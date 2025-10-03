Bozankaya présentera son trolleybus de 18 mètres au salon Busworld Europe 2025

Aytunç Günay Bozankaya trolleybus Bozankaya trolleybus de 18 mètres

Ce véhicule est équipé des dernières technologies de sécurité et de confort, adapté aux besoins de mobilité urbaine en Europe

L'Europe est une région stratégique pour Bozankaya.” — Aytunç Günay

BRUXELLES, BRUXELLES, BELGIUM, October 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Bozankaya , fabricant de véhicules électriques zéro émission et leader des solutions de mobilité urbaine durable, annonce sa participation au salon Busworld Europe 2025 , qui se tiendra du 4 au 9 octobre 2025 à Brussels Expo, capitale de la Belgique. À cette occasion, l'entreprise exposera ses trolleybus articulés de 18 mètres, identiques à ceux récemment livrés à Timișoara, en Roumanie.« Nous sommes fiers de présenter à Busworld Europe 2025 l'une de nos dernières réalisations : le trolleybus de 18 mètres déjà livré en Roumanie. « Il s'agit d'un véhicule moderne et entièrement équipé, conçu pour répondre aux besoins réels de mobilité urbaine. Notre participation en Belgique n'est pas seulement l'occasion de présenter un produit, mais de partager une vision claire : celle d'un avenir urbain zéro émission, plus propre et plus efficace pour tous les citoyens européens », a déclaré Aytunç Günay, président du conseil d'administration de Bozankaya.Le premier trolleybus Bozankaya de 18 mètres destiné à Timișoara est arrivé en Roumanie début septembre 2025. Pouvant accueillir jusqu'à 140 passagers, le véhicule est équipé de la climatisation, de ports de recharge USB, du Wi-Fi, d'un système d'information audio-vidéo, d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite et des systèmes de sécurité les plus récents. Le trolleybus bénéficie également d'une autonomie de batterie allant jusqu'à 80 kilomètres, lui permettant de circuler sur des lignes sans caténaires.Au total, Timișoara recevra 25 trolleybus articulés de 18 mètres et huit trolleybus de 12 mètres, tous fabriqués par Bozankaya.Le véhicule est présenté au salon Busworld Europe 2025, dans le cadre de l'expansion continue de Bozankaya sur le marché européen. L'entreprise a récemment signé un partenariat stratégique avec la municipalité d'Elbląg, en Pologne, pour la livraison de 10 tramways modernes, un événement marqué par une cérémonie officielle au salon TRAKO 2025 de Gdańsk.« L'Europe est une région stratégique pour Bozankaya. Notre présence dans un nombre croissant de villes reflète non seulement notre capacité de production, mais aussi notre engagement à fournir des solutions de transport public écologiques, personnalisées et efficaces, contribuant directement aux objectifs de mobilité durable de chaque collectivité », a déclaré Aytunç Günay.Outre la Roumanie et la Pologne, Bozankaya mène des projets actifs en Serbie, en Italie et en République tchèque, témoignant de son engagement résolu en faveur de la mobilité urbaine durable.À Belgrade, les six premiers tramways ont déjà été livrés dans le cadre d'un contrat plus vaste. À Naples, la livraison de vingt tramways modernes est prévue plus tard cette année. Parallèlement, trente trolleybus modernes sont en cours de préparation pour Prague.Le 29 septembre, deux nouveaux bus électriques ont été livrés à Izmir et ont commencé à circuler dans la ville.Ces dernières années, Bozankaya a livré 40 tramways modernes à Timișoara en deux phases. 33 trolleybus sont également prévus pour cette même ville. À Iași, Bozankaya a signé deux contrats pour la fourniture de tramways modernes. Dans le cadre du premier contrat, l'entreprise a livré 16 véhicules et dans le cadre du second, 18 tramways.Fortement implantée en Europe, Bozankaya développe et fabrique des véhicules électriques et hybrides pour les transports publics urbains : tramways, trolleybus et bus électriques, tous basés sur les dernières technologies et privilégiant la réduction des émissions et l'amélioration de l'efficacité énergétique.Lors du salon Busworld Europe 2025, l'entreprise démontrera son engagement fort en faveur d'une mobilité urbaine zéro émission, contribuant ainsi à façonner les villes européennes de demain.

