États-Unis et les autres pays à agir rapidement et en toute transparence face à ce corpus croissant de données. Bien que ce nouvel avertissement représente un progrès, les patients de la plupart des pays ne disposent toujours pas d’informations suffisantes sur les risques suicidaires liés aux médicaments.

« La finastéride n’est qu’un exemple parmi de nombreux médicaments susceptibles de déclencher l’acathisie et des pensées suicidaires », ajoute Wendy Dolin. « Même si nous saluons la mesure prise par la France, les gouvernements doivent veiller à ce que les citoyens soient clairement informés de ces risques graves avant toute prescription. »

Malgré l’abondance des données et des décès évitables, la majorité des pays n’ont pas encore fourni d’avertissements clairs sur les risques suicidaires induits par les médicaments. MISSD reste déterminée à changer cette réalité grâce à ses actions d’éducation, de sensibilisation et de plaidoyer.

MISSD propose des ressources gratuites — notamment des cours accrédités sur l’acathisie, un podcast "Akathisia Stories" renouvelé et des vidéos de santé publique — afin de mieux informer le grand public et les professionnels. Consultez le site de MISSD pour en savoir plus.

À propos de MISSD

La Fondation pour la prévention et l’éducation sur le suicide induit par les médicaments, en mémoire de Stewart Dolin (MISSD), est une organisation à but non lucratif 501(c)(3) dédiée à la sensibilisation et à l’éducation du public sur l’acathisie — un trouble induit par les médicaments pouvant entraîner le suicide. MISSD œuvre pour une reconnaissance et un diagnostic précis de l’acathisie, une information transparente et une communication honnête sur les risques médicamenteux. L’organisation propose des ressources éducatives gratuites, soutient la formation des professionnels de santé et défend la sécurité des patients grâce à une meilleure information. MISSD n’est pas opposée aux médicaments, mais milite pour la vérité et la transparence en matière de sécurité médicamenteuse

Vidéo de santé publique sur l’acathisie

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.