Monarrch utnämner musikteknikledaren Mr Blakemore till europeisk regionchef för att utöka verksamheten inom AI-royalties

Ledande aktör inom AI och musikteknik kommer att påskynda införandet av Monarrchs AI Royalty Solution och utöka samarbeten i Europa

Matthews ledarskap kommer att samordna kreatörer, AI-plattformar och beslutsfattare kring ett praktiskt ramverk som är pro-AI och anti-stöld – med realtidslicensiering och royalties i centrum.” — Ken Gay, grundare av Monarrch

LONDON, UNITED KINGDOM, October 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- Monarrch utnämner Matthew Blakemore, ledande inom musikteknik i Storbritannien och EU, till europeisk regionchef för att skala upp verksamheten inom AI-royalties

Den erfarne ledaren inom AI och musikteknik i Storbritannien och EU kommer att påskynda införandet av Monarrchs AIR-OS (AI Royalty Operating System) och utöka samarbeten med kreatörer, branschen och myndigheter i hela Europa

Monarrch, AI Royalty Company, tillkännagav idag utnämningen av Matthew Blakemore till europeisk regionchef. I denna roll kommer Blakemore att leda Monarrchs europeiska strategi och partnerskap och samarbeta med rättighetsinnehavare, dödsbon, AI-företag, företag och intressenter inom den offentliga sektorn för att operationalisera tillförlitlig licensiering, användningsspårning och royaltyutbetalningar för AI-genererat innehåll.

Monarrchs patentsökta AIR-OS fungerar som ett säkert, stilometriskt baserat transaktionslager mellan artisters/skapares immateriella rättigheter och generativa AI-plattformar, vilket hjälper till att säkerställa att royalty betalas när ett nytt AI-verk skapas.

”Matthew är en byggare som förstår både kultur och kod”, säger Ken Gay, grundare av Monarrch. ”Hans ledarskap i Storbritannien och EU kommer att bidra till att samordna kreatörer, AI-plattformar och beslutsfattare kring ett praktiskt ramverk som är pro-AI och anti-stöld – med realtidslicensiering och royalties i centrum.”

”Europa arbetar snabbt för att fastställa standarder för ansvarsfull AI, och Monarrch är den operativa ryggraden som kan få dessa standarder att fungera i verkligheten”, säger Matthew Blakemore, europeisk regionchef för Monarrch. ”Jag ser fram emot att samarbeta med artister, skivbolag, förlag, dödsbon och AI-ledare för att leverera transparenta, kompatibla och skalbara royaltyflöden som drivs av AIR-OS.”

Justin Hackney – medgrundare av Wonder Studios / tidigare kreativ chef på ElevenLabs

”Ingen förstår AI-etik, reglering och mänskliga värden så djupt som Matthew.

Hans outtröttliga engagemang för att knyta kontakter, tala och skapa inom detta område är oöverträffat. Det är tankeledare som Mathew som vi behöver för att vägleda oss framåt när det gäller AI-politik, reglering och etik.

Han är inte bara en otroligt stark kraft i sig själv – utan jag har genom åren insett att det är hans insikter som är avgörande för att AI ska bli en renässanskraft som driver otrolig tillväxt och innovation för den globala ekonomin. Det är en vision som jag delar, men jag måste ta av mig hatten för Matthew, för han har lösningarna.”



Som europeisk regionchef kommer Blakemore att:

1. Arrangera branschförhandsvisningar med stora och oberoende rättighetsinnehavare, upphovsrättsorganisationer, dödsbon och mediebolag.

2. Stödja myndigheter och tillsynsorgan med revisionsgodkänd rapportering och tydliga riktlinjer för efterlevnad.

3. Överbrygga klyftan mellan AI-innovation, kreativa branscher och beslutsfattare för att etablera praktiska ramverk som främjar AI och ersättning.

4. Skala upp användningen av lösningar för realtidslicensiering och royalty som är i linje med Europas utvecklade AI-standarder och ansvarsfulla AI-regler.

Monarrchs expansion i Europa kompletterar dess framgångar i USA, inklusive bildandet av Artist Business Council (ABC) – en arbetsgrupp bestående av artister, dödsbon och företagsledare – och licensiering av Monarrchs teknik för allmännyttiga ändamål såsom rättighetsverifiering, artistutbildning och policyanpassning.

Monarrch // Royalty Rails som driver AI-utbetalningar

Monarrch levererar världens första AI Royalty Operating System (AIR-OS) – ”royalty rail” som driver generativ AI. AIR-OS säkerställer tillstånd när kreativa verk används för att träna modeller och betalar royalties när nya resultat genereras.



För beslutsfattare, AI-företag och rättighetsinnehavare erbjuder AIR-OS lösningen: ett royaltyramverk som skyddar kulturen, driver innovation och säkerställer att nästa generations kreativitet kan blomstra. För mer information, besök monarrch.com.



Ett system. Tre målgrupper. En gemensam framtid.

