Momcozy Brings Exclusive Prime Day Deals to Japan on Best-Selling Motherhood Essentials

日本のプライムデイは単なる割引以上の意味があります。それは全国の母親をサポートする機会であり、日本のママの皆様は実用的で快適さに焦点を当てた当社のソリューションを頼りにしてくださっています。本年は、私たちの最も革新的な製品を、特別なプライムデイ価格で提供できることを嬉しく思います。商品は、www.momcozy.com、当社のAmazonストア、および公式楽天市場店でご購入いただけます。” — Momcozy APACマーケティングディレクターのEllen Zhou

TOKYO, JAPAN, October 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- Momcozy、日本市場向けAmazonプライムデイキャンペーンを発表

世界No.1 ウェアラブル搾乳機ブランドが、快適さを追求したイノベーションで母を支える*

世界No.1*のウェアラブル搾乳機ブランドであるMomcozyは、快適性に焦点を当てたイノベーションを通じて母親をサポートすることに尽力しており、この度、日本市場向けのAmazonプライムデイキャンペーンを発表いたします。この特別プロモーションでは、日本の母親の皆様が、Momcozyの主力となるマタニティ・育児ソリューション商品を、大幅な割引価格でいち早くご購入いただけます。これは、独自の「Cozy Tech」哲学を通じて、実用的で思いやりのあるサポートを提供するという当社のコミットメントを強化するものです。

プライムデイ 日本限定： 公式割引

● 公式プライムデイ期間（2025年10月4日～10月10日）： 20% OFF

プライムデイ スポットライト： ヒーロー製品

10月4日（土）から10月10日（月）まで、プライム会員はMomcozyの人気3製品を最大20%OFFの特別価格でご購入いただけます。

● Momcozy S12 Pro ハンズフリー電動搾乳機

ハンズフリーで携帯性に優れ、DoubleFit™フランジにより最大の快適さを実現。S12 Proは、静かで効率的な搾乳を移動中にも提供し、母乳育児と日常生活を両立する現代の母親のためにデザインされています。

● Momcozy ベビー 電動爪やすり

新生児、乳児、幼児に対応した複数の研磨ヘッドを備えた、優しく使える充電式のベビー用爪やすりです。お子様に安全でストレスのない爪のお手入れを提供します。

● Momcozy M5 ウェアラブル搾乳機

軽量で超静音、BabyLatch™テクノロジーを搭載したM5は、Momcozyのフラッグシップとなるウェアラブル搾乳機です。母親がどこでも気兼ねなく、快適に搾乳する自由を提供します。

快適さ、自信、そして利便性

今回のプライムデイにおいて、Momcozyは、母乳育児から産後ケア、日々の子育てまで、日本の母親の皆様にとって「快適さ」をより身近なものにします。Amazonプライムの迅速な配送と日本の返品保証ポリシーにより、母親は安心して購入することができます。

このキャンペーンは、母親の声に耳を傾け、科学的に実証された技術を応用し、育児専門家と連携して、母性のあらゆる段階におけるサポートを継続的に改善するという、Momcozyのより広範なミッションも反映しています。

「日本のプライムデイは単なる割引以上の意味があります。それは全国の母親をサポートする機会です」と、Momcozy APACマーケティングディレクターのEllen Zhouは述べています。「日本のママの皆様は、実用的で快適さに焦点を当てた当社のソリューションを頼りにしてくださっています。本年は、私たちの最も革新的な製品を、特別なプライムデイ価格で提供できることを嬉しく思います。商品は、www.momcozy.com、当社のAmazonストア、および公式楽天市場店でご購入いただけます。」

Momcozyについて

2018年の創業以来、Momcozy — 世界No.1* ウェアラブル搾乳機ブランド — は、FemTech（フェムテック）分野のリーダーとして急速に台頭し、妊娠期から産後そしてそれ以降まで、母親と赤ちゃんをサポートする画期的な製品を提供しています。イノベーションと快適性へのコミットメントにより、Momcozyは、ウェアラブル搾乳機、授乳ブラジャー、その他の必須製品を通じて、現代の母親の生活にシームレスに統合されるマタニティケアを再定義しました。60か国以上で450万人以上の母親に愛されるMomcozyの製品は、自社ウェブサイト並びにBabylist、Walmart、Target、Amazonなどの主要小売店で販売されています。Momcozyのミッションは、母親の旅のあらゆる段階において、彼女たちが必要とする快適さとサポートを提供する包括的なソリューションを提供することです。

ウェアラブル搾乳機の世界市場シェアに基づく (Grand View Research 2024)

** Amazon公式プラットフォームにおける2025年7月時点のデータ

