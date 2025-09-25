PULPO WMS integriert Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) und Chargenverwaltung in Shopify

Chargenverwaltungs-Software PULPO WMS

Neue Funktionen von PULPO WMS machen Shopify tauglich für Produkte mit Mindesthaltbarkeitsdatum, Chargennummern und speziellen Compliance-Anforderungen.

DüSSELDORF, GERMANY, September 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- Laut StoreLeads (Sept 2025) gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen über 120.000 Shopify-Shops. Ein erheblicher Teil davon vertreibt Produkte mit begrenzter Haltbarkeit: von Lebensmitteln über Kosmetik bis hin zu Gesundheitsprodukten. In Deutschland allein betrifft das über 18 % aller Shopify-Händler, in Österreich und der Schweiz ähnlich hohe Anteile. Damit ist klar: Zehntausende Shopify-Merchants in der DACH-Region benötigen eine Lösung für Ablaufdatum- und Chargenverwaltung.

Doch Shopify selbst bietet diese Funktionalität nicht. Händler mussten bisher auf manuelle Workarounds mit Excel, zusätzliche Tools ohne Shopify-Integration oder unflexible Eigenentwicklungen zurückgreifen mit hohem Risiko für Fehler, Überverkäufe und Compliance-Verstöße.

Warum Chargen- und Ablaufdatum-Management unverzichtbar ist

▸ Lebensmittel & Getränke: Nachweispflicht von Mindesthaltbarkeitsdaten (LMIV)

▸ Kosmetik & Beauty: EU-Kosmetikverordnung verlangt Rückverfolgbarkeit und Haltbarkeit

▸ Health & Pharma: Dokumentation für GMP und Rückrufe zwingend erforderlich

▸ Technische Produkte: Auch Batterien oder Chemikalien haben Ablaufdaten und erfordern Rückverfolgbarkeit

Hier setzt PULPO WMS an: Als Shopify-Lagerverwaltung bringt PULPO WMS Chargenverwaltung, Ablaufdatum-Management und FEFO-Strategien (First Expire, First Out).

PULPO WMS: Compliance nativ in Shopify

Hauptfunktionen:

▸ Automatischer Import von Chargennummern und Verfallsdaten beim Wareneingang

▸ Echtzeit-Sync mit Shopify-Bestellungen beim Versand

▸ FEFO-Strategien: Produkte mit kürzestem Haltbarkeitsdatum werden zuerst gepickt

▸ Chargenrückverfolgbarkeit: Betroffene Bestellungen im Rückruffall in Sekunden identifizieren

▸ Integration von Mindesthaltbarkeits-Vorgaben (z. B. mind. 365 Tage Restlaufzeit)

„Mit unserer Lösung machen wir Shopify geeignet für regulierte Branchen. Händler erhalten 100 % Transparenz, volle Compliance und gleichzeitig effizientere Lagerprozesse“, erklärt Thomas Kircheis, CEO von PULPO WMS.

Case Study 1: Altruan – Healthcare-Produkte mit Verfallsdaten

Der Gesundheitsanbieter Altruan stand vor einer massiven Herausforderung: täglich Hunderte Bestellungen mit Produkten, die Ablaufdaten und Chargenzuordnung erforderten. Ohne ein spezialisiertes System drohten Fehler, Mehraufwand und rechtliche Risiken.

Mit PULPO WMS konnte Altruan:

▸ 99 % weniger Picking-Fehler erreichen

▸ Retouren und Kundenbeschwerden um 50 % reduzieren

▸ Volle Compliance für Nahrungsergänzungsmittel sicherstellen

Case Study 2: GENSPOW – Batterielogistik mit Chargennummern und Hazmat

Auch außerhalb von Food & Health ist Ablaufdatum-Management entscheidend:

Das Fulfillment-Team von GENSPOW musste steigende Bestellvolumina in Shopify bewältigen – und gleichzeitig strenge Vorschriften für Batterien einhalten.

Die besonderen Anforderungen:

▸ Chargennummern und Ablaufdaten dokumentieren

▸ Gefahrgutlabeling und Hazmat-Dokumentation für jede Sendung

▸ Shopify-Integration für automatisierte Workflows

Mit PULPO WMS fand GENSPOW die Lösung:

▸ Automatisierte Compliance-Workflows für Gefahrgut

▸ Chargen- und Ablaufdaten-Sync direkt nach Shopify

▸ Deutlich gesteigerte Produktivität trotz komplexer Vorgaben

Ausblick: Compliance als Wettbewerbsvorteil

Mit dem prognostizierten Wachstum des deutschen E-Commerce auf über 90 Mrd. € Umsatz bis 2026 (HDE Online-Monitor) wird Chargen- und Ablaufdatum-Management vom Pflichtprogramm zum strategischen Vorteil. Händler, die Transparenz und Sicherheit garantieren können, sichern sich nicht nur regulatorische Konformität, sondern auch das Vertrauen von Kunden und Partnern.

Über PULPO WMS

PULPO WMS ist ein cloud-natives Warehouse Management System für E-Commerce, 3PL und Fulfillment. Mit Funktionen wie Chargenverwaltung, Seriennummernmanagement, FEFO-Strategien, Multi-Store-Synchronisation und Retourenmanagement optimiert PULPO WMS komplexe Lagerprozesse und macht Shopify-Händler compliance-sicher.

Weitere Informationen:

Web: www.pulpowms.com/de/shopify-lagerverwaltung

Shopify App Store: apps.shopify.com/pulpo-wms

Demo anfragen: www.pulpowms.com/de/contact-us

Quellen: Storeleads „The State of Shopify in 2025“, Sept 2025; HDE Online-Monitor 2025; BEVH „E-Commerce Markt Deutschland 2024“; PULPO WMS Case Studies (Altruan, GENSPOW)

Nie wieder Verfallsdaten verpassen: Smarte Chargenverwaltung im Lager mit PULPO WMS

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.