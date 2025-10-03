EBC Financial Group lanza la primera iniciativa global de trading para proteger el Amazonas con cada operación

EBC Financial Group lanza una campaña donde el trading se une a la conservación: cada operación de cliente ayuda a proteger la Amazonía.

Desde las operaciones bursátiles hasta la conservación de la selva tropical, el bróker en línea se une a una causa medioambiental en Latinoamérica.

BRAZIL, October 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group ha lanzado hoy su programa «Protege el Amazonas con cada operación», el primero de un bróker en línea que genera un impacto medioambiental a través de la actividad comercial de sus clientes en Latinoamérica. Por cada operación elegible, EBC realizará una donación en nombre del cliente a organizaciones conservacionistas acreditadas, sin coste adicional para los clientes, vinculando la participación habitual en el mercado con resultados conservacionistas cuantificables.

«Con la introducción de este programa, ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de ayudar a preservar una de las selvas tropicales más importantes del mundo en la lucha contra el cambio climático. En línea con el impulso de la COP29 para ampliar la financiación climática hasta alcanzar alrededor de 1,3 billones de dólares anuales en 2035 y desbloquear las inversiones privadas mediante un reparto de riesgos más inteligente, estamos simplificando conscientemente cada operación para contribuir a la protección del Amazonas. Es la primera vez que una correduría en línea vincula las actividades comerciales cotidianas con la protección del medio ambiente a tal escala», afirmó David Barrett, Director Ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd.

Respuesta al cambio demográfico hacia los valores medioambientales

La iniciativa aborda la evolución demográfica del mercado, en el que el 30 % de los inversionistas de la Generación Z comenzaron a operar durante la universidad o al inicio de la edad adulta. Tanto la Generación Z como los millennials buscan cada vez más proveedores de servicios financieros que se ajusten a sus valores medioambientales y sociales.

«Queríamos crear una forma sencilla para que nuestros clientes de América Latina pudieran participar en los esfuerzos de conservación del Amazonas », añadió Barrett. «Esta campaña permite a los traders apoyar la protección de la selva amazónica sin esfuerzo: por cada operación, realizamos una donación en su nombre a organizaciones de conservación, lo que tiene un impacto directoen el Amazonas».

La conservación del Amazonas en sintonía con los valores empresariales

EBC reconoce que apoyar la preservación de la selva tropical más grande del mundo responde tanto a imperativos medioambientales como a requisitos empresariales en las comunidades donde opera. Si bien el comercio en sí mismo no realiza un recorte directo de las emisiones, vincular el comercio a la conservación de la Amazonía moviliza capital privado para preservar sumideros de carbono críticos, una intervención prioritaria en el marco de la agenda de 1.5 °C y un complemento a los esfuerzos sistémicos de descarbonización. Antes de la COP30 Brasil Amazonia, en noviembre de 2025, la primera cumbre climática de la ONU celebrada en la región amazónica, EBC ha adoptado un enfoque activo para crear un impacto holístico, al tiempo que educa a los clientes sobre el impacto de cada operación comercial en la sostenibilidad medioambiental.

El Amazonas abarca 6,7 millones de kilómetros cuadrados, desempeña un papel fundamental en la estabilidad climática mundial y alberga aproximadamente el 10 % de las especies conocidas. Los científicos advierten de un posible punto de inflexión si continúa la deforestación, en el que el bioma podría pasar de ser un sumidero de carbono a una fuente de emisión de carbono, con implicaciones para los patrones climáticos mundiales y la estabilidad medioambiental.

Impulsando un esfuerzo multinacional desde América Latina

El programa permite tanto a los nuevos clientes como a los ya existentes en América Latina participar en la causa. Las donaciones tienen un límite máximo de aproximadamente 3,90 dólares estadounidenses por operación, y EBC Financial Group realiza todas las contribuciones benéficas a una organización asociada que participa en iniciativas de conservación y preservación.

«Nuestro objetivo es establecer un nuevo estándar en el sector, en el que las actividades de corretaje minorista se vinculen directamente con la conservación del medio ambiente, posiblemente más allá de Latinoamérica y a nivel mundial. Nuestro programa da voz a las cuestiones climáticas que nos afectan hoy en día y que también afectarán a las generaciones futuras», afirmó Barrett. «Se trata de un nuevo modelo de compromiso que aporta valor añadido a los clientes y crea una huella medioambiental responsable en las comunidades que deberían recibir el máximo beneficio».

Para obtener más información sobre la campaña «Protege el Amazonas con cada operación», visita: https://www.ebc.com/es/activityList/Amazon.

Acerca de EBC Financial Group

Fundada en Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global conocida por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas que operan en las principales jurisdicciones financieras, incluyendo el Reino Unido, Australia, las Islas Caimán, Mauricio y otras, EBC permite a los inversionistas minoristas, profesionales e institucionales acceder a los mercados globales y a oportunidades de negociación, incluyendo divisas, materias primas, CFD y más.

Con la confianza de inversores de más de 100 países y galardonada con premios internacionales, entre los que se incluyen varios reconocimientos de World Finance, EBC es considerada una de las mejores corredurías del mundo, con títulos como Mejor las plataformas de trading y el bróker más Confiable. Gracias a su sólida posición regulatoria y su compromiso con la transparencia, EBC también se ha clasificado constantemente entre las mejores corredurías, por su capacidad para ofrecer soluciones de negociación seguras, innovadoras y centradas en el cliente en los competitivos mercados internacionales.

Las filiales de EBC están autorizadas y reguladas en sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido; EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC).

El núcleo de EBC lo forma un equipo de veteranos del sector con más de 40 años de experiencia en importantes instituciones financieras. Han atravesado ciclos económicos clave, desde el Acuerdo del Plaza y la crisis del franco suizo de 2015 hasta las turbulencias del mercado provocadas por la pandemia de COVID-19. Fomentamos una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada relación con los inversionistas se gestione con la máxima seriedad que se merece.

EBC se enorgullece de ser socio oficial de divisas (forex) del FC Barcelona y sigue impulsando asociaciones de gran impacto para empoderar a las comunidades, concretamente a través de la iniciativa United to Beat Malaria de la Fundación de las Naciones Unidas, el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford y una amplia gama de socios para promover iniciativas en materia de salud, economía, educación y sostenibilidad a nivel mundial.

https://www.ebc.com/es/

