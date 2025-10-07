PULPO WMS integriert Seriennummern-Tracking in Shopify: Compliance-Risiko für Händler gelöst

Seriennummern-Tracking in Shopify

DüSSELDORF, GERMANY, October 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- Shopify ist eine der weltweit führenden E-Commerce-Plattformen, doch bis heute fehlt eine native Seriennummernverwaltung. Für Händler mit Produkten wie Elektronik, medizinischen Geräten oder Ersatzteilen kann diese Lücke gravierende Folgen haben: fehlende Rückverfolgbarkeit, kostspielige Rückrufe und hohe Compliance-Risiken.

Laut Branchenanalysen gehören fehlende Dokumentation, fehlerhaftes Serien-Tracking und regulatorische Verstöße zu den größten Risiken im Onlinehandel. Wird ein Händler ohne korrekte Seriennummernaufzeichnungen erwischt, drohen Bußgelder von über 10.000 US-Dollar pro Verstoß. Noch schwerer wiegen Produktrückrufe, die im Durchschnitt Kosten von 10 Millionen US-Dollar verursachen, verbunden mit Lizenzentzug oder sogar strafrechtlichen Konsequenzen in regulierten Branchen wie Pharma oder Medizintechnik.【Alexander Jarvis, 2024】

Shopify-Lücke geschlossen: PULPO WMS macht Seriennummern transparent

PULPO WMS schließt diese Lücke mit einer direkten Integration in Shopify. Händler können Seriennummern von Wareneingang bis Retouren lückenlos verfolgen – ohne externe Workarounds oder manuelle Excellisten.

Ein Beispiel liefert der PULPO-Kunde Toredo GmbH, Händler für hochwertige Konsumgüter:

„Mit PULPO WMS haben wir volle Transparenz über unsere Seriennummern – von der Anlieferung bis hin zu möglichen Retouren,“ sagt das Unternehmen in seiner Case Study【PULPO WMS, Toredo Case Study】.

Auch große Handelsketten setzen auf PULPO: Expert GmbH, einer der größten Consumer-Electronics-Anbieter in der DACH-Region, vertraut auf PULPO WMS für das Tracking von Seriennummern , ein Beleg für die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit der Lösung.

Die Lösung bietet:

- Nahtlose Integration in Shopify – Seriennummern sind direkt im Shop sichtbar

- End-to-End-Tracking – vom Wareneingang über Kommissionierung bis zur Retoure

- Compliance-Sicherheit – lückenlose Dokumentation für Audits und Behörden

- Effizienzgewinn – keine parallelen Tools, keine manuellen Excellisten

Branchenweite Relevanz

Besonders betroffen sind Händler in den Bereichen Elektronik, Automotive, Maschinenbau, MedTech und regulierte Konsumgüter. Hier entscheiden korrekte Seriennummern nicht nur über Kundenservice, sondern über die Überlebensfähigkeit des Geschäfts.

„Viele Shopify-Händler realisieren erst im Ernstfall, wie teuer fehlendes Serien-Tracking wird. Mit unserer Lösung bieten wir ihnen die Sicherheit, Compliance von Anfang an einzuhalten – ohne den Shopbetrieb zu verkomplizieren,“ erklärt Thomas Kircheis, CEO von PULPO WMS.

Über PULPO WMS

PULPO WMS ist ein cloudbasiertes Warehouse Management System, das speziell für E-Commerce und 3PL-Logistik entwickelt wurde. Mit tiefen Integrationen in Shopify und andere ERP-Systeme unterstützt PULPO Händler weltweit dabei, ihre Lagerprozesse effizienter, sicherer und skalierbarer zu gestalten.

Weitere Informationen:

Case Study Toredos Seriennummern-Management

Quellen: Alexander Jarvis „Serial Number Tracking Compliance“, 2024;“; PULPO WMS Case Studies (Toredo)

