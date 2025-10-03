EBC Financial Group Lança a Primeira Iniciativa de Trading do Mundo para Proteger a Amazônia a Cada Operação

EBC Financial Group estreia uma campanha onde o trading encontra a conservação: cada operação de cliente ajuda a proteger a Amazônia.

Das salas de trading à conservação da floresta tropical, a corretora online assume um compromisso ambiental na América Latin

BRAZIL, October 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- O EBC Financial Group lançou hoje seu programa "Proteja a Amazônia a Cada Operação", a primeira iniciativa de uma corretora online a gerar impacto ambiental por meio da atividade de trading dos clientes na América Latina. Para cada operação elegível, a EBC fará uma doação em nome do cliente a parceiros de conservação previamente selecionados, sem custo adicional para os clientes, conectando a participação rotineira no mercado a resultados de conservação mensuráveis.

“Ao lançar este programa, oferecemos aos nossos clientes a oportunidade de ajudar a preservar uma das florestas tropicais mais importantes do mundo na luta contra as mudanças climáticas. Em alinhamento com a meta da COP29 de ampliar o financiamento climático para cerca de US$ 1,3 trilhão anuais até 2035 e desbloquear investimentos privados por meio de compartilhamento inteligente de riscos, estamos tornando consciente e simples para que cada operação contribua para a proteção da Amazônia. Esta é a primeira vez que uma corretora online conecta atividades de trading do dia a dia à preservação ambiental em uma escala tão significativa”, afirmou David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd.

Respondendo à Mudança Demográfica em Direção a Valores Ambientais

A iniciativa responde à evolução demográfica do mercado, em que 30% dos investidores da Geração Z começaram a operar ainda na faculdade ou no início da vida adulta. A Geração Z, assim como os millennials, busca cada vez mais provedores de serviços financeiros que estejam alinhados aos seus valores ambientais e sociais.

“Queríamos criar uma forma simples para que nossos clientes na América Latina participassem dos esforços de conservação amazônica”, acrescentou Barrett. “Esta campanha permite que traders apoiem a proteção da Floresta Amazônica sem esforço — para cada operação, direcionamos uma doação em nome deles a parceiros de conservação, com impacto direto na Amazônia.”

Conservação da Amazônia Alinhada aos Valores Empresariais

A EBC reconhece que apoiar a preservação da maior floresta tropical do mundo atende tanto a imperativos ambientais quanto a requisitos de negócios nas comunidades onde atua. Embora o trading em si não reduza diretamente as emissões, conectar operações à conservação da Amazônia mobiliza capital privado para preservar sumidouros de carbono críticos — uma intervenção prioritária na agenda dos 1,5ºC e um complemento aos esforços sistêmicos de descarbonização. Antes da COP30 Brasil Amazônia, em novembro de 2025 — a primeira cúpula climática da ONU realizada na região amazônica —, a EBC adota uma abordagem ativa para gerar impacto de forma holística, enquanto educa seus clientes sobre o efeito de cada operação na sustentabilidade ambiental.

A Amazônia abrange 6,7 milhões de quilômetros quadrados, desempenha papel vital na estabilidade climática global e abriga cerca de 10% das espécies conhecidas. Cientistas alertam para um possível ponto de ruptura caso o desmatamento continue, em que o bioma poderia passar de sumidouro de carbono a fonte de carbono, com implicações para padrões climáticos globais e estabilidade ambiental.

Iniciando um Esforço Multinacional a Partir da América Latina

O programa permite que tanto novos clientes quanto clientes existentes na América Latina participem da causa. As doações são limitadas a aproximadamente US$ 3,90 por operação, com a EBC Financial Group realizando todas as contribuições para uma organização parceira envolvida em esforços de conservação e preservação.

“Nosso objetivo é estabelecer um novo padrão para o setor, onde as atividades de trading de corretoras de varejo estejam diretamente ligadas à conservação ambiental — potencialmente além da América Latina, em nível global. Nosso programa dá voz às questões climáticas que nos afetam hoje e às futuras gerações também”, afirmou Barrett. “Este é um novo modelo de engajamento que agrega valor aos clientes e cria uma pegada ambiental responsável nas comunidades que mais devem receber impactos positivos.”

Para mais informações sobre a campanha Proteja a Amazônia a Cada Operação, visite: https://www.ebc.com/pt/activityList/Amazon.

Sobre a EBC Financial Group

Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.

