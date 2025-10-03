Bozankaya presenteert op Busworld Europe 2025 zijn 18 meter lange trolleybus

Aytunç Günay Bozankaya trolleybus Bozankaya trolleybus de 18 mètres

Een voertuig uitgerust met de nieuwste veiligheids- en comforttechnologieën, afgestemd op de Europese stedelijke mobiliteitsbehoeften

Europa is een strategische regio voor Bozankaya.” — Aytunç Günay

BRUXELLES, BELGIUM, October 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Bozankaya , een fabrikant van emissievrije elektrische voertuigen en leider in duurzame stedelijke mobiliteitsoplossingen, kondigt zijn deelname aan Busworld Europe 2025 aan, dat plaatsvindt van 4 tot en met 9 oktober 2025 in Brussels Expo, de hoofdstad van België. Bij deze gelegenheid zal het bedrijf zijn 18 meter lange gelede trolleybussen tentoonstellen, identiek aan de bussen die onlangs in Timișoara, Roemenië, zijn geleverd."We zijn er trots op om op Busworld Europe 2025 een van onze nieuwste prestaties te presenteren: de 18 meter lange trolleybus die al in Roemenië is geleverd. Het is een modern, volledig uitgerust voertuig, ontworpen om te voldoen aan de werkelijke behoeften van stedelijke mobiliteit. Onze deelname aan België is niet alleen een kans om een product te presenteren, maar ook om een duidelijke visie te delen: die van een emissievrije stedelijke toekomst, schoner en efficiënter voor alle Europese burgers", aldus Aytunç Günay, voorzitter van de raad van bestuur van Bozankaya.De eerste Bozankaya 18-meter trolleybus, bestemd voor Timișoara, arriveerde begin september 2025 in Roemenië. Met een capaciteit van maximaal 140 passagiers is het voertuig uitgerust met airconditioning, USB-oplaadpoorten, wifi, een audio- en video-informatiesysteem, een oprijplaat voor personen met een beperking en de nieuwste veiligheidssystemen. De trolleybus profiteert bovendien van een actieradius tot 80 kilometer, waardoor hij ook op routes zonder bovenleiding kan rijden.In totaal ontvangt Timișoara 25 gelede trolleybussen van 18 meter en acht trolleybussen van 12 meter, allemaal geproduceerd door Bozankaya.De presentatie van het voertuig op Busworld Europe 2025 valt samen met Bozankaya's voortdurende expansie op de Europese markt. Onlangs tekende het bedrijf een strategisch partnerschap met de gemeente Elbląg, Polen, voor de levering van 10 moderne trams, een gebeurtenis die werd gemarkeerd met een officiële ceremonie op de TRAKO 2025-beurs in Gdansk."Europa is een strategische regio voor Bozankaya. Onze aanwezigheid in een toenemend aantal steden weerspiegelt niet alleen onze productiecapaciteit, maar ook onze toewijding aan het leveren van groene, op maat gemaakte en efficiënte openbaarvervoersoplossingen die direct bijdragen aan de duurzame mobiliteitsdoelstellingen van elke gemeenschap", aldus Aytunç Günay.Naast Roemenië en Polen heeft Bozankaya ook actieve projecten in Servië, Italië en Tsjechië, wat de sterke inzet van het bedrijf voor duurzame stedelijke mobiliteit weerspiegelt.In Belgrado zijn de eerste zes trams al geleverd als onderdeel van een groter contract. In Napels start de levering van 20 moderne trams later dit jaar. Ondertussen worden 30 moderne trolleybussen klaargemaakt voor levering aan Praag.Op 29 september werden twee nieuwe elektrische bussen geleverd aan Izmir en in gebruik genomen in de stad.De afgelopen jaren heeft Bozankaya in twee fasen 40 moderne trams geleverd aan Timișoara. Daarnaast zullen er 33 trolleybussen aan dezelfde stad worden geleverd. In Iași heeft Bozankaya twee contracten getekend voor de levering van moderne trams. Onder de eerste overeenkomst leverde het bedrijf 16 voertuigen en onder de tweede 18 trams.Bozankaya, met een sterke aanwezigheid in Europa, ontwikkelt en produceert elektrische en hybride voertuigen voor het openbaar stadsvervoer: trams, trolleybussen en elektrische bussen, allemaal gebaseerd op de nieuwste technologieën en met een continue focus op het verminderen van emissies en het verhogen van de energie-efficiëntie.Op Busworld Europe 2025 zal het bedrijf zijn sterke inzet voor emissievrije stedelijke mobiliteit tonen en zo bijdragen aan de vormgeving van de Europese steden van de toekomst.

