Audit Advisory for Tuesday, October 07, 2025
Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.
The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, October 07, 2025.
FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY
|County
|Audit Entity and Period
|Report Type
|Allen
|Lima Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Village of Cairo
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Ashtabula
|Ashtabula County Family and Children First Council
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Belmont
|St. Clairsville Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Belmont County Regional Airport Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Brown
|Jackson Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Butler
|Butler County Educational Service Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Butler County Educational Service Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Carroll
|Carroll County Landfill
Financial Assurance Certification
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Clark
|Village of Enon
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Clermont
|Village of Felicity
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Clermont County Transportation Improvement District
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|West Clermont Local School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|West Clermont Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Coshocton
|Coshocton County Career Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Coshocton County Career Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Crawford
|Crawford County General Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Crawford County Soil and Water Conservation District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Cuyahoga
|Connect
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Downtown Cleveland Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Darke
|Community Improvement Corporation of Greenville
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Defiance
|Four County Solid Waste District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Delaware
|Village of Galena
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Elm Valley Joint Fire District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Fairfield
|Fairfield County Soil and Water Conservation District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Fulton
|Fulton Soil and Water Conservation District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Guernsey
|City of Cambridge
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Hamilton
|City of Deer Park - Sycamore Township Joint Economic Development District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Village of Mariemont
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Henry
|Marion Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Holmes
|Holmes County Soil and Water Conservation District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Huron
|Huron County Public Health
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Norwich Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Lake
|Lake County Landfill
Financial Assurance Certification
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Licking
|Licking County Transportation Improvement District
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Lorain
|Clearview Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Lorain County Board of Developmental Disabilities
1/1/2023 TO 12/31/2023
|Agreed Upon Procedures
|MED
|Elyria City School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Lucas
|Lucas County Regional Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Marion
|River Valley Local School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|River Valley Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Meigs
|Tuppers Plains Chester Water District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Montgomery
|City of Brookville
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|City of Vandalia
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|The Cornerstone of Centerville Community Development Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|City of Centerville
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Centerville Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Audited as Part of Primary Government
|IPA
|Pickaway
|Westfall Local School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|SERS Examination
|Westfall Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025
|STRS Examination
|Pike
|Pike County Agricultural Society
12/1/2022 TO 11/30/2024
|Agreed Upon Procedures
|Preble
|Village of Gratis
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Putnam
|Village of Miller City
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Richland
|Richland Public Health
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Richland County Regional Planning Commission
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|Trumbull
|Trumbull County Combined Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Warren
|City of Franklin
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Washington
|Wolf Creek Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
Legal Disclaimer:
