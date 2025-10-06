Submit Release
News Search

There were 455 press releases posted in the last 24 hours and 424,756 in the last 365 days.

Audit Advisory for Tuesday, October 07, 2025

Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.

The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, October 07, 2025.

FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY

County Audit Entity and Period Report Type
Allen Lima Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Village of Cairo
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Ashtabula Ashtabula County Family and Children First Council
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Belmont St. Clairsville Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Belmont County Regional Airport Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Brown Jackson Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Butler Butler County Educational Service Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Butler County Educational Service Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Carroll Carroll County Landfill
Financial Assurance Certification
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Clark Village of Enon
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Clermont Village of Felicity
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Clermont County Transportation Improvement District
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
West Clermont Local School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
West Clermont Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Coshocton Coshocton County Career Center
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Coshocton County Career Center
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Crawford Crawford County General Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Crawford County Soil and Water Conservation District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Cuyahoga Connect
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Downtown Cleveland Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Darke Community Improvement Corporation of Greenville
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Defiance Four County Solid Waste District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Delaware Village of Galena
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Elm Valley Joint Fire District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Fairfield Fairfield County Soil and Water Conservation District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Fulton Fulton Soil and Water Conservation District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Guernsey City of Cambridge
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Hamilton City of Deer Park - Sycamore Township Joint Economic Development District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Village of Mariemont
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Henry Marion Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Holmes Holmes County Soil and Water Conservation District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Huron Huron County Public Health
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Norwich Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Lake Lake County Landfill
Financial Assurance Certification
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Licking Licking County Transportation Improvement District
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Lorain Clearview Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Lorain County Board of Developmental Disabilities
1/1/2023 TO 12/31/2023		 Agreed Upon Procedures MED
Elyria City School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Lucas Lucas County Regional Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Marion River Valley Local School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
River Valley Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Meigs Tuppers Plains Chester Water District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Montgomery City of Brookville
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
City of Vandalia
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
The Cornerstone of Centerville Community Development Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
City of Centerville
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Centerville Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Audited as Part of Primary Government IPA
Pickaway Westfall Local School District
School Employees Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 SERS Examination
Westfall Local School District
State Teachers Retirement System Census Data Examination
7/1/2024 TO 6/30/2025		 STRS Examination
Pike Pike County Agricultural Society
12/1/2022 TO 11/30/2024		 Agreed Upon Procedures
Preble Village of Gratis
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Putnam Village of Miller City
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Richland Richland Public Health
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Richland County Regional Planning Commission
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit
Trumbull Trumbull County Combined Health District
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Warren City of Franklin
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Washington Wolf Creek Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

Audit Advisory for Tuesday, October 07, 2025

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

By continuing to use this site, you agree to our Terms & Conditions, last updated on September 30, 2025.

We use cookies to enhance your experience. Learn more