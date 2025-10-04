Plus qu’un an. Les préparatifs pour la 48ème édition des WolrdSkills battent leur plein

Cérémonie de compte à rebours d'un an avant WorldSkills Shanghai 2026 Ambassadeurs des Rêves de WorldSkills Shanghai 2026

SHANGHAI, CHINA, October 5, 2025 / EINPresswire.com / -- Le 22 septembre, Shanghai a donné le coup d'envoi du compte à rebours d'un an avant la 48ème édition du concours WorldSkills qui se déroulera à Shangaï en Chine du 22 au 27 Septembre 2026 lors d'une grande cérémonie, marquant ainsi le début du « sprint final » vers le plus grand concours mondial de compétences professionnelles destiné aux meilleurs jeunes talents qualifiés.Afin de faire avancer les préparatifs de la 48ème édition des WorldSkills, le Conseil d'État chinois a mis en place un groupe de leaders et un comité d'organisation pour le concours. À Shanghai, le bureau exécutif des WorldSkills Shanghai 2026 a été créé pour superviser la mise en œuvre des tâches spécifiques. Actuellement, tous les travaux d'organisation du concours se déroulent de manière ordonnée et à plein régime.La prochaine édition à Shanghai proposera 64 épreuves, dont 57 épreuves techniques officielles issues de six grands secteurs. Afin de s'adapter à l'évolution des nouvelles industries et compétences, de nouvelles catégories telles que la technologie des véhicules ferroviaires et la technologie de sécurité intelligente seront également introduites, ce qui pourrait faire de cette édition, la plus grande compétition WorldSkills à ce jour en termes de diversité des épreuves. Les forfaits de participation pour les membres de WorldSkills Shanghai 2026 ont été finalisées et seront officiellement dévoilées lors de l'Assemblée générale de WorldSkills en Croatie le 13 octobre. Les inscriptions en ligne débuteront le 13 novembre.Le recrutement des bénévoles pour la 48ème édition des WorldSkills a officiellement commencé. Les bénévoles du WorldSkills fourniront leurs services dans des lieux clés tels que les aéroports, les gares ferroviaires à grande vitesse, les sites de compétition et les hôtels. Ils seront chargés de la sécurité du concours, de l'accueil des invités étrangers et du soutien logistique tout au long de l'événement.Les campagnes promotionnelles pour le concours WorldSkills prennent de l'ampleur. Le 15 juillet, le bureau exécutif de WorldSkills Shanghai 2026 a annoncé la nomination du jeune acteur chinois Xiao Zhan comme ambassadeur promotionnel de l'événement. Les hashtags associés ont attiré plus de 500 millions de vues, ce qui en fait la plus grande campagne promotionnelle de l'histoire du concours WorldSkills et a considérablement sensibilisé le public. En juin, le drapeau WorldSkills a accompagné le submersible habité chinois « Jiaolong » lors d'une mission en eaux profondes, symbolisant les possibilités infinies de l'exploration des compétences. La vidéo promotionnelle de WorldSkills Shanghai 2026, intitulée « Skills Venture », a été diffusée. À travers le regard des jeunes, la vidéo dépeint des rencontres avec diverses compétences et met en avant le charme des compétences.En tant que premier concours mondial de compétences professionnelles, WorldSkills Shanghai 2026 a suscité un large soutien de la part des entreprises sponsors. Le recrutement de sponsors pour WorldSkills Shanghai 2026 bat son plein. Quatre sponsors stratégiques nationaux, à savoir la Banque Industrielle et Commerciale de Chine (ICBC), la Banque des Communications, SAIC Motor et BOSS Zhipin, ont dévoilé leurs plans de soutien au WorldSkills, insufflant une dynamique solide à cette célébration mondiale des compétences.Afin de promouvoir davantage l'esprit d'artisanat dans la société et de favoriser un climat valorisant les compétences, le bureau exécutif de WorldSkills Shanghai 2026 a nommé 10 talents chinois hautement qualifiés, dont Zhuang Qiufeng, Ke Shuichang et Xie Huixuan, comme ambassadeurs des rêves et leur a remis des lettres de nomination. Selon le bureau exécutif, ces ambassadeurs serviront de modèles en matière de compétences et promouvront la valeur « Master Skills Change Your Future » (Maîtrisez vos compétences, changez votre avenir) lors des principales activités promotionnelles pour WorldSkills Shanghai 2026.Dans un an, de jeunes talents hautement qualifiés venus du monde entier se réuniront à Shanghai sur cette prestigieuse scène mondiale, où la compétition stimule l'innovation et où la collaboration ouvre de nouveaux horizons dans le monde des compétences.

