Monarrch ernennt KI-Experten Matt Blakemore zum Regionaldirektor für Europa, um den Bereich KI-Lizenzgebühren auszubauen

Der Marktführer im Bereich KI und Musiktechnologie wird die Einführung der KI-Lizenzgebührenlösung von Monarrch beschleunigen und Partnerschaften ausbauen.

Matt wird mit seiner Führungsrolle Kreative, KI-Plattformen und politische Entscheidungsträger auf ein Rahmenwerk ausrichten, das KI-freundlich und diebstahlsicher ist und KI-Lizenzgebühren vorsieht.” — Ken Gay, Founder of Monarrch

LONDON, UNITED KINGDOM, October 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- Monarrch ernennt Matthew Blakemore, einen führenden Experten für Musiktechnologie in Großbritannien und der EU, zum Regionaldirektor für Europa, um den Betrieb von KI-Lizenzgebühren auszuweiten

Der erfahrene Experte für KI und Musiktechnologie in Großbritannien und der EU wird die Einführung von Monarrchs AIR-OS (KI-Lizenzgebühren-Betriebssystem) vorantreiben und Partnerschaften mit Kreativen, der Industrie und Regierungen in ganz Europa ausbauen

Monarrch, The AI Royalty Company, gab heute die Ernennung von Matthew Blakemore zum Regionaldirektor für Europa bekannt. In dieser Funktion wird Blakemore die europäische Strategie und die Partnerschaften von Monarrch leiten und mit Rechteinhabern, Nachlassverwaltern, KI-Unternehmen, Unternehmen und Interessengruppen aus dem öffentlichen Sektor zusammenarbeiten, um vertrauenswürdige Lizenzierungen, Nutzungsnachverfolgungen und Lizenzgebührenauszahlungen für KI-generierte Inhalte zu operationalisieren.

Das zum Patent angemeldete AIR-OS von Monarrch dient als sichere, stilometrische Transaktionsschicht zwischen dem geistigen Eigentum von Künstlern/Schöpfern und generativen KI-Plattformen und trägt dazu bei, dass bei der Erstellung eines neuen KI-Werks die Lizenzgebühren gezahlt werden.

„Matthew ist ein Macher, der sowohl Kultur als auch Code versteht“, sagte Ken Gay, Gründer von Monarrch. „Seine Führungsrolle in Großbritannien und der EU wird dazu beitragen, Kreative, KI-Plattformen und politische Entscheidungsträger auf einen praktischen Rahmen auszurichten, der KI-freundlich und diebstahlsicher ist – mit Echtzeit-Lizenzierung und Lizenzgebühren als Kernstück.“

„Europa bewegt sich schnell in Richtung der Festlegung von Standards für verantwortungsvolle KI, und Monarrch ist das operative Rückgrat, das diese Standards in der realen Welt umsetzen kann“, sagte Matthew Blakemore, European Regional Director bei Monarrch. „Ich freue mich darauf, mit Künstlern, Labels, Verlagen, Nachlassverwaltern und KI-Führungskräften zusammenzuarbeiten, um transparente, konforme und skalierbare Lizenzgebührenflüsse auf Basis von AIR-OS zu ermöglichen.“

Justin Hackney – Mitbegründer von Wonder Studios / zuvor Creative Director bei ElevenLabs

„Niemand versteht KI-Ethik, Regulierung und menschliche Werte so tiefgreifend wie Matthew.

Sein unermüdliches Engagement für Vernetzung, Kommunikation und Kreativität in diesem Bereich ist beispiellos. Es sind Vordenker wie Mathew, die wir brauchen, um uns in Sachen KI-Politik, Regulierung und Ethik voranzubringen.

Er ist nicht nur eine unglaublich beeindruckende Persönlichkeit, sondern ich habe im Laufe der Jahre auch festgestellt, dass seine Erkenntnisse entscheidend dafür sind, dass KI zu einer Renaissancekraft wird, die unglaubliches Wachstum und Innovation für die Weltwirtschaft vorantreibt. Diese Vision teile ich, aber ich muss meinen Hut vor Matthew ziehen, denn er hat die Lösungen.“



Als Regionaldirektor für Europa wird Blakemore folgende Aufgaben übernehmen:

1. Veranstaltung von Branchen-Preview-Programmen mit großen und unabhängigen Rechteinhabern, Verwertungsgesellschaften, Nachlassverwaltern und Medienunternehmen;

2. Unterstützung der Zusammenarbeit mit Regierungen und Aufsichtsbehörden durch auditierte Berichterstattung und klare Compliance-Pfade.

3. Überbrückung der Kluft zwischen KI-Innovation, Kreativwirtschaft und Politik, um praktische Rahmenbedingungen zu schaffen, die KI- und vergütungsfreundlich sind.

4. die Einführung von Echtzeit-Lizenzierungs- und Lizenzgebührenlösungen vorantreiben, die mit den sich weiterentwickelnden KI-Standards und verantwortungsvollen KI-Vorschriften in Europa im Einklang stehen.

Die Expansion von Monarrch in Europa ergänzt die Dynamik in den USA, darunter die Gründung des Artist Business Council (ABC) – einer Arbeitsgruppe aus Künstlern, Nachlassverwaltern und Führungskräften aus der Wirtschaft – und die Lizenzierung der Monarrch-Technologie für gemeinnützige Zwecke wie die Überprüfung von Rechten, die Ausbildung von Künstlern und die Angleichung von Richtlinien.

Über

Monarrch // Die Lizenzgebühren-Schiene, die KI-Auszahlungen antreibt

Monarrch liefert das weltweit erste KI-Lizenzgebühren-Betriebssystem (AIR-OS) – die „Lizenzgebühren-Schiene”, die generative KI antreibt. AIR-OS sichert die Berechtigungen, wenn kreative Werke zum Trainieren von Modellen verwendet werden, und zahlt Lizenzgebühren, wenn neue Ergebnisse generiert werden.



Für politische Entscheidungsträger, KI-Unternehmen und Rechteinhaber gleichermaßen bietet AIR-OS die Lösung: ein Lizenzgebühren-Framework, das Kultur schützt, Innovationen fördert und sicherstellt, dass die nächste Generation von Kreativität gedeihen kann. Weitere Informationen finden Sie unter monarrch.com.



Eine Schiene. Drei Zielgruppen. Eine gemeinsame Zukunft.

